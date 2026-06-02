 Po avaringo savaitgalio Kaune – įspėjimas vairuotojams

Po avaringo savaitgalio Kaune – įspėjimas vairuotojams

2026-06-02 12:06
Ieva Dyraitė (LNK)

Kaune ir Kauno rajone – avaringas savaitgalis. Po dviejų automobilių kaktomušos į ligoninę išvežti penki žmonės, o vaduojant sužeistuosius prireikė ugniagesių. Susidūrus motociklui ir lengvajam automobiliui, sužeistas motociklininkas.

<span>Po avaringo savaitgalio Kaune – įspėjimas vairuotojams</span>
Po avaringo savaitgalio Kaune – įspėjimas vairuotojams / LNK vaizdo įrašo stop kadrai

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Laužo krūva liko iš dviejų lengvųjų automobilių po smarkios kaktomušos Šakių plente, Kauno rajone. Pirminiais duomenimis, „Dacia“ vairuotojas, galimai nepaisęs ištisinės juostos, lenkdamas išvažiavo priešais eismą ir susidūrė su „Subaru“.

Po smūgio automobiliai virto metalo krūva – nuolaužos pažiro po kelią, todėl eismas kuriam laikui buvo sustabdytas. Vieną prispaustą žmogų iš sumaitoto automobilio vadavo ugniagesiai.

„Eismo įvykio metu abu vairuotojai buvo blaivūs. Nukentėjo „Subaru“ vairuotojas, „Dacia“ vairuotojas ir trys su juo vykę keleiviai. Iš viso nukentėjo penki eismo dalyviai“, – informavo Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė.

Keturi nukentėjusieji jau išleisti iš ligoninės, tačiau vieno būklė išlieka sunki – jį toliau stebi medikai.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Dar viena skaudi avarija įvyko Kaune, Juozapavičiaus prospekte, šeštadienį. Liudininkų teigimu, smūgis buvo toks stiprus, kad motociklininkas po avarijos dar keliasdešimt metrų nuskriejo į šalikelę.

„Susidūrė BMW markės automobilis ir motociklas. Kai BMW vairuotojas, 30-metis vyras, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo. Nukentėjo motociklo vairuotojas. Abu vairuotojai buvo blaivūs“, – pranešė K. Miškauskaitė.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Tai jau ne pirma skaudi avarija prasidėjus motociklininkų sezonui. Klaipėdoje savaitgalį taip pat nukentėjo motociklininkas – panašioje situacijoje kaip Kaune, kai automobilio vairuotojas nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo. Tąkart motociklu kaip keleivė važiavo ir pareigūnė. Motociklininkai sako, kad tokie įvykiai – vieni dažniausių.

„Vairuotojai nepastebi motociklininkų, o kai kurie motociklininkai, ypač važiuojantys sportiniais motociklais, gatvėmis gal juda kiek per greitai. Žmonių galvose turėtų kažkas įsijungti – jie pirmiausia turi mąstyti apie savo gyvybę. Tas neatidumas priveda prie visų šių įvykių“, – sakė baikerių klubo „Raptorial“ vadovas Artūras Juočiūnas.

Baikerių klubo vadovas sako, kad ne visus, ypač jaunus ar pradedančius motociklininkus, pavyksta nukreipti į saugias aikšteles – dalis jų vis dar laksto gatvėse. Vairuotojai raginami būti itin atidūs, ypač šylant orams ir įsibėgėjant motociklininkų sezonui, kuris baigiasi lapkritį.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
kaunas
avarijos
įspėjimas

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Komentarai

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>Labai blog. \.
>>>Tamsta 100 proc.teisus,dėl kelių policijos panaikinimo,nes kelių policininkas turi būti specialiai paruoštas tam labai sudėtingam darbui.____Nemenkinu tų policininkų kurie dirba šiandien,ne jie kalti,kad jų neparuošė,bet supraskit teisingai,šiandien gaudė pijokus ar sadėlį saugojo,o ryt kelių policininku dirba,tai ir tokia tvarka keliuose.
4
0
Labai blogai
O tai ko buvo galima tikėtis,kaip buvo naikinama kelių policija?Avarijų darymas,girtų už vairo katastrofiškai didėja,nes niekas jų nekontroliuoja,o tik gąsdina kažkokia policija. Visokie piemenys su piemenėmis daužo naujas mašinas,o jų remontą dengia dorų vairuotojų,mokami pinigai už draudimą.Dabar KET chuliganams,labi geras gyvenimas,niekas jų išdaigų nekontroliuoja,už remontą moki kiti. ,
10
-3
galvoju
dar toks vienas savaitgalis, ir Seimas juos uždraus. Turėsit dirbt be išeiginių...
3
-3
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