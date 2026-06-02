 Prekybinius kioskus nusiaubė liepsnos

Prekybinius kioskus nusiaubė liepsnos

2026-06-02 10:12 kauno.diena.lt inf.

Praėjusią naktį šiek tiek po vidurnakčio Šiaurės pr. kilo didelis gaisras.

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Kauno ugniagesių paros įvykių suvestinėje nurodoma, kad 00.17 val. gautas pranešimas, jog dega prekybiniai kioskai.

Atvykę ugniagesiai rado atvira liepsna degantį pastatą. Užgesino, nuardė dalį stogo, dalį lubų.

Anot tarnybų, pastatas mūrinis, stogas bitumo dangos, prie jo pristatyta 4x3 m dydžio medinių konstrukcijų pavėsinė.

„Sudegė pavėsinės medinės konstrukcijos, apdegė ir apanglėjo pavėsinėje buvę mediniai daiktai, termiškai paveiktos pavėsinėje buvusios metalinės statinės. Ugnis iš pavėsinės persimetė į pastato stogą. Termiškai paveikta skardinė stogo danga, aprūko siena, apdegė elektros instaliacijos laidai, vandeniu sulietos pastato vidaus patalpos su ten buvusiais daiktais“, – konstatuojama suvestinėje.

Daugiau informacijos ugniagesiai kol kas neturi. Įvykio priežastys – tiriamos.

Kauno ugniagesių atstovė paminėjo, kad kvietimo metu buvo įvardintas vienas nelaimės adresas, o po to figūruoja kitas. Abu jie gerokai nutolę vienas kito, bet toje pačioje gatvėje.

Šiame straipsnyje:
gaisras
naktinis gaisras
Šiaurės prospektas
gaisras kaune

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Komentarai

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Bet \\\.///
koks xamizmas,reikia suprasti užjausti,žmonės neteko verslo,kažkas darbo,o čia dar tyčiojasi.
5
0
Recket?
Krabynas tvarkosi pagal poniatijas arba reketyrai padege?
1
-13
Manau \\.//
nešvari konkurencija.
10
0
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