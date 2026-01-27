Prie Kauno nuo kelio nuslydo vilkikas, nelaimių netrūko ir mieste

Vidurdienį magistralėje Kaunas–Klaipėda, ties Giraite, vilkikas nuslydo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus. Pranešimas gautas 12.05 val.
Dėl nelaimės buvo sustojęs eismas. „Visiškai stovim, nejudam. Nei link Giraitės nejuda – užsikišo“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ rašė vienas vairuotojų.
Feisbuko „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Pavakarę Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patikslino, kad situacija suvaldyta, vilkikas patrauktas, eismas atnaujintas.
Apie 15 val. P. Lukšio g. susidūrė du automobiliai. Vairuotojai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją. Iš nuotraukų matyti, kad viena transporto priemonių gerokai apgadinta.
Kauno policijos budėtojas šią dieną apibūdino taip: įvykių buvo, bet, visa laimė, sunkių išvengta.
