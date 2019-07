Skandalingojo šturmo byla: teisiamąjį ir jo auką atstovauja verslo partneriai

Advokatų taryba jokių pažeidimų neįžvelgė

Prieš užsidarant nuo žiniasklaidos, bylą nagrinėjanti Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Paulauskaitė spėjo pagarsinti, kad paaiškėjus, jog kaltinamąjį ginantis advokatas Ričardas Girdziušas ir nukentėjusiąją atstovaujantis jo kolega Edgaras Jautakis – jau 20 metų kartu dirba minėtoje kontoroje, buvo kreiptasi į Advokatų tarybą. Šios klausta, ar tai neprieštarauja advokatų etikai.

Gauto atsakymo esmė: pati kontora, kaip juridinis vienetas, sutarčių su klientais nesudaro. Šias sudaro tik jos advokatai, kurie dirba savarankiškai. Be to, tai sąlygoja ir konfidencialumo principas, kurio privalo laikytis advokatai.

Po tokios Advokatų tarybos pozicijos, beliko viešai paklausti paties kaltinamo bei nukentėjusiosios, ar jie sutinka, kad juos atstovautų minėti advokatai. Žinoma, atsakyta teigiamai.

Šį kartą nukentėjusioji pasirodė teismo posėdžių salėje beveik kartu su dviejų konvojau pareigūnų atvestu antrankiais surakintu M.Mažeika. Ir, būdama gerai nusiteikusi, net pati atsisėdo už jo. Ir netrukus abu pasikeitė šypsenomis.

Tiesa, ji negirdėjo, ką prieš posėdį žiniasklaidai teigė M.Mažeikos advokatas R.Girdziušas. O šis buvo linkęs akcentuoti, kad kaltinimų, pareikštų jo ginamajam pagrindas – tik esą nukentėjusiosios nusiskundimai ir šiai diagnozuotas psichikos sutrikimas, kurį galėjo lemti ir intoksikacija narkotinėmis medžiagomis. „Dėl to ir Valstybinė ligonių kasa nepareiškė mano ginamajam jokio ieškinio už jos gydymą“, – teigė jau beveik 40 metų advokatu dirbantis R.Girdziušas.

Ričardas Girdziušas

Viešos neviešos paslaptys

Tačiau, prasidėjus teismo posėdžiui, nukentėjusiosios advokatas E.Jautakis, kurio stažas – perpus mažesnis, kaip ir prokurorė, prašydamas uždaro

proceso, kaip vieną iš priežasčių, kodėl byla turi būti nagrinėjama neviešai, įvardijo neišvengiamybę kalbėti apie jo atstovaujamosios sveikatos būklę bei gydymo eigą. O tai yra konfidencialūs duomenys.

R.Girdziušas, jau pritardamas kolegai, buvo linkęs šį papildyti M.Mažeikos parodymais, duotais iš karto po sulaikymo, kuriuose esą pastarasis kalbėjo apie intymius jo bei nukentėjusiosios santykius.

Pats M.Mažeika teigė palaikantis savo advokatą – kad teismo procesas būtų neviešas. Šiuos jo žodžius lydėjo triumfuojantis žvilgsnis į salėje susirinkusius žiniasklaidos atstovus. „Esu tokios pačios nuomonės“, – palaikė M.Mažeiką ir nukentėjusioji.

Teisėja, pripažindama, kad byloje yra duomenų apie intymų gyvenimą ir, jog teismo proceso metu gali būti pagarsintos privataus gyvenimo aplinkybės, paskelbė jį neviešu.

Į šiandieninį šios bylos posėdį buvo atvykusios ir dvi liudytojos, su kuriomis nukentėjusioji bent teismo salėje nebendravo. O jos pačios patikslinti žiniasklaidai, ar priklauso galimam nukentėjusiosios arba kaltinamojo artimųjų ratui, ar yra minėto namo Žemaičių gatvėje gyventojos, kurios kažką matė arba girdėjo, patikslinti nenorėjo.

Smurtavo ir tyčiojosi

Kaip jau rašyta, neprognozuojamu elgesiu garsėjantis, ką byloja ir jo pravardė, 43-ejų metų M.Mažeika kaltinamas nesunkiu minėtos nukentėjusiosios statusą turinčios keturiolika metų už jį jaunesnės moters, kuri tuo metu buvo jo sugyventinė, todėl teisiškai įvardijama, kaip jo šeimos narys, sveikatos sutrikdymu kankinant ar kitaip itin žiauriai.

