Nuosprendis už mirtiną šūvį: tvarką Šančiuose įvedinėję broliai nubausti skirtingai

Kauno apygardos teismas, narpliojęs didelį atgarsį sukėlusio konflikto Aukštuosiuose Šančiuose, per kurį nušautas 19-metis Markas K. bei pasikėsinta į jo draugų gyvybes, aplinkybes, šiandien paskelbė savo verdiktą.

Neigė, kad nušovė tyčia

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko 2015-ųjų gegužės 27-osios vakare, Marko K. draugams švenčiant paskutinį skambutį įprastoje jų susibūrimo vietoje – prie vienos Medvėgalio gatvės 29-ąjį numerį turinčio devyniaaukščio laiptinės, kurioje vienas iš jų gyveno.

Jau penkis kartus iki šio išpuolio teistas 28-erių R.Gudynas, kaltintas tyčia nužudęs Marką K. bei pasikėsinęs į jo keleivio R.K. gyvybę, o po to – ir į kitus šių draugus, vieną peršaunant, o kitam sužalojant galvą pistoleto rankena, tuo metu ne per seniausiai buvo išleistas iš Pravieniškių pataisos namų, kuriuose atliko bausmę už plėšimą bei vagystę. O jo šeima, po kurios pastoge jis apsistojo, neseniai buvo persikėlusi į Aukštuosius Šančius iš Vilijampolės.

Sulaikytas po beveik dvejų metų slapstymosi ir stojęs prieš teismą, R.Gudynas neigė padaręs jam inkriminuojamus nusikaltimus tyčia. Esą tą vakarą, paprašyti mamos, jiedu su broliu Deividu ieškojo dingusios trylikametės sesers. Ir į šios paieškas jis pasiėmė prieš savaitę iš nepažįstamo asmens prie vienos Aukštųjų Šančių parduotuvės atimtą ginklą. Nes po minėto įvykio jautėsi nesaugus. Be to, tikėjosi sutikti ginklo savininką ir atiduoti šiam jo turtą. Bet buvo priverstas šiuo pistoletu pasinaudoti, nes netikėtai pateko į spąstus.

Einant pro vieną Medvėgalio gatvės devyniaaukštį, iš kiemo gilumos jo ir brolio atžvilgiu pasigirdo grubūs link jų artėjančio nepažįstamojo šūksniai. Kai jis šiam atsikirto, nepažįstamojo taikiniu tapo brolis. Beveik tuo pačiu metu iš už nugaros pasigirdo ir automobilio, su kuriuo jie prieš tai prasilenkė ir buvo nedraugiškai šio ekipažo nužvelgti, burzgimas. O, šiam sustojus ir nuaidėjus komandai, panašiai į „čiupkit!“, iš kiemo gilumos jų pusėn puolė bėgti dar apie dešimt asmenų.

R.Gudynas tikino iš pradžių šovęs, tik norėdamas pagąsdinti. Tačiau, jo, stovinčio vieno-dviejų metrų atstumu nuo automobilio, paleista kulka įlėkė į šio saloną per pravirą durelių langą.

Antrą šūvį R.Gudynas teigė paleidęs jau į galinį automobilio ratą. Esą, kai šios vairuotojas bandė pavyti jį bėgantį, važiuodamas atbulas, ir partrenkti.

Kažkas meluoja

R.Gudynas tikino ir prie kitoje gatvės pusėje esančios parduotuvės, kur brolį spardė jį paviję Marko K. draugai, šovęs tik į žemę. Nors vienam iš pastarųjų taip pat buvo peršautos šlaunys. O trenkęs kitam brolio užpuolikui ginklo rankena per galvą, nes šis, kitiems po šūvio išsilaksčius, ir toliau smurtavo.

Anot R.Gudyno, kuo viskas baigėsi – kad vienas nušautas, o du sužeisti, jiedu su broliu sužinojo tik vėliau, kai pabėgę iš Lietuvos, apsilankė vienoje Berlyno, kuriame slapstėsi, interneto kavinėje. O ginklu, kurį buvo priverstas panaudoti, jis atsikratė dar tą patį vakarą – įmesdamas šį į šiukšlių konteinerį prie savo namų toje pačioje Medvėgalio gatvėje.

Jau du kartus iki šio išpuolio teistas jaunesnysis R.Gudyno brolis D.Ščesnavičius, kuriam bylon sugulusių įvykių metu buvo septyniolika, taip pat nepripažino padaręs viešosios tvarkos pažeidimą. Jis tikino tik gynęsis, nes buvo užpultas pirmas.

