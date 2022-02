Seniai girdėto skandalo pėdsakais: Kaune vairuotojus reketavo policininkas nebylys?

Pirmas po iškalbingos pertraukos

Pradėti reikėtų nuo to, kad tai – pirmas Kauno policijos pareigūnas, siejamas su tokiais įtarimais, per tuos beveik šešiolika mėnesių, kai Kauno apskrities vyriausijam policijos komisariatui (VPK) vadovauja Mindaugas Baršys. Jis pradėjo dirbti šiose pareigose per plačiai nuskambėjusio korupcijos Kauno policijoje, siejamo su kai kuriais buvusiais jos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vadovais, skandalo metines.

Tačiau šią ilgoką pertrauką nuo paskutinio atvejo Kaune, kai panašiomis aplinkybėmis įkliuvo policininkas, portalo kauno.diena.lt kalbinti miesto teisėsaugininkai linkę sieti ne M.Baršio darbo Kaune pradžia. O su tuo, kad pastaruoju metu pasikeitė ir tokius pareigūnus gaudančios Policijos departamento Imuniteto valdybos struktūra, ir darbo metodai.

Apie pastaruosius byloja pradėto minėto ikiteisminio tyrimo aplinkybės.

Informacija tikrinta savaitę?

Viskas prasidėjo nuo vieno, pirminiais duomenimis, vilniečio vairuotojo skambučio vieną sausio pabaigos popietę į darbinį Policijos departamento Korupcijos prevencijos ir analizės skyriaus pareigūnės telefoną. Tačiau intrigos, kad ji kažkaip susijusi su pažeidėju, nėra. Šis telefonas skelbiamas viešoje erdvėje, nurodant, kad juo galima pranešti apie korupcijos policijoje atvejus.

Pareigūnei buvo pranešta, kad maždaug prieš dešimt minučių – vos išvažiavus iš Kauno Marijampolės link skambinančiojo vairuojamą „Mercedes-Benz“ sustabdė uniformuotas policijos pareigūnas. Ir šiam jis davęs už, kaip teigta, padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą 50 eurų kyšį, kurį pareigūnas išprovokavo.

Tačiau įtarimai galimai priėmus kyšį neįvardintam beveik 20-ies metų darbo stažą turinčiam Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos vyriausiajam patruliui buvo pareikšti tik vasario 1-ąją. T.y. beveik už savaitės po šio įvykio. Teisintasi, kad tiek laiko prireikė informacijos patikrinimui. Ir, anot minėto pranešimo, šis pareigūnas jau teismo sprendimu laikinai nušalintas nuo tarnybos, skiriant kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos.

Susikalbėjo be žodžių

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, – tai 1982 m. gimęs D.Č. Ir teismas jį nušalino nuo tarnybos trims mėnesiams.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, D.Č. kol kas laikosi ankstesnių savo pirmtakų, įtariamų panašiais dalykais, taktikos – atsisakė duoti parodymus.

Tačiau panašu, kad viskas, ką ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams pasakojo D.Č. kyšį davęs vairuotojas, beje, po pranešimo apie tai atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, įamžinta.

Pirminiais duomenimis, viskas buvo taip: minėtas vairuotojas buvo sustabdytas pagal darbo grafiką kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai poste tą sausio pabaigos popietę – apie 15 val. dirbusio D.Č. už tai, kad vairuodamas automobilį naudojosi mobiliuoju telefonu.

Tada ir prasidėjo pats įdomumas: sustabdęs pažeidėją, D.Č. jam piršto, pridėto prie lūpų, gestu nurodė nekalbėti. O po to parodė į prie uniformos prikabintą vaizdo kamerą. Kas čia vyksta, paaiškėjo, nebyliui policininkui ant lapelio užrašius „60-90“. Turėta galvoje baudą, numatyta už naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant. O paskutinė nebyli komanda buvo susijusi su žeme, ant kurios pažeidėjas turėjo numesti kyšį.

Tiesa, ar šis pats pasirinko 50-ies eurų kupiūrą, ar buvo nebyli užuomina ir apie tai, neaišku.

Teorija ir praktika

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, parodymų neduodantis D.Č. įtariamas paėmęs kyšius ne vien iš minėto vairuotojo. Ir tądien, ir kitomis dienomis.

Pranešdami apie jam pareikštą įtarimą, Imuniteto valdyba kartu su Kauno AVPK buvo linkę priminti, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ir kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Pagal tą minėtą Baudžiamojo kodekso straipsnio „Kyšininkavimas“ dalį, pagal kurią D.Č. pareikštas įtarimas, jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kelių policijos pareigūnams, bendraujant su įtariamais pažeidėjais, draudžiama išjungti prie uniformos prisegtą vaizdo kamerą. Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai bandoma gudrauti. Pareigūnų pasiaiškinimai, kodėl ji tuo metu neveikė, įvairūs: sugedo, pasibaigė elementai, kažką netyčia nuspaudžiau.