Kainų klaidas archyvuojančio kauniečio nebeįleis į prekybos centrą „Iki“?

Vis kartojasi
Žmogus – principingas. Kartą ėjo aiškintis ir dėl vieno cento. Viskas dėl to, kad, kaip teigia kaunietis, neatitikimų randa dažnokai, todėl negali ranka numoti į tokį, kaip įvardijo, klientų apgaudinėjimą.
„Čekius pastudijavome ir pastebėjome. Pamatėme, kad kartojasi“, – teigė E. Avižienis.
Todėl ir nusprendė eiti aiškintis kaskart, kai tik pastebės klaidų. Kaip kitaip pasiekti, kad neatitikimų būtų mažiau?
Jis paminėjo, kad kažkada galiojo tvarka, jog už pastebėtus neatitikimus pirkėjui būdavo įteikiama 20 eurų dovanų kortelė. „Kai davė, reikėjo užpildyti raštą, pasirašyti, kad nebūtų atskleista informacija tretiesiems asmenims“, – prisiminė vyras. Pastaraisiais metais grąžinamas kainų skirtumas ir pridedama trijų eurų dovanų kortelė. Tokių jis turi surinkęs krūvą – sarkastiškai vadina kolekcija.
Aiškinasi ir dėl cento
Kaip seniai Egidijus tapo tokiu detektyvu? „Žiūriu tą archyvą. Yra ir 2021 m. pabaiga, lapkritis”, – apie jau ne vienerius metus besitęsiančią savo, kaip neoficialaus kontrolieriaus veiklą pasakojo gyventojas. Juokauja, kad magistro tezes galima surašyti iš to, kiek ir kaip nemaloniai viskas vyksta aiškinantis dėl pastebėtų neatitikimų, nors oficialiai pati „Iki“ ragina informuoti apie pastebėtas klaidas.
Prisiminė atvejį, kai pareiškė pretenziją dėl vieno cento. „Jie ilgai skaičiavo. Paskui sako: tai jūs čia dėl cento? Sakau, ir tų trijų eurų norim. Akys iššoko, kad šitaip mes. Bet kad jau prigauti buvo… Sako, jeigu dar čia eisit, jeigu pasikartos, neįleisim į parduotuvę. Sakau, liuks“, – neatlyžo kaunietis.
Paskutinis lašas
Apsiperka keliose artimiausiose prie namų parduotuvėse, o dažniausiai – „Iki“, esančioje Taikos pr. 81. Joje nutiko ir pastarasis incidentas, po kurio nusprendė imtis viešumo ir kreiptis į žiniasklaidą. Kreipimąsi išsiuntė ir pačiam „Iki“ prekybos tinklui.
Šeštadienio įvykius portalui kauno.diena.lt jis iš savo ir žmonos pozicijos aprašė labai išsamiai ir tiksliai ir su humoro doze.
„2026 m. sausio 17 d. popietę apsipirkinėjome Taikos pr. 81 esančioje „Iki“. Apsiprekinę automatinėje kasoje ir, tyrinėdami kasos čekį, ūmai pastebėjome, kad 1,74 Eur mums pagal kainoženklį turėję kainuoti „Sunokę avokadai“ (2 vnt.) vieneto kaina – 0,87 Eur, kainavo – 1,99 Eur. Taigi, mes drąsiai ir pasitikinčiai pirkome 3 komplektus gamintojo suporuotų akcijinių avokadų: 3 x 1,74 = 5,22 Eur. Miela savitarnos kasa, kaip vėliau įsitikinome, iš mūsų taip pat mielai, bet tyliai pareikalavo 3 x1,99 = 5,97 Eur (žr. ekrano kopiją). Kaip ten bebūtų, maloniai patyrėme 0,75 Eur nuostolį, t.y. būtent tokia pinigų suma mus gražiai apvogė legendinis prekybos centras „Iki“. Įdomumas slypi tame, kad suporuoti „Sunokę avokadai“, toli gražu, galėjo būti ne vienintelė prekė šios krautuvės lentynose, kuri gerbiamiems pirkėjams „netyčia“ kainavo brangiau. Štai taip“, – rašė E. Avižienis.
Vyras tęsė: „Kita vertus, niekam ne paslaptis, kad didelė dauguma pirkėjų į atsiskaitymų čekius tiesiog nekreipia dėmesio, atsainiai palikdami juos tų aparatų nasruose, o kas ir tikrina, gudriai sudarytos sąlygos tų vagysčių nepastebėti. Juk ir mūsų čekyje nurodyta: Sunokę avokadai 3 x 2,49 = 7,47 Eur. Nuolaida su kortele: 1,50 Eur (urmu). 50 centų už vienetą. Vadinasi, po apsilankymo kasoje tenka valandėlei prisėsti kaip į mokyklos suolą ir triukšme aiškintis, atlikinėti aritmetinius veiksmus, kas ir kodėl tave eilinį kartą maloniai apgavo. Taigi, kaip minėjome tik kokie 3-5 proc. pirkėjų „studijuoja“ tuos kasos popierėlius, likusiai masei – dzin, ir tokios vartotojų elgsenos, esame įsitikinę, negali nežinoti „Iki“ šeimininkai ir rinkodaros specialistai. Kas galėtų paneigti, kad tokios originalios vagystės mecenuoja šaunias prekių akcijas. Pvz., šių dienų sausio akcija „Tradicijos tęsiasi. Viskas po centą!“. Reikia paminėti, kad ir 2 (dvi) analogiškos „Lietinių su mėsa“ „paskutinės vilties“ šeimyninės pakuotės, apsiprekinimo proceso pradžioje, taipogi kainavo skirtingai: viena iš jų „netyčia“ kainavo 1,39 Eur brangiau. „Stipresniesiems“ smagūs dalykėliai dedasi“.