Tačiau, anot Marko K. tėvo, prašiusio su žmona iš teisiamųjų pusės milijono eurų moralinio atlygio, jo sūnus būti šio tragiškai pasibaigusio konflikto priežastimi negalėjo, nes jis ne tik, kad nevartojo alkoholio, bet ir, kilus konfliktams, sugebėdavo užgesinti visus barnius ir visus sutaikyti.

Paskutinę Marko K. gyvenimo valandą kartu su juo buvęs R.K., kurį sunkiai pavyko prisišaukti įteismą, prisiekęs šiam, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės, greitakalbe pabėrė: „Du iš dešinės mūsų automobiliui ėję vaikinai įvažiavime į kiemą susirodė tarpusavyje pirštais. Po to vienas kitam kažką perdavė. Tada buvo užtaisytas ginklas, kuris buvo įkištas į salono vidų per pravirą automobilio langą ir nutaikytas man į krūtinę. Bet aš spėjau atstumti ranką su juo ir nuaidėjęs šūvis pataikė man į šlaunį. Po to šaulys, apibėgęs automobilį, šovė ir į vairuotojo dureles. Automobilį vairavęs Markas dar spėjo palikti įvykio vietą, važiuodamas atbulas, tačiau už pirmo posūkio prarado sąmonę. Automobilį į jo kiemą parvairavau jau aš.“

Po kitų proceso dalyvių klausimų R.K. vėliau patikslino, kad su teisiamaisiais buvo ir mergaitė, kurios jis anksčiau nebuvo matęs. Tik tądien pirmą kartą matė ir šiuos vaikinus. Ir jokio konflikto ar apsižodžiavimo su jais tikrai nebuvo.

Iškalbingi liudytojo parodymai

„Mes ne kartą aptarinėjome su kitais Marko bei mano draugais šią situaciją ir iki šiol nežinome, kodėl pradėta šaudyti“, – tikino R.K. Į ką nuosprendžio už grotų laukęs R.Gudynas reagavo replika iš teismo narvo: „Tai jums nebuvo žinoma, kad prieš tai jūsų draugas primušė mūsų seserį?!“

Vienas liudytojas, kurio prisišaukti į teismą nepavyko, ikiteisminio tyrimo metu pasakojo prieš Marką K. pakirtusį šūvį buvęs su šio draugais vietinės mokyklos stadione. Ten susitiko nepilnametę R.Gudyno ir D.Ščesnavičiaus seserį su drauge. Ši esą pravardžiavo kartu buvusį jo draugą ir pastarąjį pastūmė. Po ko jis nepilnametę pagavo ir pargriovė.

Tai jums nebuvo žinoma, kad prieš tai jūsų draugas primušė mūsų seserį?!

Po to šis liudytojas teigė patraukęs su draugais prie minėto Medvėgalio gatvės devyniaaukščio. Ten turėjo atvažiuoti ir Markas K. su R.K. Pasigirdus jų automobilio burzgimui, R.Gudyno ir D.Ščesnavičiaus seserį stadione pargriovęs draugas išėjo atvažiuojančiųjų pasitikti. Netrukus pasigirdo garsas, panašus į petardos sprogimą. Pasidomėjus, kas vyksta, išėjusiojo pasitikti draugo link ryžtingai ėjo, kaip paaiškėjo vėliau, D.Ščesnavičius, netrukus trenkęs draugui į veidą ir puolęs bėgti.

Užpultajam sušukus: „Gaudykit!“, mušeiką puolė vytis ir visa prie laiptinės buvusi jų kompanija. Tuo metu pasigirdo dar vienas į petardos sprogimą panašus garsas, po kurio Marko K. automobilis, prie kurio stovėjo, kaip paaiškėjo vėliau, R.Gudynas, staigiai apsisukęs nurūko dideliu greičiu.

Tada puolė bėgti ir R.Gudynas. O besivejantiems pagavus D.Ščesnavičių, paaiškėjo, kad šio vyresnysis brolis ginkluotas masyviu pistoletu.

Šaudė R.Gudynas ir prie parduotuvės – atbėgęs nuo besivejančiųjų nepasprukusiam broliui į pagalbą. Ten jo taikiniu tapo jau minėtas draugas, pargriovęs nepilnametę stadione ir prieš sužeidimą sulaukęs D.Ščesnavičiaus smūgio į veidą.

Be to, anot minėto liudytojo, R.K. jam buvo prasitaręs, kad R.Gudynas pradėjo šaudyti, kai jis šiam kažką atsakė į kažkokį jo paklausimą.

