Ne kartą teistas grasintojas apie savo kerštą pranešė dūmų stulpu virš Kauno centro?

Įtariamąjį tyčiniu svetimo turto sugadinimu prašoma suimti trims mėnesiams, tačiau tik dviem šiai griežčiausiai kardomajai priemonei būtinais pagrindais – kad jis gali bėgti ir slėptis nuo teisėsaugos bei daryti naujus nusikaltimus.
Kaip jau rašyta, šis gerai Kauno teisėsaugai žinomas miesto centro gyventojas, gimęs 1962 m., buvo sulaikytas už trijų valandų po pranešimo apie šį gaisrą, anot Kauno policijos atstovės, tikrinant galimas jo buvimo vietas ir ne savo gyvenamoje vietoje, o pas artimuosius Žaliakalnyje.
Antradienio ryte jis buvo atėjęs į minėtą veterinarijos kliniką, tačiau nebuvo įsileistas jos vidun patalpose užsirakinusių darbuotojų. O po kurio laiko kilo gaisras ne per toliausiai esančiame, anot policijos, negyvenamame ūkiniame pastate.
Bendrajam pagalbos centrui apie šį gaisrą buvo pranešta 10.32 val. Skambinusi moteris prisistatė praeive ir teigė, kad šalia nuosavo namo kažkas dega ir sproginėja, tačiau ji per medžius nemato kas.
Įvertinus, kad gaisras kilo tankiai apgyvendintoje Kauno dalyje ir paaiškėjus, kad neveikia arčiausiai gaisravietės esantis hidrantas, į įvykio vietą išsiųstos net penkios ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš įvairių Kauno komandų. Kartu su jomis į gaisrą išvyko ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos štabo automobilis.
Atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė, patikslintais duomenimis, 25x3 metrų ploto mediniai sublokuoti sandėliukai.
Gaisras likviduotas 11.13 val., konstatavus, kad visi sandėliukai ir juose buvęs turtas – sendaikčiai, baldai ir kiti namų apyvokos daiktai sudegė.
Kadangi sudegusiuose sandėliukuose nebuvo elektros ir jie buvo – negyvenami, apsistota ties galimo padegimo versija.
Sudegusio turto savininkai dar nustatinėjami. Kol kas žinoma tik tiek, kad trys sandėliukai priklausė Italijos piliečiui.
Prieš kurį laiką į šiuos sandėliukus buvo nusitaikę narkomanai. Buvo bandymų padegti šį medinį statinį ir anksčiau.
Tačiau pastaruoju metu buvo įsiplieskęs konfliktas tarp jau minėtos gaisravietės kaimynystėje esančios veterinarijos klinikos savininkės bei asmens, atsidūrusio Kauno policijos areštinėje po sandėliukus sunaikinusio gaisro. Jo rytinis vizitas prieš šį gaisrą į minėtą kliniką buvo susijęs su įsisenėjusiu konfliktu dėl to, kad į prieglaudą, siejamą su minėta klinika, pateko du šunys, į kuriuos įtariamasis padegimu reiškė pretenzijas, tačiau negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių, kad tai – jo keturkojai. Ir šio konflikto kontekste veterinarijos klinikos savininkei buvo grasinama ir padegimu, ir susidorojimu. Galiausiai šiemet – rugjūčio 17-ąją iš privačios valdos toje pačioje Šv. Gertrūdos gatvėje buvo pavogtas ir minėtas veterinarijos klinikos savininkės šeimos šuo. Vagis tada buvo nustatytas vaizdo kamerų pagalba. O pavogtas šuo rastas kartu su įtariamuoju.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, įtariamas tyčiniu sandėliukų padegimu savo kaltės nepripažįsta. Tačiau tikėtis kažko kito iš jo apklausos ir nevertėjo, atsižvelgiant į įtariamojo teistumus. Jis – jau šešis kartus teistas: už vagystes, svetimo turto sugadinimą, grasinimą nužudyti. Taigi, yra linkęs į panašius nusikaltimus, dėl kurių jam trečiadienį – prieš apklausą Kauno policijos areštinėje pareikštas įtarimas.
Kauno apylinkės teismas nagrinės prokurorės prašymą suimti šį kaunietį maksimaliai leistinam pirminiam trijų mėnesių terminui ketvirtadienio ryte. Įtariamasis, kuriam skirta valstybės advokatė, dalyvaus šiame posėdyje nuotoliniu būdu iš Kauno policijos areštinės.
