Prabilę kaltinamieji D. Bugavičiaus nužudymu vos tvardėsi

Ir antras šūvis pro šalį

Tačiau, prieš tęsiant su velioniu į šiam mirtinus spąstus patekusios buvusios popgrupės „Naujosios pupytės“ narės V.Jakutienės apklausą, šiandien šią didelį atgarsį sukėlusią bylą Kauno apygardos teismui teko pradėti nagrinėti iš naujo. Nes dėl ligos pakeistas vienas ją atvertusios teisėjų kolegijos narys.

Iš naujo pagarsinus kaltinamąjį aktą bei perskaičius anksčiau duotus nukentėjusiųjų ir trijų Šilainių gyventojų, girdėjusių į D.Bugavičių paleistus šūvius ar mačiusių jo žudikų automobilį, parodymus, vėl tęsta praėjusiame posėdyje nebaigta V.Jakutienės apklausa.

Šią ji pradėjo kontrataka ir spaudimu teismui, kad jeigu šis nepatenkins pakartotinio jos prašymo, kad teismo procesas būtų neviešas, ji parodymų nebeduos – prašo vadovautis duotais ikiteisminio tyrimo metu.

Tačiau ir naujoji teisėjų kolegija V.Jakutienės, tikinusios, kad dėl per didelio žiniasklaidos dėmesio šiai bylai ir ypač jos personai, mokykloje kenčia jos vaikai, prašymo, kad teismo posėdžiai būtų nevieši, netenkino. Motyvuota tuo, kad beliko išgirsti jos argumentus dėl pareikšto vieno milijono 854 tūkst. eurų ieškinio jai bei judviejų su velioniu dukrai, kuris buvo pateiktas jau bylą perdavus teismui. Taigi, ikiteisminio tyrimo metu apie tai net nebuvo kalbama.

Dangstėsi vaiko ateitimi

Priversta duoti parodymus, V.Jakutienė savo ieškinį grindė tuo, kad jokie pinigai neprikels žmogaus, kurį ji mylėjo ir su kuriuo siejo ateitį, bei tėčio jos vaikui. Ir tas pareikštas ieškinys tėra skaičius, nors ir gana didelis.

„Tačiau tik neadekvatus žmogus gali teigti, kad aš noriu pasipelnyti, nes tai liečia ir mano sveikatą po patirtų išgyvenimų, ir mudviejų su Deimantu vaiko, kuriam dabar – trys metukai, ateitį. O iki 18-os jis turi lankyti gerą privačią mokyklą, o po to ir studijuoti universitete!“ – toks buvo pagrindinis V.Jakutienės argumentas dėl jos pareikšto septynženklio ieškinio.

H.E.Ehverto advokatas Laurynas Pakštaitis dar bandė V.Jakutienės klausti, kodėl ji teismui pateikė minėto savo vaiko gimimo liudijimą, kuriame nenurodyta tėvystė, bet vaikui duota jos tuometinio vyro, su kuriuo ji neišsiskyrusi iki šiol pavardė? Tačiau V.Jakutienė atsakė, kad teismui papildomai pateiktas dokumentas ir dėl nustatytos vaiko tėvystės. Jau nekalbant apie tai, kad su savo vyru ji tuo metu nebegyveno ir šis tuo metu kalėjo Lukiškėse.

Skirtingos reakcijos

Kaip jau rašyta, kaip ir kiti nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti asmenys – velionio tėvai bei brolis, V.Jakutienė prašė uždaro teismo proceso ir anksčiau.

A.Grabbi bei H.E.Ehvertas reikalavo, kad jis būtų viešas – jog visi sužinotų, kad tie keturi anonimai, kurių parodymais remiasi jiems pareikšti kaltinimai, esą juos apšmeižė.

Savo nuomonės neturėjo tik kartu, anot teisėsaugininkų, su minėtais samdytais žudikais iš Estijos teisiamas Ričardas Baika, kurį gina net du advokatai.

Neturėjo R.Baika jokių klausimų V.Jakutienei ir šiandien. Tačiau H.E.Ehvertas su A.Grabbi vienas per kitą bandė daryti jai spaudimą – esą dėl jos parodymų, galimai nulemtų žiniasklaidos, jie dabar yra teisiami. Nors tie parodymai – netikslūs ir nelogiški.

