Pasprukęs Pravieniškių kalinys tik po keturiolikos mėnesių parsigabentas iš Nyderlandų

Lietuvos kalėjimų tarnybos atstovė tik patikslino, kad R. Tumasonio paieška buvo paskelbta po to, kai jis 2024-ųjų liepos 31-ąją negrįžo į bausmės atlikimo vietą po to, kai buvo išleistas į trumpalaikę išvyką. O ši jam priklausė dėl to, kad jis buvo priskirtas tokių privilegijų turinčiai nuteistųjų grupei.
Negalėjo Kalėjimų tarnybos atstovė atsakyti ir dėl kokio nusikaltimo šį kartą kalėjo R. Tumasonis bei, kiek jo biografijoje iš viso teistumų. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, – apie dešimt.
Apie vieną bylą, tarp kurios kaltinamųjų buvo R. Tumasonis, 2017-aisiais rašė ir „Kauno diena“. Tada jis kartu su dar 18 teisiamųjų dėl vadinamojo telefoninio sukčiavimo bei juos ginančiais advokatais vos tilpo į didžiausią minėto teismo salę. Panaši byla, kurioje įvairiais pareigūnais aukoms prisistatinėjęs R. Tumasonis dėjosi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, tuo metu buvo pradėta nagrinėti ir Klaipėdos apylinkės teisme. Ir į ją sugulusių įvykių metu R. Tumasonis, tada dar teistas tik septynis kartus, atliko bausmę Marijampolės pataisos namuose.
Atvežtas tada iš minėtos įkalinimo įstaigos su antrankiais į Kauno apylinkės teismą, R. Tumasonis reikalavo, kad teisėjas jį šioje byloje suimtų, t.y. norėjo būti perkeltas iš Marijampolės pataisos namų į „Europa už grotų“ dėl savo modernumo vadintą Kauno tardymo izoliatorių. Šį savo prašymą jis grindė tuo, kad, esą vos į jo rankas patenka telefonas, jis iš karto nori ką nors apgauti.
Vos aštuones klases baigusiam iš Jonavos kilusiam R. Tumasoniui pernai vasarą apgavus Pravieniškių 1-ojo kalėjimo darbuotojus, teko skelbti jo apiešką. Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad jis buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį Nyderlanduose. Ir rugsėjo 25-ąją parsigabentas į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, iš kurio tą pačią dieną pervežtas į Kauno kalėjimą.
