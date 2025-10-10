Šeima išgyvena siaubą: dingusią katę rado duobėje, letenoje – kulka

Katė Mokša duobėje prie automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Kaune, ties Kęstučio gatvės 57B daugiabučiu, buvo rasta spalio 8-ąją. Prieš savaitę ji buvo pasprukusi iš namų ir dingusi.
„Kaimynė vedžiojo šunį ir jis pradėjo uostinėti prie duobės. Tada, priėjusi arčiau, ji išgirdo miaukimą. Kadangi gyvenamajame kvartale jau buvome iškabinę skelbimus, kaimynė žinojo, kam pranešti, kad informacija mus pasiektų. Kai atėjome prie duobės, katė išgirdo mamos balsą ir iškart atsiliepė“, – pasakojo su portalo kauno.diena.lt žurnalistais kalbėjęs Mokšos šeimininkas.
Pasak jo, gyvūnas buvo rastas tokiame gylyje, iš kurio savarankiškai išlipti nebūtų pajėgęs. Kai šeimininkai parsinešė Mokšą į namus, pastebėjo, kad katė šlubuoja labiau nei anksčiau, kai prieš trejus metus teko amputuoti vieną koją, kurią ji buvo susilaužiusi.
„Nuvežėme į veterinarijos kliniką. Atliktas rentgeno tyrimas parodė, kad kairiajame petikaulyje yra įstrižinis lūžis, galimai sukeltas pneumatinio ginklo šovinio. Nuotraukoje matyti ir skeveldros su šovinio pėdsakais. Mokšą buvo galima operuoti, tačiau po operacijos jai būtų tekę būti narve apie tris keturis mėnesius be galimybės vaikščioti, nes vienos kojos katė jau neturėjo, o pašautoji buvo atraminė. Kad nejudėtų, būtume turėję jai girdyti kažkokių vaistų, nes Mokša buvo labai judri. Tokios sąlygos būtų tarsi jos kankinimas. Kad katė nesikankintų, nusprendėme ją užmigdyti“, – jautriai apie augintinės netektį atviravo kaunietis.
Netikiu, kad kažkas išėjo į lauką ir šovė lauke.
Vyras neslėpė įtariantis, kad kulka į katės koją galėjo būti paleista pro daugiabučio langą, nes ji vaikštinėdavo vidiniame kieme. „Netikiu, kad kažkas išėjo į lauką ir šovė lauke“, – svarstė pašnekovas.
Katės po incidento netekusi šeima nuleisti rankų neketina – Karaliaus Mindaugo prospekto vidiniuose kiemuose iškabins skelbimus apie įvykį – ieškos liudininkų. Kreipėsi ir į teisėsaugą. „Norime perspėti kaimynus apie tai, kas įvyko. Galbūt kažkas matė ar ką nors žino apie mūsų atvejį arba kitus, nes ir anksčiau būta įvykių, kai katės tiesiog dingo“, – vylėsi kaunietis.
Jeigu turite informacijos apie šį ar kitus panašius įvykius, vyras prašo susisiekti su juo tel. nr.: +37060454061.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai dėl šio įvykio kreipėsi į Kauno apsktities policijos pareigūnus. Gavę jų komentarą, publikaciją papildysime.
