Priešpilnio detektyvas: keistuolis su mačete įveikė ir Kauno teisėsaugininkus

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas savo suvestinėse tada pranešė: „Rugpjūčio 16 d., 02.29 val., gautas pranešimas, kad T. Masiulio g. automobilio „Fiat Ducato“ vairuotojas užėjęs į barą lankytojams grasino mačete. Įvykio vietoje sulaikytas galimai neblaivus (pasitikrinti blaivumą atsisakė) vyras (g. 1977 m.), kuris uždarytas į areštinę. Automobilyje rasti ir paimti: mačetė, du medžiokliniai durklai bei pistoletas, į kurį buvo įstatyta dėtuvė su metaliniais šratais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei automobilio vairavimo esant girtesniam nei 1,5 prom. alkoholio.“

Pastarasis straipsnis pritaikytas, atsisakius pasitikrinti blaivumą. O tokiu atveju yra konstatuojamas sunkus girtumo laipsnis.

Įtariamasis – bedarbis kaunietis, kurio biografijoje nebuvo jokių teistumų arba šie – jau išnykę, tada atsisakė paaiškinti ir tokio savo elgesio motyvus. Tačiau tikino, kad pareigūnus sudominusią ginkluotę jis įsigijo legaliai – vienoje iš tokias prekes siūlančioje parduotuvėje.

Nepaisant to, jis buvo tą naktį iš sekmadienio į pirmadienį uždarytas į areštinę. Tačiau dėl jo suėmimo į teismą kreiptasi nebuvo. Ne tik dėl to, kad įtariamasis – neteistas, bet ir dėl to, kad minėti du nusikaltimai, kuriais jis buvo įtariamas, priskiriami nesunkiems.

Nedavė įtariamasis parodymų ir vėliau. O apie įtartiną jo elgesį pranešęs baro savininkas taip pat jau nelabai norėjo bendrauti su ikiteisminį tyrimą pradėjusiais teisėsaugininkais.

Galiausiai buvo gauta specialistų išvada, kad automobilyje „Fiat Ducato“ rasta mačetė, kaip ir kiti jau minėti daiktai, nėra priskiriami draudžiamiems ginklams. Ši mačetė – tik imitacinis tikrosios variantas, todėl ir parduodama be policijos leidimo.

Nepavyko teisėsaugininkams įrodyti ir, kad įtariamasis vairavo „Fiat Ducato“ neblaivus, nors jis ir buvo sulaikymo metu šiame automobilyje vienas, tačiau pastarojo variklis buvo išjungtas. Policiją kvietęs baro savininkas per pakartotinę apklausą galėjo patvirtinti tik tai, kad mačete mojavęs vyras buvo akivaizdžiai girtas, tačiau, kad šis keistuolis vairuotų automobilį, jis teigė nematęs. O visi neįrodyti faktai yra traktuojami įtariamojo naudai, pavyzdžiui, neatmetant prielaidos, kad jis galėjo pavartoti alkoholį jau ir po įvykio.

Nenustatyta ir asmenų, nukentėjusių dėl tokio įtariamojo elgesio. Tačiau nutraukus jo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, visa surinkta medžiaga perduota teritoriniam policijos komisariatui, kad šis spręstų ar nebuvo padarytas nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, už kurį jau numatyta tik administracinė atsakomybė.

Nustatytas tik daikto, kuris, anot specialisto, nėra draudžiamas turėti, demonstravimas.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė tokį savo sprendimą komentavo taip: „Nustatytas tik daikto, kuris, anot specialisto, nėra draudžiamas turėti, demonstravimas.“

Baudžiamasis kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimą numato laisvės atėmimą iki dvejų metų. Administracinių nusižengimų kodeksas – už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą – baudą nuo 30 iki 140 eurų.

Nutraukus ikiteisminį tyrimą, mačetė, kaip ir kiti įtariamojo sulaikymo metu „Fiat Ducato“ rasti daiktai, jam grąžinti.