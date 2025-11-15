 Pareigūnai apie sudėtingą paiešką: kai kažkas naktį klaidžioja vienas, neįmanoma pasiduoti

Pareigūnai apie sudėtingą paiešką: kai kažkas naktį klaidžioja vienas, neįmanoma pasiduoti

vaizdo įrašas
2025-11-15 16:27 kauno.diena.lt inf.

Lapkričio 14 d. apie 19 val., Kėdainių r., Krakių sen., sodybą su giminaičiais atvykusi moteris (gim. 1942 m.) dingo be žinios. Artimieji moters ieškojo patys, tačiau neradę tamsiame ir miškingame vienkiemių kraštovaizdyje, 20.09 val. kreipėsi skubios pagalbos telefonu.

Pareigūnai apie sudėtingą paiešką: kai kažkas naktį klaidžioja vienas, neįmanoma pasiduoti
Pareigūnai apie sudėtingą paiešką: kai kažkas naktį klaidžioja vienas, neįmanoma pasiduoti / Vaizdo įrašo stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Mūsų profesija įpareigoja neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis.

Paieškos sąlygos buvo sudėtingos. Aplink – plačios laukų teritorijos, šalia – patvinusi, srauni Šušvės upė. Į paiešką nedelsiant įsitraukė penki policijos ekipažai, kinologas su tarnybiniu šunimi, buvo pasitelktas dronas su termovizoriumi. Dėl tamsaus paros meto ir upės būklės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai paieškų vandenyje naktį vykdyti negalėjo, tačiau su jais buvo suderinta, kad švintant paieškos bus tęsiamos ir jų pajėgomis. Tačiau apie 1.15 val. policijos pareigūnai, naudodami droną su termovizoriumi, nušienautame rapsų lauke aptiko sušalusią, bet sąmoningą senolę. Pastaroji buvo perduota medikams.

„Būti pareigūnu reiškia prisiimti atsakomybę už kiekvieną gyventoją. Kai žinai, kad kažkas naktį klaidžioja vienas, tiesiog neįmanoma pasiduoti,“ – sako paieškoje dalyvavę pareigūnai, kurie, pastebėję garbaus amžiaus moterį, ne tik kvietėsi pastiprinimą, bet ir nedelsiant apgaubė ją šiluma – atiduodami savo striukę. „Mūsų profesija įpareigoja neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis. Todėl šią naktį buvome pasiruošę ieškoti tol, kol senolė bus rasta“, – sako jie.

Šiame straipsnyje:
senolės paieška
rasta senolė
Kauno policija
Kauno pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
83 metai - dar ne senolė. Va tiedu, vienas 93, kitas 99 - tie tai tikrai senoliai ..
0
0
Diella
Prarasti sunkiai uždirbtą kriptovaliutą dėl sukčių yra skaudu, tačiau bendradarbiavimas su „Trustwavehackerstech“ atkūrė man ir lėšas, ir pasitikėjimą skaitmeninėmis investicijomis. Jų profesionalumas ir atsidavimas viso susigrąžinimo proceso metu grąžino man kiekvieną pavogtą monetą ir patikino, kad kriptovaliutų srityje vis dar yra patikimų ekspertų. Nors mano rezultatas buvo sėkmingas, ši patirtis primena, kad reikia būti budriems – kibernetiniai nusikaltėliai nuolat keičiasi, o profesionalių susigrąžinimo paslaugų poreikio negalima pervertinti. „Trustwavehackerstech“ patirtis nulėmė viską, ir aš labai rekomenduoju juos visiems, ieškantiems patikimos kriptovaliutų susigrąžinimo pagalbos. El. paštas: Trustwavehackerstech2 @ gmail com
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų