Pravieniškėse – šiurpi egzekucija kaliniui: daužė metaliniai strypais, lenta ir kėdėmis

Bylos duomenimis, 2021 m. balandžio 11-osios vakarą tuometinių Pravieniškių pataisos namų Trečiajame sektoriuje penki nuteistieji užpuolė kitą kalinį. Nukentėjusysis buvo daužomas metaliniais strypais, medine lenta ir kėdėmis. Jam lūžo kaktikaulio kairė pusė, išsiliejo kraujas po smegenų dangalais, lūžo alkūnkaulis bei buvo padaryta daugybė žaizdų ir kraujosruvų.
Nukentėjusysis po incidento buvo skubiai išvežtas gydyti į Kauno klinikas, jam prireikė operacijų ir ilgo gydymo. Jis teisme pasakojo manęs, kad užpuolimo metu bus nužudytas.
Tačiau teismas neįžvelgė kaltinamųjų veiksmuose tiesioginės tyčios pasikėsinti nužudyti nukentėjusįjį ir kaltinamųjų veiksmus kvalifikavo pagal kilusius padarinius, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad penki kaltinamieji veikė bendrininkų grupėje, tyčia smurtavo prieš nukentėjusįjį. Visi jie kaltę neigė, tačiau jų versijas paneigė byloje surinktų įrodymų visuma.
Visi penki kaltinamieji pripažinti kaltais dėl kito kalinio sumušimo. Jiems skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės, taip pat solidariai priteista 8 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam, pranešė teismas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)