Be Marko K. tėvų daugiau niekas iš nukentėjusiųjų teisiamiesiems ieškinių nepareiškė.

Priminta ir amnestijos galimybė

Kaltinimą šioje byloje palaikiusi Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Auksė Lipkevičienė siūlė įkalinti R.Gudyną aštuoniolikai metų. O D.Ščesnavičiui, kuriam šiuo metu – 22-eji, atsižvelgiant į tai, kad įvykio metu jis dar buvo nepilnametis, bet jau ne kartą teistas ir vėl nusikalto bausmės už vieną iš ankstesnių nusikaltimų atidėjimo metu, – laisvės apribojimą dvylikai mėnesių. Įpareigojant jį įsidarbinti, nakvoti visą tą laiką namuose ir nekeisti gyvenamosios vietos be pareigūnų žinios.

Anot A.Lipkevičienės, teisiamųjų parodymai nepagrįsti jokiais kitais bylos duomenimis. Be to, negalima laikyti R.Gudyno, kaltinamo padarius penkis tyčinius nusikaltimus, nepraėjus nė mėnesiui po paleidimo į laisvę, prisipažinimo šaudžius jo kaltę lengvinančia aplinkybe, nes jis viską pateikia, mėgindamas šią švelninti.

D.Ščesnavičiaus advokatas Rimantas Bučma tikino teismą, kad jo ginamasis turi būti išteisintas, nes tas asmuo, kuriam, remiantis kaltinimu, jis trenkęs kumščiu į veidą ir taip pažeidęs viešąją tvarką, iškviestas į teismą teigė jau neprisimenantis šio smūgio, apie kurį iš karto po įvykio pasakojo ikiteisminio tyrimo teisėjui. O, jeigu teismas vis dėl to pripažintų D.Ščesnavičių kaltu, tuomet galėtų jam taikyti 2018-ųjų lapkritį Lietuvoje paskelbtą amnestiją.

R.Gudyno advokatas Dainius Dargevičius įrodinėjo teismui, kad jo ginamasis veikė būtinosios ginties sąlygomis ir kai kurių nusikaltimų, kuriais yra kaltinamas, atvejais peržengė jos ribas. D.Dargevičiaus tikino, kad teismas turėtų R.Gudyną dėl kai kurių nusikaltimų išteisinti.

Kitos garsios bylos šešėlis

D.Dargevičius gina R.Gudyną ir Vilniaus apygardos teisme šiuo metu nagrinėjamoje nusikalstamo susivienijimo, veikusio Pravieniškių pataisos namuose, byloje. Joje R.Gudynas kaltinamas prieš išpuolį Medvėgalio gatvėje kartu su kitais kaliniais pasikėsinęs kankinant ar kitaip itin žiauriai nužudyti kitus kelis nuteistuosius.

Viena iš aukų, taip ir neatsigavusi po išpuolio, už metų mirė.

Suteikus R.Gudynui teisę į paskutinį žodį išpuolio Aukštuosiuose Šančiuose byloje, jis pakartojo, kad tyčia į niekieno gyvybę nesikėsino, nes manė, kad jo turimas ginklas – dujinis.

Be to, R.Gudynas buvo linkęs piktintis, kodėl R.K. nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn už melagingus parodymus ir jų keitimą.

Jaunesnysis R.Gudyno brolis D.Ščesnavičius per paskutinį žodį pareiškė, kad nesupranta, už ką yra teisiamas. Nuosprendžio jis laukė laisvėje, nes, kol buvo nagrinėjama ši byla, atliko Pravieniškėse bausmę už ankstesnį turto prievartavimą, kurios atidėjimo metu dalyvavo išpuolyje prieš Marką K. ir šio draugus.

Brolių bylą nagrinėjusi teisėjų Aurelijaus Rauckio, Daivos Jankauskienės ir Giedriaus Endriukaičio kolegija šiandien pripažino abu brolius kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų ir nuteisė R.Gudyną septyniolikos metų laisvės atėmimu. O D.Ščesnavičių – dvylikos mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant jį pradėti mokytis ar dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, būti visą tą laiką nuo 22 iki 6 val. namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, ir nekeisti gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių, kaip jis laikosi teismo įpareigojimų, žinios.

Marko K. tėvų ieškinys dėl moralinio atlygio patenkintas tik iš dalies. Abiem priteista po 50 tūkst. eurų, t.y. penkis kartus mažesnės sumos, nei jie prašė.

Dėl šalyje paskelbto karantino nuosprendis buvo skelbiamas nuotoliniu būdu. Tačiau, tik už grotų laikomam R.Gudynui.