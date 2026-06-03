 Savaitgalį Kauną siaubė ilgapirštis

Savaitgalį Kauną siaubė ilgapirštis

visi jo pavogti „Toyota Prius“ buvo palikti užvesti
2026-06-03 11:11 kauno.diena.lt inf.

Praėjęs savaitgalis Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnams buvo intensy-vus. Vienas po kito policiją pasiekė pranešimai apie dingstančius automobilius „Toyota Prius“. Visus juos siejo viena aplinkybė – transporto priemonės buvo paliktos lengvai pasiekiamos, kai kurios net su veikiančiu varikliu.

<span>Savaitgalį Kauną siaubė ilgapirštis</span>
Savaitgalį Kauną siaubė ilgapirštis / Asociatyvi Kauno policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės 29 d. apie 21.25 val. Kaune, Vytauto pr., buvo pavogtas užvestas automobilis „Toyota Prius“. Po kiek daugiau nei valandos, apie 22.35 val., gautas dar vienas pranešimas, kad S. Daukanto g. pavogtas kitas užvestas tos pačios markės automobilis. Abu šiuos automobilius pa-reigūnams pavyko surasti dar tą pačią naktį Kaune, Islandijos pl. ir Donelaičio g.

Tačiau nusikalstamos veikos tuo nesibaigė. Jau po vidurnakčio, gegužės 30 d. apie 00.05 val., pranešta apie Kaune, Kęstučio g., pavogtą trečiąjį automobilį „Toyota Prius“. Tą pačią dieną, apie 17.30 val., Vytauto pr. buvo pavogtas ir ketvirtasis užvestas šios markės automobilis, kuris po kelių valandų rastas Kaune, L. Zamenhofo g. Negana to, gegužės 31 d. apie 20 val. Kaune, Mai-ronio g., asmuo įsėdo į svetimą automobilį „Toyota Prius“, juo važiuodamas kliudė sieną ir pasiša-lino iš įvykio vietos.

Kryptingi ir operatyvūs pareigūnų veiksmai davė rezultatų – buvo nustatyta galima įtaria-mojo buvimo vieta. Birželio 1 d. Šiauliuose pareigūnai surado paskutinį pavogtą automobilį „Toyota Prius“, kuris jau buvo su kitu valstybiniu numeriu.

Sulaikytas Šiaulių miesto gyventojas (gim. 2004 m.), kuriam pareikšti įtarimai dėl įvykdytų vagysčių. Anksčiau teistam įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėji-mas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šių vagysčių atlieka ikiteisminį tyrimą. Už tai gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Tyrimą

Atrodo, kad iš automobilio išlipsite tik trumpam – užbėgsite į parduotuvę, pasiimsite siuntinį ar sutvarkysite reikalą, tačiau būtent tokių akimirkų ir laukia tie, kurie ieško lengvo grobio. Policijos pareigūnai primena: visuomet užrakinkite automobilį, nepalikite jame raktelių, užvesto variklio ar vertingų daiktų. Rūpindamiesi savo turtu, išvengsite nemalonių staigmenų.

Šiame straipsnyje:
Toyota Prius
automobilio vagystė
vagis
užvestas automobilis
Kauno policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kopūstas.
Vagystė tai tik lengvas, nežymus, nepastebimas nusikaltimas, tai reiškia jog vagystė netraumuoja žmogaus sveikatos visiškai. Tai neturėtų dėl to būti kažkokia atsakomybė, kaip sakoma kas padaryta tas jau padaryta ir tiek.
0
-8
komentuoja
nuo 06.01 iki 06,07 gaudys dviratininkus...pagal "programą".........
2
0
Kopūstas.
Vagis aš Pateisinu, jie tai daro ne iš gero gyvenimo, algos mažos, o kainos Kosminės, tai žmogus ir dasidure iš šono prie algos nes kitaip neišgyvensi. Man pavyzdžiui Piktumas būna kai juos pagauna ir tada aš daug parų nerviškai negaliu užmigti visiškai.
0
-9
Visi komentarai (9)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų