 Šiurpus liudininkės pranešimas: matau degantį žmogų

Šiurpus liudininkės pranešimas: matau degantį žmogų

2026-06-08 11:26 kauno.diena.lt inf.

Kaune, Nemuno g., birželio 8 d. šiek tiek prieš 11 val. kilo gaisras – užsidegė kelio remonto darbus vykdžiusių darbuotojų technika. 

Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius Miesto centre užsidegė kelininkų generatorius

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Apie įvykį pranešusi liudininkė pasakojo mačiusi didelę liepsną ir užsidegusį žmogų. 

Į nelaimės vietą atskubėjus ugniagesiams gelbėtojams paaiškėjo, kad liepsnos apėmė specialiame transporte buvusį kelininkų naudojamą generatorių ir prie automobilio stovėjusią talpyklą su tepalu. Ugnis buvo operatyviai užgesinta.

Ugniagesių atstovų duomenimis, nukentėjo 28 metų kelio remonto darbuotojas – nuo ugnies pliūpsnio apdegė ranką ir koją. Medikai nekentėjusiajam pirmąją pagalbą suteikė įvykio vietoje ir išvežė į gydymo įstaigą. 

Po įvykio užsuktas generatoriaus kuro bakas, kad negaruotų kuras. „Kauno švaros“ darbuotojai sutvarkė važiuojamąją kelio dalį. 

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Šiame straipsnyje:
Karaliaus Mindaugo prospektas
gaisras
generatorius
Kelininkai
apdegė kelininkas
gaisras kaune

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Komentarai

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Komentarai

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Das Spezialfahrzeug ist ein normales Fahrzeug mit Pritsche.
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Buvo cirkas
Pirmiausia ne Nemuno gt.,o Karaliaus Mindaugo pr.Buvau šalia ir viską stebėjau.Buvo tikras cirkas.Kyla didžiulės liepsnos,nuo automobilyje degančio varikliuko,kuris buvo automobilyje.Aplink ramu,niekas,nieko nedaro,žiūrovai stebi baisius dūmus ir ugnį.Dar keli vairuotojai sustoję bandė pasiimti iš mašinų gesintus,bet pamatę,kad niekas nieko nedaro,jie sustojo.Keisčiausi,kad gaisras vyko prie pat centrinės Kauno gaisrinės.Maždaug po 8-10 minučių, nuo banko pusės atėjo matomai darbininkas,neskubėdamas,su rankiniu gesintuvu ir akimirksniu užgesino ugnį.Keista,bet jokie ugnegesiai nepasirodė.Tas gesintojas,gesintuvą atsinešė ar iš banko,ar iš gaisrinės.Po gaisro užgesinimo,maždaug po 15-20 minučių privažiavo gaisrinė mašina,atvyko greitoji,policija,reporteris.Deja,tai buvo jau daug vėliau ir gaisro jau nebuvo.Matomai,kad darbuotojai neturėjo gesintuvo ir tai užtruko gesinimas.
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Kontra.
Soc.apsaugos ir darbo ministerija Darbo teisės grupė. G.V.Baliukevičienė, +37061134047, V.P. Agnė Nakčerienė, +37065638257, V.P. Rūta Juršaitė, +37065859765, V.P. Tautvydas Zasas, +37061607115, P.Viktorija Trachimovič, +37065859646, P.Jurgita Vitkauskienė, +37065518853, P.Indrė Vaicekauskaitė, +37065703311, P.Eglė Ramanciuškienė, +37069658952. Vogė mano duomenis. Su čigonais, Panevėžio Socialinių paslaugų centras, Panevėžio miesto savivaldybė, 209 kabinetas. Gintautas Paluckas. (V.Vepštas, M.Pauliukonis, Radvanskis, Glušokas, Gerina, Grybienė, Grybė, Vaicekauskas, Vaicekauskienė, E.Lapinskas, Valteris, V.Sabonis, Šiaučiūnas, D.Šermukšnienė, S.Sargautienė, Mačėnas, A.Bareikis, R.Bobinas, Ambraziūnas, D.Pliavga, dabar visi nauji etatiniai ir iš policijos, ir kiti).
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