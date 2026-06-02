Po avaringo savaitgalio Kaune – įspėjimas vairuotojams

Laužo krūva liko iš dviejų lengvųjų automobilių po smarkios kaktomušos Šakių plente, Kauno rajone. Pirminiais duomenimis, „Dacia“ vairuotojas, galimai nepaisęs ištisinės juostos, lenkdamas išvažiavo priešais eismą ir susidūrė su „Subaru“.
Po smūgio automobiliai virto metalo krūva – nuolaužos pažiro po kelią, todėl eismas kuriam laikui buvo sustabdytas. Vieną prispaustą žmogų iš sumaitoto automobilio vadavo ugniagesiai.
„Eismo įvykio metu abu vairuotojai buvo blaivūs. Nukentėjo „Subaru“ vairuotojas, „Dacia“ vairuotojas ir trys su juo vykę keleiviai. Iš viso nukentėjo penki eismo dalyviai“, – informavo Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė.
Keturi nukentėjusieji jau išleisti iš ligoninės, tačiau vieno būklė išlieka sunki – jį toliau stebi medikai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dar viena skaudi avarija įvyko Kaune, Juozapavičiaus prospekte, šeštadienį. Liudininkų teigimu, smūgis buvo toks stiprus, kad motociklininkas po avarijos dar keliasdešimt metrų nuskriejo į šalikelę.
„Susidūrė BMW markės automobilis ir motociklas. Kai BMW vairuotojas, 30-metis vyras, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo. Nukentėjo motociklo vairuotojas. Abu vairuotojai buvo blaivūs“, – pranešė K. Miškauskaitė.
Tai jau ne pirma skaudi avarija prasidėjus motociklininkų sezonui. Klaipėdoje savaitgalį taip pat nukentėjo motociklininkas – panašioje situacijoje kaip Kaune, kai automobilio vairuotojas nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo. Tąkart motociklu kaip keleivė važiavo ir pareigūnė. Motociklininkai sako, kad tokie įvykiai – vieni dažniausių.
„Vairuotojai nepastebi motociklininkų, o kai kurie motociklininkai, ypač važiuojantys sportiniais motociklais, gatvėmis gal juda kiek per greitai. Žmonių galvose turėtų kažkas įsijungti – jie pirmiausia turi mąstyti apie savo gyvybę. Tas neatidumas priveda prie visų šių įvykių“, – sakė baikerių klubo „Raptorial“ vadovas Artūras Juočiūnas.
Baikerių klubo vadovas sako, kad ne visus, ypač jaunus ar pradedančius motociklininkus, pavyksta nukreipti į saugias aikšteles – dalis jų vis dar laksto gatvėse. Vairuotojai raginami būti itin atidūs, ypač šylant orams ir įsibėgėjant motociklininkų sezonui, kuris baigiasi lapkritį.
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(be temos)
(be temos)
(be temos)