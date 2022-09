Senamiesčio mįslė: kaljanų barą apvogė kiaurai per sienas vaikštantys ilgapirščiai?

Tačiau šiandieninėse Kauno policijos suvestinėse pranešama, kad viena iš Kauno senamiestyje – Vilniaus gatvėje esanti maitinimo įstaiga buvo apvogta pirmadienio paryčiais, apie 5 val. Jos kasos aparate pasigesta pinigų, o bare – alkoholinių gėrimų. Patirtas nuostolis įvertintas 1200 eurų.

Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad į policijos suvestines pateko ties jau minėtų Kauno senamiesčio gatvių susikirtimu esantis, kaip skelbiamasi, kaljanų baras, dirbantis vakarais – iki pirmos valandos nakties.

Toliau šifruojant šią painią informaciją, paaiškėjo, kad vagystės laikas nustatytas pasitelkus vaizdo kameras. Tačiau apie ją pranešta tik tada, kai apsižiūrėta.

Stebėtis dėl to gal ir nereikėtų, nes, kaip teigiama, jokių laužimosi žymių neaptikta. Be to, bare yra įrengta signalizacija, tačiau ji nesuveikė. Nebuvo įjungta ar atvirkščiai – atjungta? Ir, kokiu būdu tada patekta į baro vidų – atsirakinus duris ar per paliktą pravirą langą?

Anot Kauno policijos atstovės, šiandien ryte įtariamieji dar nebuvo nustatyti.