(Ne)laukta sumaišties prie Kauno pilies atomazga: žiniasklaida įminė mįslę anksčiau nei policija?

Kaip portalą kauno.diena.lt informavo Kauno policijos atstovė, toks sprendimas priimtas, nustačius galimą šio asmens tapatybę ir žinant, kad jo paiešką vykdo Raseinių rajono policija.

Pasiteiravus, kaip Kauno policija nustatė galimą šio asmens tapatybę, jos atstovė teigė, kad jį atpažino artimieji.

Kaip jau rašyta, už poros dienų po šio įvykio – Kauno ugniagesių gelbėtojų narams tebetęsiant dingusiojo vandenyje paiešką Nemune, kuomet buvo iš valties išžvalgyta dar apie 20 kilometrų šios upės pakrančių, portalui kauno.diena.lt pavyko pabendrauti su Raseinių rajono gyventoja, teigusia, kad ji yra minėto jauno vyro teta.

Pašnekovė sakė atpažinusi savo 30-metį krikštasūnį iš Raseinių policijos, į kurią buvo kreiptasi dėl jo dingimo, parodytų vaizdo įrašų, padarytų šio įvykio, nutikusio ant minėto Kauno tilto, liudytojų. Pašnekovė pasakojo atpažinusi ant tilto likusią krikštasūnio striukę, o išdidinus įrašą apie vandenyje dar kurį laiką plūduriavusį žmogų – ir jį patį.

Be to, sutapo ir kitos aplinkybės – būtent tos sausio 18-osios, kai nutrūko ryšys su krikštasūniu, rytą, taip pat remiantis vaizdo įrašais, jis įsėdo savo miestelyje Raseinių rajone, kuriame gyveno, į autobusą, vežantį Kaunan. O šis važiuoja pro Kauno pilį. Be to, po krikštasūnio dingimo rastas jo laiškas, kuriame buvo priminti visi pastarojo meto jo gyvenimo skauduliai.

Portalui kauno.diena.lt susisiekus su Raseinių policijos tyrėju, kurio telefonas nurodomas šios policijos feisbuko paskyroje pranešant apie 1992 m. gimusio Dariaus G. dingimą, pareigūnas teigė, kad lig šiol šis jaunas vyras neatsirado, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio be žinios dingusio asmens tęsiamas.