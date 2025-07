Pajudėjo ledai po devyniais užraktais slepiamoje byloje

Vienas klausimas dar sprendžiamas

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė kreipėsi į teismą su minėtu prašymu antradienį. Ir įtariamąjį prašomą suimti minėtam terminui visais trim tam būtinais pagrindais, nes, atsidūręs laisvėje, jis, anot prokurorės, gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui bei daryti naujus nusikaltimus.

Pasiteiravus prokurorės, ar įtariamasis yra Klinikose saugomas, kad iš jų nepasišalintų, į šį klausimą neatsakyta. Tačiau teigta, kad imtasi visų priemonių, kad tai užtikrinti.

Teismo posėdis, kuriame bus sprendžiama, ar tenkinti prokurorės prašymą, planuojamas ketvirtadienį. Ir įtariamasis jame dalyvaus nuotoliniu būdu. Tik neaišku, ar iš Klinikų, ar iš Kauno policijos areštinės. Neatsakė prokurorė ir į šį klausimą, nors prokuratūros atstovė dar pirmadienį teigė, kad bus sprendžiama kokią kardomąją priemonę parinkti įtariamajam tik tada, kai bus baigtas jo gydymas.

Įtariamas trimis nusikaltimais

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, Romui B. yra pareikštas įtarimas padarius tris nusikaltimus – sugadinus svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, neteisėtai disponavimus šaudmenimis bei sprogmenimis ir sukėlus fizinį skausmą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Turimas galvoje 55-erių metų vyro, į kurį, pirminiais duomenimis, buvo mesta granata, sveikatos sutrikdymas. Ir jis, nuvežtas greitosios medikų dėl apkurtimo į klinikas, vėliau iš jų savavališkai pasišalino.

Nors kreiptasi į teismą dėl įtariamojo suėmimo, prokurorė nekomentuoja ir, ką jau pavyko išsiaiškinti. T.y. neatsakyta ir į klausimą, ar tai, kas įvyko, susiję su meilės trikampiu, ar su kažkokiomis senomis sąskaitomis, ar tai buvo neblaivių sugėrovų konflikto pasekmė. Nors ir teigta, kad jau aišku, kas ten įvyko.

Neatsakyta ir į klausimus, kas buvo konstatuota patikrinus šio incidento dalyvių blaivumą, bei kaip nukentėjo butas, kuriame viskas įvyko, – ar tikrai išdužo tik vienas iš jo langų. Ir toliau dangstytasi nenoru pakenkti tyrimo sėkmei.

Nerami naktis

Kaip jau rašyta, remiantis Policijos departamento suvestinėmis, birželio 27-ąją apie 00.45 val. į 63-ejų metų moters butą Kaune, K. Griniaus gatvėje, atėjęs 60-metis vyras susprogdino granatą. Sprogimo metu nukentėjo ir jis, ir bute buvęs 55-erių metų vyras, kurie buvo paguldyti į ligoninę.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė pati buto savininkė, teigdama, kad į jos butą ką tik įėjęs vyriškis susprogdino granatą. Ar ji pati šį įsileido, ar sprogdintojas pateko vidun kažkokiu būdu įveikęs durų spyną – gal turėjo raktus, nes anksčiau čia lankydavosi, o gal durys buvo neužrakintos, išsiaiškinti taip pat nepavyko. Oficialiame prokuratūros pranešime apie šį įvykį buvo teigiama, kad visi įvykyje dalyvavę asmenys yra pažįstami.

Papildomos informacijos apie incidentą pavyko rasti tos paros Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje, kurioje pranešta, kad ugniagesiams gelbėtojams teko naktį į penktadienį nuo 1.25 val. budėti K.Griniaus gatvėje per policijos įvestą saugumo užtikrinimo priemonių planą „Skydas“, kuris portalo kauno.diena.lt žiniomis, truko apie porą valandų, nes laukta atvykstančių antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų. O po to ugniagesiai gelbėtojai dar vyko su policija į kitą Vilijampolės daugiabutį, jau esantį Bajorų gatvėje. Jame, portalo kauno.diena.lt duomenimis, gyvena įtariamasis granatos susprogdinimu. Jo gyvenamoje vietoje atlikta krata, per kurią ieškota, ar įtariamasis nelaiko savo namuose ir daugiau sprogmenų ar kitų draudžiamų daiktų. Teigiama, kad rasta šaudmenų.

Nukentėjo ir moteris?

Portalo kauno.diena.lt fotografui penktadienio ryte lankantis K. Griniaus gatvės penkiaaukštyje, kuriame įvyko į policijos suvestines patekęs incidentas su granata, jokių išorinių šio išpuolio požymių nesimatė. Tik vieno jo ketvirtojo aukšto buto durys buvo užplombuotos policijos. O apie 10.30 val. prie šio baigiamo renovuoti penkiaaukščio ir vėl sugūžėjo nemažos policijos pajėgos.

Greitosios pagalbos medikai, vykę tada į minėtą buta, portalui kauno.diena.lt teigė, kad pirminės vieno iš jame rastų vyrų apžiūros metu jam konstatuotos paviršinės skeveldrinės veido žaizdos. Kitas po sprogimo buvo apkurtęs. Daugiabučio gyventojai žiniasklaidai pasakojo, kad vieną iš jų medikai išnežė iš buto neštuvais, o kitas išėjo pats.

Pasak greitosios medikų, buvo trumpam apkurtusi ir buto savininkė, tačiau ši vykti į gydymo įstaigą atsisakė.

Biografijos išklabingos

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, abu minėti vyrai jau buvo žinomi policijai ir iki šio įvykio.

Spalvingesnė, pirminiais duomenimis, išpuolio taikiniu tapusio asmens, kurį buto savininkė pristatė pareigūnams kaip savo vyrą, biografija. Jis teistas ir už tyčinį sunkų kūno sužalojimą, ir už sukčiavimą naudojantis suklastotomis užsienio bankų kortelėmis. Be to, oficialiai nepatvirtintais duomenimis, pastaruoju metu jis buvo siejamas ir su neteisėtu žmonių gabenimu per valstybės sieną, ir su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms.

Apie asmens, kurio vardas, pavardė bei gimimo metai – tokie patys, kaip ir šio nukentėjusiojo, teismą prieš septyniolika metų rašė ir „Kauno diena“. Tada žiniasklaida jį titulavo kaip vieną garsiausių Lietuvos kreditinių kortelių aferistą ir jis stojo prieš Kauno apygardos teismą už tai, kad įvairių šalies miestų prekybos centruose su jau minėtomis suklastotomis įvairių užsienio bankų kortelėmis pirko urmu prabangius daiktus, pateikdamas ir suklastotus asmens dokumentus su savo nuotrauka.

Įtariamojo granatos susprogdinimu kriminalinė biografija skurdesnė. Jis buvo sietas „tik“ su smurtiniais nusikaltimais bei grasinimu nužudyti. Tačiau, kaip teigta prokuratūros pranešime, oficialiai yra neteistas.