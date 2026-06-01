 Iš rankinės pavogti pinigai: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

Iš rankinės pavogti pinigai: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

2026-06-01 12:13 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

<span>Iš rankinės pavogti pinigai: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui</span>
Iš rankinės pavogti pinigai: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui / Kauno policijos nuotr.

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Anot policijos, gegužės 11 d., laikotarpiu nuo 7 val. iki 15.45 val,. Kaune, Kėdainių g., iš rankinės buvo pavogti grynieji pinigai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
vagystė Kaune
pavogti pinigai
ieško policija

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Komentarai

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Komentarai

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Nezemaitis
Tigi cia tas is nemuno desros zemaicio parankinis,kuris stumde senuka per susitikima su partorgu!
0
-4
just
budulis su vaikiška kepure
4
0
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