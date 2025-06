Penktadienio, 13-osios ir pilnaties kombinacija Kauno daugiabutyje: įamžintas kariškas vaizdelis

Tai pavyko atskubėjus prie vieno Kovo 11-osios gatvės dvylikaaukščio, paskui ugniagesių gelbėtojų autocisterną. Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, tai buvo pirmas šiandien jų iškvietimas. Apie tai, kad šį penktadienį Kaune neužregistruota iš įprastinio kriminalinio konteksto iškrentančių įvykių, po vidurdienio teigė ir Kauno policijos atstovė.

Tačiau 14.10 val. Kauno policijos kriminalistams skubiai priteikė ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Po to, kai jiems nepavyko patekti į vieną minėto dvylikaaukščio butą, vykdant šiandien gautą teismo nutartį.

Anot Kauno policijos atstovės, remiantis šia nutartimi, reikėjo surasti nuo teismo skirtos keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmės už transporto priemonės vairavimą esant didesniam kaip 1,5 promilės girtumui, arba atsisakius tikrintis blaivumą, nuteistą 30-metį, gyvenantį minėtame daugiaaukštyje. Tačiau jis atvykusių civiliai vilkinčių pareigūnų neįsileido.

Viskas baigėsi gana netradiciškai – atskubėjusiems ugniagesiams gelbėtojams pademonstruoti savo įgūdžių bei turimos technikos neprireikė, nes buvo pristatyti buto, kuriame slėpėsi ieškomas asmuo, raktai. Greičiausiai jo artimųjų ar giminaičių, su kuriais susisiekė šios apgulties liudytojais tapę kaimynai.

Policijos pareigūnams patekus į buto vidų, ieškomas asmuo iš jo išvestas jau su antrankiais.

Panašu, kad jis be kovos nepasidavė, nes pareigūnams vedant jį per kiemą užlaužtomis rankomis link savo tarnybinių automobilių – taip pat be skiriamųjų policijos ženklų, į akis krito patirtos dujų atakos pėdsakai veide.

Šiandien šis pilietis, nevykdęs teismo sprendimo, jau nakvos Kauno kalėjime, iš kurio sugrįš į namus jau tik rudenį.