Pavyzdžiui, A.Grabbi kliuvo, kad jis dešimčia centimetrų didesnis, negu V.Jakutienės nurodytas D.Bugavičiaus žudikas. Be to, jam kilo įtarimų, ar V.Jakutienė neturi įtartinų ryšių su teisėsaugininkais. O H.E.Ehvertui – ar ji nėra pati susijusi su nusikalstamu pasauliu?

Nors į teisiamųjų narvą pasodinti estai vis sunkiau tvardėsi, o H.E.Ehvertas net pareiškė atsisakantis vertėjos, esą nekvalifikuotai atliekančios savo darbą, V.Jakutienė iš jų klausimų vis labiau juokėsi. Ir net leido sau pareikšti – esą niekada nesakė, kad šaudė ryžas, turėdama galvoje H.E.Ehverto plaukų spalvą. Ji teigė matantį šį žmogų pirmą kartą gyvenime ir nežino, ko šis iš viso iš jos nori.

Turėjo pretenzijų V.Jakutienė ir A.Grabbi advokatei, taip pat užvertusiai ją klausimais, kurių esmė buvo įrodyti, kad V.Jakutienė iš pradžių negalėjo apibūdinti žudiko, o po to staiga jį atpažino. „Mano parodymai niekada nesikeitė. Be to, esu trijų vaikų motina ir prašau gerbti mano laiką“, – atkirto V.Jakutienė. Buvo ji kategoriška ir H.E.Ehvertui pasiteiravus, kokios jos pajamos dabar, kai nėra D.Bugavičiaus. V.Jakutienė atsakė visada gyvenusi gerai. Ir dabar dirba pagal verslo liudijimą – turi drabužių parduotuvę.

Emocijos neišdilo

Kaip jau rašyta, praėjusiame teismo posėdyje V.Jakutienė savo pasakojimą apie mylimojo žūtį pradėjo nuo to, kad lemtingiausią šio gyvenime akimirką snaudė ant jo peties.

„Užtvaro pultelis buvo pas Deimantą. Tačiau belaukiant, kol užtvaras pakils, atbulomis prie mūsų privažiavo netoliese stovėjęs sidabrinės spalvos automobilis tranzitiniais numeriais, kuris užkirto mums kelią. Iš jo keleivio pusės išlipo asmuo su gobtuvu, prisidengęs veido apačią šaliku. Stovėdamas už dviejų metrų nuo mūsų mersedeso, jis laikė rankoje ginklą, iš kurio iššovė. Po to žengė dar porą žingsnių arčiau ir vėl šovė. Sakiau Deimantui: „Spausk gazą – važiuojam iš čia!“, bet jis jau nebereagavo“, – buvo linkusi prisiminti V.Jakutienė.

O teisėjų kolegijos pirmininkui pasiteiravus, už ką, jos nuomone, buvo nužudytas D.Bugavičius, V.Jakutienė apibūdino savo mylimąjį, su kuriuo susipažino prieš penkerius metus iki jo žūties, bet artimiau pradėjo bendrauti tik paskutinę jo gyvenimo vasarą – jam grįžus iš įkalinimo įstaigos, kaip visiškai neemocionalų, gana uždarą žmogų, kuris niekada nepasakojo apie savo problemas. Tačiau nieko ir nebijojo. Gavęs kokią nors nemalonią žinutę telefonu paprastai sakydavo: „Tai yra išsprendžiama.“

Anot V.Jakutienės, kulkų sutrupinto priekinio jų mersedeso stiklo šukės sužeidė tada ir ją. Tačiau ji pradėjusi klykti tik žudikų automobiliui jau benuvažiuojant. Kai išlipusi iš mersedeso nuėjo iki Deimanto pusės.

V. Jakutienė

Atpažino iš nuotraukos

V.Jakutienė pasakojo atpažinusi asmenį, galimai nušovusį tada D.Bugavičių, iš jai pateiktų šešiolikos asmenų nuotraukų.

