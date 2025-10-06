Patekėjus pilnatis šokdino Kauno specialiąsias tarnybas: strimgalviais lėkta į Šilainius ir Aleksotą

Apie šiuos įvykius, tiksliau, kokius gelbėjimo darbus juose atliko, praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė.
Anot jos, 23.30 val. sureagavus į policijos prašymą padėti, diskiniu pjūklu atidarytos buto durys viename Antanavos gatvės daugiabutyje. 4.44 val., užregistravus dar vieną pagalbos šauksmą iš policijos, jos pareigūnams paskolintos ištraukiamos kopėčios, kuriomis jie pateko per langą į antrojo aukšto butą viename Kuršių gatvės daugiaaukštyje.
Pasak Kauno policijos atstovės, 4.41 val. buvo gautas pranešimas, kad minėtame Kuršių gatvės bute galimai smurtaujama prieš vaiką. Skambino moteris, kuri teigė, kad smurtauja ji pati.
Anot policijos atstovės, nereaguoti į tokį pranešimą, nors jis ir skambėjo absurdiškai, buvo negalima. Įtampa dar labiau išaugo, kai atvykus nurodytu adresu, niekas šio buto durų neatidarė.
Policijai patekus į jį jau nurodytu būtu per balkoną, ten rasta 1972 m. gimusi moteris. Viskas baigėsi tuo, kad greitosios medikai išvežė ją į specifinės paskirties ligoninę. Tačiau, pasak policijos atstovės, vaikas šioje istorijoje išgalvotas nebuvo. Jis rastas saugiai miegantis kitu adresu.
Panašiai baigėsi ir specialiųjų tarnybų sujudimas ties jau minėtu Antanavos gatvės daugiabučiu. Pasak policijos atstovės, jis kilo gavus sunerimusio asmens pranešimą apie tai, kad jo aplinkos žmogus sulaukė SMS su suicidinėmis mintimis iš savo artimojo. Atskubėjus nurodytu adresu ir turint vilties dar išgelbėti už užrakintų durų esantį jauną vyrą, policijos pagalbon pasitelkti ugniagesiai gelbėtojai jas išpjovė diskiniu pjūklu.
Minėtas jaunas vyras rastas lovoje. Pirminiais duomenimis, miegantis. Tačiau, įvertinus jo išsiųsto SMS turinį, greitosios medikai taip pat jį išvežė į specifinės paskirties ligoninę.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
