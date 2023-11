Panemunės tiltą apgriovusi ukrainietė įkalinta naktimis namuose, bet į darbą galės išvykti ir tada

Šio kaskadinio triuko autorei – 36-erių metų Katerynai Y. skirtas 30-ies parų areštas, atidedant jo vykdymą aštuoniems mėnesiams ir įpareigojant pradėti dirbti bei būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Be to, iš jos dviem metams atimta teisė vairuoti transporto priemonę ir konfiskuotas visureigis, tapęs nusikaltimo įrankiu. Tiksliau, tai – kas iš jo liko.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Kalčiausias karas Ukrainoje?

Kaip jau rašyta, Panemunės tiltas buvo apgadintas spalio 18-osios vakare – apie 22.30 val. Vos užvažiavusi ant visureigiu „Land Rover Range Rover Sport“ nuo Šančių pusės, minėta Ukrainos pilietė nulėkė nuo važiuojamosios kelio dalies, kliudė keturis betoninius stulpelius, nušlavė dėžę su smėliu, trenkėsi į metalinius atitvarus bei troleibusų kontaktinio tinklo stulpą ir pakibo ant vieno rato ties pačia tilto atbraila, taip išvengdama nugarmėjimo į Nemuną.

Pirmuoju bandymu į policijos alkoholio matuoklį kaskadininkė pripūtė 1,85 promiles alkoholio. O po penkiolikos minučių – jau 2 promiles. Šių didėjimas reiškė, kad alkoholis buvo vartotas ne per seniausiai.

Išsiblaiviusi visureigio vairuotoja policijai teisinosi, kad tą vakarą – apie 20 val., būdama namuose, sulaukė savo tautiečių, kaip ir ji besiglaudžiančių Lietuvoje, skambučio ir sužinojo, kad žuvo Ukrainoje su okupantais kovęsis jos draugas. Skausmą dėl to ji bandė malšinti alkoholiu. Ir nusipirko netrukus vadinamajame mažajame A. Juozapavičiaus „Šile“ 0,33 l talpos brendžio butelį. Jo turinį išgėrė viena – įsėdus į visureigį, pasistatytą prie šios parduotuvės. Kadangi po to jautėsi gerai, nusprendė grįžti į namus Vaidoto gatvėje, nors ir suprato, kad daro nusikaltimą. Tačiau dėl to, kad tuo metu lijo, ji dėl šlapios kelio dangos nesuvaldė visureigio ant Panemunės tilto, t. y. po to, kai sėkmingai juo įveikė beveik du trečdalius A. Juozapavičiaus prospekto.

Akcentus sudėjo liudytojai

Sudaužytame visureigyje, kurio draudimas buvo pasibaigęs jau prieš pusantro mėnesio, policija rado ir tuščią minėtos talpos brendžio butelį.

Tačiau viešnios iš Ukrainos viražų tą vakarą Žemuosiuose Šančiuose liudytojai buvo linkę dėti akcentus kitur. Jie pasakojo, kad Katerynos Y. „Land Rover“ įsuko prieš jų automobilį į A. Juozapavičiaus prospektą iš aikštelės ties minėtu „Šiliuku“. O, automobiliams susilyginus, visureigio vairuotoja demonstratyviai ėmė „spausti gazą“, norėdama įrodyti, kad jos transporto priemonė – pranašesnė. Ir po mesto iššūkio pabandyti su ja palenktyniauti nurūko labai dideliu greičiu Panemunės tilto link.

Po kurio laiko privažiavę šį tiltą, minėti liudytojai išvydo tą patį visureigį jau sudaužytą.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Jo vairuotoja, kuriai išsiskleidusi oro pagalvė sužalojo veidą, tą patį vakarą atsidūrė Kauno klinikose, į kurias buvo nuvežta greitosios. Tačiau ilgai ten neužsibuvo, nes rimtesnių sužalojimų nepatyrė.

Lietuvos įstatymų sūpuoklėse

Už transporto priemonės vairavimą, esant girtesniam negu 1,5 promilės alkoholio, Lietuvos įstatymai grasina bauda arba areštu, arba net laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Prokurorės pareiškime Kauno apylinkės teismui baigti Katerynos Y. bylą baudžiamuoju įsakymu, atsižvelgus į tai, kad ji pripažįsta savo kaltę ir gailisi, be to, yra neteista, siūlyta skirti šiai nuo karo tėvynėje su dviem vaikais pabėgusiai ukrainietei švelniausią bausmę – baudą. Ir beveik minimalų – 2550 eurų jos dydį.

Tačiau dėl jau minėto prisipažinimo ir šią baudą dar siūlyta mažinti trečdaliu, dėl ko galutinis siūlytos bausmės dydis – 1700 eurų bauda.

Kartu su ja siūlyta ir dviem metams atimti iš Katerynos Y. teisę vairuoti bei konfiskuoti nusikaltimo įrankiu tapusį „Land Rover“.

Kateryna Y. su siūloma bausme sutiko, nes priešingu atveju bylos nebūtų galima baigti baudžiamuoju įsakymu.

O kas sumokės už tilto remontą?

Kauno apylinkės teismo teisėjai Živilei Bliūdžiuvienei nagrinėjant prokurorės prašymą Kateryna Y. nedalyvavo. Tačiau dar turi 14 dienų sutikti su jai teisėjos skirta bausme, kuri nesutampa su ta, kurią siūlė prokurorė, arba nesutikti ir prašyti surengti šios bylos nagrinėjimo posėdį, kuriame jau dalyvauti privalėtų.

Teisėja Ž. Bliūdžiuvienė skyrė Katerynai Y. ne baudą, o areštą, atsižvelgdama į tai, kad ši Ukrainos pilietė per daugiau kaip vienerius metus, kai gyvena Lietuvoje, devyniolika kartų bausta už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir jai skirtų baudų nėra sumokėjusi. Todėl mažai tikėtina, kad ji sumokės ir naują baudą.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Vietoj baudos Katerynai Y. skirtas 45 parų areštas taip pat sumažintas trečdaliu – iki 30 parų, nors jo vykdymas ir atidėtas, atsižvelgus į tai, kad ji gailisi ir prisipažino. Tačiau Panemunės tilto apgadinimo padariniai nelikviduoti iki šiol, nors įvairios tarnybos dirbo įvykio vietoje ne vieną dieną.

Anot Kauno policijos atstovės, nepradėta Katerynos Y. atžvilgiu ir administracinė teisena, nes laukiama teismo sprendimo. Tokia policijos pozicija motyvuojama tuo, kad du kartus bausti už tą patį negalima.