„Jis buvo panašiausias, nors panašūs buvo visi“, – teigė V.Jakutienė. Ir, anot jos, visai nesvarbu, kad tos nuotraukos jai buvo parodytos už poros metų po įvykio. „Aš iš karto sakiau, kad pagal įsidėmėtus veido bruožus galėčiau jį atpažinti. Turiu tokią savybę, nes nuolat stebiu aplinką. O to įvykio aš nepamiršiu niekada gyvenime“, – tikino V.Jakutienė.

Tiesa, netrukus ji patikslino, kad, peržiūrėjusi nuotraukas, nurodė du galimus įtariamuosius. Tačiau, kai pastarieji buvo atvesti, ji paprašė, kad šie žengtų porą žingsnių į priekį. Ir iš eisenos jau nurodė, kaip galimą įtariamąjį tik vieną iš jų.

„Tas asmuo, kuris galimai tada šaudė, yra ir teismo salėje“, – teigė V.Jakutienė, nurodydama A.Grabbi.

Tačiau, šio advokatei Galinai Kardanovskajai pavyko priversti V.Jakutienę prisipažinti, kad ši nėra 100 proc. garantuota, kad D.Bugavičių nušovė jos ginamasis. Po ko G.Kardanovskaja paprašė teismo procese pertraukos. Esą turi V.Jakutienei apie 20 klausimų, kuriuos pateikė šiandien.

Prašė eksperimento

Buvo prašiusi A.Grabbi advokatė teismo atlikti ir eksperimentą, ar iš V.Jakutienės nurodyto atstumo ir būnant automobilyje per kelias sekundes galima įžiūrėti šaudžiusio asmens veidą, kurį šis pridengęs šaliku?

Kaltinimą palaikantis prokuroras Zdislavas Tuliševskis tada kontratakavo, kad toks eksperimentas neįmanomas, nes kiekvienas asmuo tokioje situacijoje elgiasi ir įsimena detales individualiai.

Bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija G.Kardanovskajos prašymą dėl eksperimento atmetė.

Tačiau patenkino D.Bugavičiaus mamai bei broliui atstovaujančio advokato Kęstučio Jonaičio prašymą dėl teisiamiesiems pareikšto kaltinimo nužudžius D.Bugavičių dėl savanaudiškų paskatų ir kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu papildymo aplinkybe „itin žiauriai“. K.Jonaitis šį savo prašymą grindė tuo, kad A.Grabbi, kurį į nusikaltimo vietą atvežė H.E.Ehvertas, kaltinamas šaudęs į D.Bugavičių iš dviejų pistoletų ir paleidęs mažiausiai 12 šūvių.

Kur suklydo žudikai?

R.Baika, A.Grabbi ir H.E.Evertas kaltinami veikę organizuotoje grupėje su ginkluoto nusikalstamo susivienijimo, įkurto 2007-aisiais, nariais, kurių buvo pasitelkti tik organizuojant D.Bugavičiaus nužudymą.

Remiantis kaltinamuoju aktu, A.Grabbi su H.E.Ehvertu sutiko dalyvauti šiame išpuolyje dėl piniginio atlygio. O R.Baika – siekdamas pelnyti susidorojimo su D.Bugavičiumi organizatorių palankumą.

Pagrindinė susidorojimo su D.Bugavičiumi priežastis – gauta informacija, kad jis galėjo kelti grėsmę neteisėtai šio nusikaltimo organizatorių nusikalstamai veikai – prekybai narkotikais stambiu mastu. Dėl to nusprendusieji pašalinti jį kaip konkurentą 2015-ųjų vasarą Ispanijos karalystėje kreipėsi pagalbos į asmenį, turintį ryšių su samdomaisiais žudikais.

Po to D.Bugavičiaus nužudymo scenarijuje atsirado ir A.Grabbi su H.Ehvertu bei R.Baika su dar vienas įtariamuoju turėjus pirmiesiems dviem padėti. Netrukus buvo įsigyta slapta sekimo įranga, kuri iki 2015-ųjų rugsėjo vidurio buvo sumontuota D.Bugavičiaus automobilyje „Mercedes-Benz“. Be to, įsigytas rugpjūčio pabaigoje Prancūzijoje pavogtas „Renault Megane“, kuriuo žudikai atvyko į nusikaltimo vietą. O Ispanijos karalystėje apsirūpinta ir cheminėmis medžiagomis nusikaltimo pėdsakams naikinti.