„Stipresniesiems“ smagūs dalykėliai dedasi.
Norėdami apginti savo kišenės reikalus išsikviečia pamainos vedėją. Tenka palaukti. „Ateina suirzusi ir aiškinasi situaciją: kelissyk bėga studijuoti „avokadų“ kainos ir paskum neapsikentusi prašo mūsų dar sykį ją palydėti ir parodyti, kokius ten avokadus mes pirkome. „Tuos pačius, kurie 1,74 Eur lentynoje kainuoja“, – atsakome. „Na, gerai, – sako, vis dar suirzusi ir iš aukšto kalbanti vedėja. – Pas mane štai šitie avokadai jau kainuoja 1,99 Eur, – kyšteli panosėn kainų aparačiuką, – vadinasi, kaina „tik dabar padidėjo“, o mes dar nesuspėjome salėje jos pakeisti.“ Nieko sau, kaina tik dabar padidėjo. Kainos etiketėje skelbiama, kad „Sunokusių avokadų“ super kaina 1,74 Eur galioja nuo sausio 12 iki 18 d. (žr. 1-ą foto). Puikūs vedėjos „makaronai ant mūsų ausų“. Išradingas „Iki“ personalas. Tačiau jokios kalbos apie atsiprašymą bei savo kaltės pripažinimą. Tas pats suirzęs, arogantiškas, pyktelėjęs tonas“, – apibūdina kaunietis.
Konstatuoja: paradoksalu, kad tenka pilietiškai ginti savo „grubiai pažeistas teises, o pats esi puolamas, prekybos salėje, pirkėjų akivaizdoje, verčiamas atsidurti dėmesio centre ir jaustis kone neigiamu personažu“.
Perpasakoja dialogą su parduotuvės vedėja. „Aš jums galiu tik sugrąžinimą (prekių – aut.) padaryti. Kainų skirtumo neatlyginsiu“. Na, sakome, jūs privalote atlyginti mums kainų skirtumą, anksčiau, tokiais atvejais, ir 3 (trijų) eurų vertės dovanų kortelės būdavo išduodamos nukentėjusiesiems. „Jokios kortelės jau nėra išduodamos“, – atšauna vedėja. (Galimai „Iki“ bankrutuotų!!!) Matydama, kad mes nesiruošiame trauktis nieko nepešę, dar netgi kritikuojame dėl grubios elgsenos, nepagarbos pirkėjui ir tylios tarpusavio žinutės apie galimą skambinimą į Vilnių, vedėja visgi keičia savo taktiką“, – artėja prie situacijos kulminacijos E. Avižienis.
„Priėjusi įgrūda į saują krūvą metalinių monetų ir trumpai pakomentuoja šį savo veiksmą: 75 (septyniasdešimt penki) centai, skirtumas – už avokadus ir 3 (trys) eurai dovanų. Štai taip. Bet atsiprašymo su kaltės pripažinimu tai – nėra. Negana to, ir mūsų atsiskaitymo čekis „netyčia“ lieka gulėti ant tarnybinio stalo. Tenka priminti ir pasiimti“, – pasakojimą baigia kaunietis, atsiuntęs nutofografuotą kvitą, skelbimą apie avokadų kainą, pačius avokadus ir monetomis išmokėtą trijų eurų kompensaciją bei grąžintą kainos skirtumą.
Vadina žmogiškąja klaida
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė portalui kauno.diena.lt atsiuntė situacijos komentarą.
„Visų pirma, apgailestaujame dėl pasitaikiusios klaidos. Kad kaip įmanoma labiau sumažintume klaidų tikimybę, visose „Iki“ prekybos tinklo parduotuvėse yra įdiegti elektroniniai kainolapiai. Tai padeda atsisakyti rankinio ir laikui imlaus darbo, o darbuotojai gali daugiau dėmesio skirti pirkėjų aptarnavimui, o ne rutininėms veikloms. Popierinių kainolapių parduotuvėse turime likusių vos keletą, kurie yra didelio formato ir pakabinami vaisių ir daržovių skyriuje ar prie kitų specialių pasiūlymų. Šiuo atveju pasitaikė žmogiškoji klaida ir vienas iš plakatų nebuvo atspausdintas iš naujo. Jei pirkėjas pastebi klaidą ar nebuvo pritaikyta lentynoje nurodyta akcijos kaina, jis visuomet gali kreiptis į parduotuvės administraciją arba elektroniniu paštu [email protected]. Pasitaikius klaidai, kainų skirtumą grąžiname, o už pastebėtą klaidą suteikiame 3 Eur vertės dovanų kortelę“, – rašoma prekybos centro komentare.
