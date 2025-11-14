Prostitucijos paslaugas teikiančios kolumbietės apkaltino klientą kaunietį ginkluotu jų apiplėšimu

Kaip jau pranešta, remiantis Policijos departamento suvestinėmis, lapkričio 13-ąją, apie 4.40 val., Kaune, Plento gatvėje, vyras, grasindamas daiktu, panašiu į pistoletą, iš moters, gimusios 1992 m., ir moters, gimusios 1996 m., pagrobė 2650 eurų. Įtariamasis, gimęs 1994 m., pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ pistoletas, uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo įsibrovus į patalpą arba panaudojus daiktą, kuriuo galima sužaloti žmogų, už kurį gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų be jokios kitos alternatyvos.
Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai – tik galimų nukentėjusiųjų, kurios pranešė apie šį įvykį tik maždaug po penkių valandų, versija. Ir ikiteisminį tyrimą pagal užregistruotą jų pranešimą pradėję teisėsaugininkai neslepia, kad jiems kyla nemažai klausimų, į kuriuos atsakymai ne visada naudingi galimoms nukentėjusioms.
Kolumbijos pilietėmis prisistačiusios moterys teigia atvykusios į Lietuvą su turistinėmis vizomis, tačiau neslepia, kad buvo įdėjusios į internetą skelbimą apie teikiamas seksualines paslaugas. Ir esą jas apiplėšęs kaunietis buvo jų klientas, susiradęs jas pagal minėtą skelbimą. Jos praleido naktį į ketvirtadienį šio kliento nuomojamame bute viename Plento gatvės daugiabutyje apie kelias valandas. Ir, pasinaudojęs jų teikiamomis paslaugomis bei už šias sumokėjęs, jis iškvietė joms „Bolt“ pavežėją. Tačiau belaukiant pastarojo kieme, esą klientas netikėtai išsitraukė pistoletą ir pareikalavo atiduoti visus turimus pinigus, staiga sumąstęs, kad jos per daug užsiprašė už suteiktas paslaugas.
Kadangi prieš atvykstant į minėto kliento namus kolumbietės susirašinėjo su juo mobiliuoju telefonu, policijos pareigūnai nesunkiai rado, kur gyvena galimas įtariamasis. Pirminiais duomenimis, jis buvo sulaikytas savo namuose, kuriuose rastas ne tik galimai pistoletas „Airsoft“, bet ir, kaip įtariama, kanapių, kurios perduotos ekspertams ir gali virsti dar vienu įtarimu – dėl neteisėto disponavimo kvaišalais savo reikmėms, kuris jam taip pat gali būti pareikštas ateityje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, policijos areštinėje atsidūręs įtariamasis teigia, kad kolumbietės jį apkalba, panašu, kad norėdamos iš to pasipinigauti. Esą jos matė minėtą šratasvydžiui skirtą ginklą, kurį įsigyti nereikia jokio specialaus leidimo, būdamos jo namuose.
Tačiau įtariamojo nenaudai byloja anksčiau jo turėtas teistumas dėl smurto artimoje aplinkoje, kas liudija, jog jis linkęs į smurtinius nusikaltimus. Nepaisant to, portalo kauno.diena.lt žiniomis, kreiptis į teismą dėl jo suėmimo neketinama, tačiau paleidžiant iš areštinės jam bus skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimas. Tokį sprendimą lėmė tai, kad jis turi ir gyvenamąjį vietą, ir darbą.
Neatmetama, kad galimos nukentėjusiosios taip pat gali būti nubaustos administracine tvarka už vertimąsi prostitucija. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas už tai numato baudą nuo 90 iki 140 eurų, o įkliuvus pakartotinai – baudą nuo 140 iki 300 eurų.