Du 9 mm kalibro pistoletai, kuriais buvo apginkluoti žudikai, buvo nelegaliai įvežti į Lietuvą maršrutiniu autobusu – apie D.Bugavičiaus nužudymo organizavimą nežinančio asmens kuprinėje. Ir perduoti žudikams vienoje Trakų rajono kavinėje.

Gresia iki gyvos galvos

27-erių D. Bugavičius buvo nušautas paskutinėmis 2015-ųjų lapkričio 6-osios minutėmis prie išsinuomoto kotedžo Šilainių Šėtos gatvėje – jo motinos vardu registruotame automobilyje „Mercedes-Benz“, kuriuo važinėjo.

Po to, laikantis iš anksto parengto plano, žudikų transporto priemonė sudeginta netoliese esančios Vėtrungės gatvės 3-iojo namo kieme. Palikti šio nusikaltimo vietą, o netrukus ir Lietuvą, A.Grabbi ir H.E.Ehvertui padėjo R.Baika.

Visi trys savo kaltę neigia. O jie kaltinami ne tik D.Bugavičiaus nužudymu, bet ir neteisėtu disponavimu ginklais bei šaudmenimis ir svetimo turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu – buvo ne tik sušaudytas D.Bugavičiaus mamos mersedesas. Viena kulka išdaužė ir vieno Baltų prospekto gyventojo langą. O nuo padegto „Renault Megane“ apdegė ir minėtame Vėtrungės kieme stovėjęs automobilis „Toyota“.

A.Grabbi, H.E.Ehvertui ir R.Baikai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba iki gyvos galvos.

Ieškinio nepareiškė tik tėvas

Didžiausią ieškinį iš nukentėjusiųjų teisiamiesiems pareiškė V.Jakutienė.

Velionio mama ir brolis taip pat prašo iš jų solidariai po 300 tūkst. eurų moralinio atlygio.

D.Bugavičiaus brolis – vienintelis iš šiandieniniame teismo posėdyje nepasirodžiusių nukentėjusiųjų tada teigė, kad norėtų padėti prisiteistais pinigais neįgaliems bei onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Velionio mama savo ieškinį grindė sunkiai valdomomis emocijomis: „Kas turi vaikų, tas supras, kodėl prašau iš sūnaus žudikų 300 tūkst. eurų moralinio atlygio – niekas jiems nedavė teisės žudyti mano sūnaus, kurį aš pagimdžiau ir užauginau!“

D.Bugavičiaus tėvas savo teise pareikšti kaltinamiesiems sūnaus nužudymu kokį nors ieškinį nepasinaudojo. Anot jo, joks ieškinys sūnaus nebeprikels. „Aš vadovaujuosi savo moraliniais įsitikinimais ir tai nėra mano pasipelnymo objektas. Be to, tikiu teismu – kad žudikai bus nubausti maksimaliai“, - sakė D.Bugavičiaus tėvas, teigęs, kad bendraudavo su velioniu sūnumi bent kartą per savaitę. Tačiau, tikinęs, kad nežinojęs nei už ką šis buvo teistas, nei, kuo vertėsi, išleistas 2014-ųjų pabaigoje į laisvę.

„Nebuvau jo buhalteris, todėl negaliu pasakyti iš kokių pajamų jis gyveno“, - teigė tada D.Bugavičiaus tėvas. Tačiau apie sūnaus ir V.Jakutienės santykius jis savo nuomonę turėjo: „Nemanau, kad tai buvo rimta.“

Kuo vertėsi 2014-ųjų gruodį iš Pravieniškių pataisos namų paleistas nužudytasis, teismui įvardijo šio mama. „Iš pradžių sūnus užsiregistravo Darbo biržoje. O po to – įsigijęs verslo liudijimą, prekiavo rūbais“, – teigė D.Bugavičiaus mama.

Anot jos, automobilis „Mercedes-Benz“ Deimantui buvo nupirktas, kaip kompensacija už tai, ką šiam teko patirti už grotų, kur, jos teigimu, sūnus pateko už jaunystės lengvabūdiškumą. Susidėjo visi. Prisidėjo ir labai Deimantą mylėjusi močiutė.