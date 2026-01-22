Į Pravieniškių kalėjimą iš poliklinikos negrįžo nuteistasis Gediminas Klimas

Tarnybos duomenimis, 2006 metais gimęs atvirų namų nuteistasis trečiadienį iki 13 val. negrįžo iš Rumšiškių poliklinikos.
Trečiadienį į Pravieniškių pirmąjį kalėjimą negrįžo nuteistasis besargybinis Gediminas Klimas, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).
Tarnybos duomenimis, 2006 metais gimęs atvirų namų nuteistasis trečiadienį iki 13 val. negrįžo iš Rumšiškių poliklinikos.
Aplinkybes aiškinasi ir paiešką vykdo LKT.
