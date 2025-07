Granatos susprogdinimas Kauno daugiabutyje: sutvarstytas įtariamasis stojo prieš teismą su pižama

Prokurorės fiasko

Pasak jau minėtos teismo atstovės, šiandien jau planuota išrašyti R. Buračą iš Klinikų, tačiau po operacijos prasidėjo kažkokios komplikacijos. Nepaisant to bei sutvarstymų, kritusių į akis jam pasirodžius teismo salės ekrane, šiandien po pietų suplanuotas teismo posėdis įvyko ir truko 22 minutes.

Kaip jau rašyta, ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė Jurgita Patalavičienė, kreipdamasi antradienį į šį teismą dėl R. Buračo suėmimo pirminiam leistinam maksimaliam trijų mėnesių terminui, nurodė visus tris tam būtinus pagrindus – kad paliktas laisvėje jis gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui bei daryti naujus nusikaltimus.

Iki šio teismo posėdžio teigta, kad įtariamąjį gydant Klinikose imtasi visų priemonių užtikrinti, jog jis iš ten nepasišalintų.

Prokurorės pareiškimą nagrinėjusi teisėja Sigita Kazlauskienė už pustrečios valandos po šio posėdžio paskelbė, kad prokurorės prašymo netenkina, nes nėra nė vieno jos nurodyto pagrindo, kodėl R. Buračas turėtų būti suimtas, kadangi jis – neteistas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, davė parodymus ir nėra duomenų, jog gali daryti naujus nusikaltimus ar kelti grėsmę, nes jo padaryta nusikalstame veika – greičiau atsitiktinumas negu sistemingumas.

Tai konstatavus, R. Buračui skirta intensyvi priežiūra trims mėnesiams uždedant apykoję ir leidžiant tik keturias valandas per parą išeiti iš gyvenamosios vietos, išskyrus būtinybę vykti pas medikus ar pas teisėsaugininkus. Tiesa, kaip ši nutartis bus vykdoma, – ar R. Buračui apykojė bus uždėta Klinikose, jeigu dėl minėtų komplikacijų yra būtinybė ir toliau ten jį gydyti, tuo pačiu ir panaikinant gyvą jo apsaugą, anot teismo atstovės, teisėja teigė nežinanti. Tai turės spręsti policija. Be to, šią nutartį dar galima apskųsti aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui. Ir tam prokurorė turi tris dienas, o R. Buračas su advokatu – septynias.

Nerami naktis

Kaip jau rašyta, remiantis Policijos departamento suvestinėmis, birželio 27-ąją apie 00.45 val. į 63-ejų metų moters butą Kaune, K. Griniaus gatvėje, atėjęs R. Buračas susprogdino granatą. Sprogimo metu nukentėjo ir jis, ir bute buvęs 55-erių metų vyras. Abu jie buvo paguldyti į ligoninę.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė pati buto savininkė, teigdama, kad granata susprogdinta tik įėjus į butą. Ar ji pati įsileido sprogdintoją, ar šis pateko į butą kažkokiu būdu įveikęs durų spyną – gal turėjo raktus, nes anksčiau čia lankydavosi, o gal durys buvo neužrakintos, išsiaiškinti nepavyko. Oficialiame prokuratūros pranešime apie šį įvykį buvo teigiama, kad visi jame dalyvavę asmenys yra pažįstami.

Papildomos informacijos apie šį pavojingą incidentą pavyko rasti tos paros Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje, kurioje pranešta, kad ugniagesiams gelbėtojams tąnakt teko nuo 1.25 val. budėti K.Griniaus gatvėje per policijos įvestą saugumo užtikrinimo priemonių planą „Skydas“, kuris, portalo kauno.diena.lt žiniomis, truko apie porą valandų, nes apie pusantros valandos laukta atvykstančių antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų. O po to ugniagesiai gelbėtojai dar vyko su policija į kitą Vilijampolės daugiabutį, jau esantį Bajorų gatvėje. Jame, portalo kauno.diena.lt duomenimis, gyvena įtariamasis granatos susprogdinimu. Jo gyvenamoje vietoje atlikta krata. Teigiama, kad per ją rasta neteisėtai laikomų šaudmenų.

Nukentėjo ir moteris?

Portalo kauno.diena.lt fotografui birželio 27-osios ryte lankantis K. Griniaus gatvės penkiaaukštyje, kuriame įvyko į policijos suvestines patekęs incidentas su granata, jokių išorinių šio išpuolio požymių nesimatė. Tik vieno jo ketvirtojo aukšto buto durys buvo užplombuotos policijos. O prie šio baigiamo renovuoti daugiabučio ir vėl buvo sugūžėjusios nemažos policijos pajėgos.

Greitosios pagalbos medikai, vykę tada į minėtą butą, portalui kauno.diena.lt teigė, kad pirminės vieno iš jame rastų vyrų apžiūros metu konstatuotos paviršinės skeveldrinės veido žaizdos. Kitą sprogimas buvo apkurtinęs. Daugiabučio gyventojai žiniasklaidai pasakojo, kad vieną iš jų medikai išnežė iš buto neštuvais, o kitas išėjo pats.

Pasak greitosios medikų, buvo trumpam apkurtusi ir buto savininkė, tačiau ši vykti į gydymo įstaigą atsisakė. Teigiama, kad savavališkai iš Klinikų pasišalino ir laikinai apkurtęs jos vyras, dėl kurio nežymaus sveikatos sutrikdymo R. Buračui pareikštas įtarimas.

Deja, net ir kreipųsis į teismą dėl R. Buračo suėmimo, prokurorė nekomentavo, kokias šio pavojingo incidento aplinkybes jau pavyko išsiaiškinti. T.y. neatsakyta į klausimą, ar tai, kas įvyko, susiję su meilės trikampiu, ar su kažkokiomis senomis sąskaitomis, ar tai buvo neblaivių sugėrovų konflikto pasekmė. Nors ir teigta, kad jau aišku, kas ten įvyko. Neatsakyta ir į klausimus, kas buvo konstatuota patikrinus šio incidento dalyvių blaivumą, bei kaip nukentėjo butas, kuriame viskas įvyko, – ar tikrai išdužo tik vienas iš jo langų. Vengiant atsakyti į šiuos klausimus dangstytasi nenoru pakenkti tyrimo sėkmei.

Biografijos iškalbingos

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, abu minėti vyrai jau buvo žinomi policijai ir iki šio įvykio.

Spalvingesnė, pirminiais duomenimis, išpuolio taikiniu tapusio asmens, kurį buto savininkė pristatė pareigūnams kaip savo vyrą, biografija. Jis teistas ir už tyčinį sunkų kūno sužalojimą, ir už sukčiavimą naudojantis suklastotomis užsienio bankų kortelėmis. Tada jis buvo tituluojamas žiniasklaidos kaip vienas garsiausių Lietuvos kreditinių kortelių aferistų. Be to, oficialiai nepatvirtintais duomenimis, pastaruoju metu šis asmuo buvo siejamas ir su neteisėtu žmonių gabenimu per valstybės sieną, ir su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms.

Įtariamojo granatos susprogdinimu kriminalinė biografija skurdesnė. Prieš puspenktų metų jis buvo sietas „tik“ su nežymiu sveikatos sutrikdymu bei grasinimu nužudyti. Tačiau, kaip teigta prokuratūros pranešime, oficialiai yra neteistas.