Remiantis kaltinamuoju aktu, jau devynis kartus teistas M.Mažeika, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, iki minėto specialiųjų tarnybų šturmo, surengto pernai, lapkričio 29-ąją, prieš šią moterį minėtame Žemaičių gatvės bute ne tik smurtavo, bet ir ciniškai iš jos tyčiojosi. Jis kaltinamas tyčia sudavęs sugyventinei rankomis daugybę smūgių bei spardęs į įvairias kūno vietas. Po to pagriebęs už plaukų, parklupdęs ant žemės ir išpylęs ant galvos skardinę alaus, taip sutrikdydamas jos psichikos sveikatą ir sukeldamas nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Nukentėjusiajai pagaliau atsidūrus greitosios pagalbos medikų rankose, labiausiai į akis krito akivaizdaus smurto žymės jos veide. O po kai kurių jos tada pasakytų frazių ši moteris buvo perduota psichiatrams, kurie dėl pacientei tada konstatuotos sunkios psichologinės būklės ne iš karto leido teisėsaugininkams ją apklausti.

Prieš atverčiant šią bylą teisme nukentėjusioji „Kauno dieną“ tikino esą iškalbingos kriminalinės savo sugyventinio priešistorės nežinojusi.

Įkalčiai virto kaltinimais

Nustatyta, kad M.Mažeika buvo davęs sugyventinei ir kokaino, kurio buvo aptikta šturmuotame bute. Be to, vaišino juo ir išvakarėse čia vykusio vakarėlio svečius.

Rado ekspertai, kuriems M.Mažeika buvo nuvežtas po sulaikymo, draudžiamų medžiagų ir jo organizme. Be to, šturmuotame bute, kaip ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje, buvo rasta tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Bute – septynios tokios tabletės. O pristačius M.Mažeiką į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą – per jo asmens kratą – dar aštuonios tokios tabletės.

Kiti du kaltinimai, pareikšti M.Mažeikai, siejami su minėtais radiniais. Jis kaltinamas ir neteisėtu disponavimu narkotikais be tikslo platinti bei turint tokį tikslą. Už pastarąjį nusikaltimą jam gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už nesunkų sugyventinės sveikatos sutrikdymą kankinant ar kitaip itin žiauriai – laisvės atėmimas iki penkerių metų. Ir abiem atvejais Baudžiamasis kodeksas nenumato jokios kitos alternatyvos.

Tradicinė taktika

Po kaltinamojo akto pagarsinimo į klausimą, ar pripažįsta savo kaltę, M.Mažeika neatsakė. Vietoj to pareiškė, kad duos parodymus tik po visų liudytojų apklausos.

Tačiau, tradiciškai norėjo pasiaiškinti teismui dėl pas jį rastų tablečių. Greičiausiai ir vėl dangstydamasis jam prieš kelis metus diagnozuota onkologine liga, kaip jau yra buvę ankstesnių jam iškeltų bylų atvejais.

Kad M.Mažeika nepripažįsta jam pareikštų kaltinimų už savo ginamąjį žiniasklaidai tada pasakė jo advokatas R.Girdziušas. Šis neslėpė ginantis M.Mažeiką dar nuo mopedo vagystės. Ir tai buvo taip seniai, kad jau neprisimena, kiek tada jo ginamajam buvo metų.

Be to R.Girdžiušas tradiciškai teigė, kad įrodymų, kuriais būtų galima patikimai remtis, jog jo ginamasis padarė šiam inkriminuojamas veikas, nėra. Nors, kaip jau rašyta, jo aukos paieška pradėta nukentėjusiosios mamai gavus dukters telefonu atsiųstą nuotrauką apie užsitęsusios egzekucijos pasekmes. Po ko nedelsiant buvo kreiptasi į policiją.

Nukentėjusioji Kauno apylinkės teisme

Jau kitą mėnesį planuojama skelbti sprendimą ir Kauno apygardos teisme jau pusantrų metų įstrigusioje byloje, kurioje M.Mažeika kaltinamas savo draugo, taip pat siejamo su agurkiniais, nužudymu 2016-ųjų kovą. Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota onkologinė liga, kuria jis linkęs dangstytis kaip skydu, nors, kaip teigia faktai, ši jam netrukdo daryti naujus nusikaltimus ir administracinius nusižengimus.

Minėtoje nužudymo byloje prokuroras pasiūlė M.Mažeikai penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmę.