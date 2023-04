Naujas nuosprendis skandalingajam „skaistuoliui“: ko šį kartą išsigando Temidė?

Įžūlėjo akyse

Kaip jau rašyta, šiame teisme yra dar dvi netrukus 48-erių sulauksiančio A. Ulvido, prie kurio prilipo Skaistuolio pravardė viename iš televizijos projektų viešai giriantis savo nekaltumu, bylos, kuriose jis kaltinamas tuo pačiu, arba, teisine kalba, – atlikęs seksualinio pobūdžio veiksmus, galėjusius sukelti nepilnamečių lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis bei nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

Byla, kurioje šiandien paskelbtas nuosprendis, buvo įstrigusi Kauno apylinkės teisme pustrečių metų – nuo 2020-ųjų rudens.

Pastarosios duomenimis, A. Ulvidas grįžo prie nusikalstamo savo įpročio po to, kai 2019-ųjų kovą apskundė dienraščio „Kauno diena“ publikaciją, kuria bandyta perspėti naujų galimų jo aukų tėvus, kad skandalingasis „skaistuolis“ paleidžiamas iš suėmimo, kuris jam taikytas paaiškėjus, jog jis vėl ėmėsi to paties, vos perdavus teismui pirmąją jo bylą.

O, kai tiriant minėtą A. Ulvido skundą dėl esą jo teises pažeidžiančios žiniasklaidos buvo konstatuota, kad ši, informuodama apie jo pavojingumą, atstovauja visuomenės interesams, skandalingasis „skaistuolis“ apsiskundė Aukščiausiajam Teismui. Šiam – dėl Kauno apygardos teismo 2019-ųjų balandžio sprendimo, peržiūrėjus 2018-ųjų balandžio Kauno apylinkės teismo nuosprendį pirmojoje jo byloje. Nors bausmė jam buvo sušvelninta, A. Ulvidas reikalavo visiško išteisinimo.

UŽDARYTI >





























0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Algimanto Ulvido teismas | 16 nuotr.



















Tėvai reagavo skirtingai

Remiantis vienos kaunietės pareiškimu teisėsaugininkams, kol Aukščiausiasis Teismas kūrė iš A. Ulvido istorijos teisinį precedentą, paskyręs jo skundo nagrinėjimui išplėstinę septynių teisėjų kolegiją, šis ir toliau darė tą patį su jos nepilnamete dukra bei šios bendraamžėmis.

Minėtas pareiškimas, pasibaigęs nauju ikiteisminiu tyrimu, kurį vainikavo šiandieninis nuosprendis A. Ulvidui, buvo gautas 2020-ųjų vasarį. Tačiau šiame pareiškime nurodomi įvykiai, apie kuriuos pareiškėja teigė sužinojusi iš dukters, buvo 2019-ųjų gruodį.

Tiriant šį pareiškimą, nustatyta, kad A. Ulvidas vėl vežėsi nepilnametes į nuošalesnes vietas aplink Kauną – Marvelę, Davalgonių mišką, vienos kavinės, esančios prie pagrindinio šalies greitkelio, prieigas. Ir ten vėl šokęs joms nuogas. Tokių atvejų buvo ne vienas.

Tačiau ne visų tokių A. Ulvido šokių apsinuoginus žiūrovių tėvai norėjo, kad jų dukros būtų pripažintos nukentėjusiomis. Galiausiai jų šioje byloje liko tik trys.

Išsidarinėjo, kaip galėjo

Viena iš priežasčių, kodėl ši byla buvo įstrigusi Kauno apylinkės teisme pustrečių metų, – prasidėjusi pandemija, kuria pasinaudojo teisiamasis, pamelavęs, kad ir jam diagnozuotas COVID-19. Tačiau paskelbus dėl to šiame teismo procese pertrauką, paaiškėjo, kad telefonu apsimelavęs A. Ulvidas net neatliko jokio testo.

Šokdino jis šioje byloje teisėsaugą ir ikiteisminio tyrimo metu, kai jam jau tada buvo skirta intensyvi priežiūra apykojės pagalba. Per tą pusmetį, kol ši kardomoji priemonė galiojo, uždėti A. Ulvidui apykojės taip ir nepavyko, nes jis pareiškė, kad tikrai ją sulaužys. O padaryti tai prievarta – asmeniui nesutinkant, draudžia įstatymai. Todėl galiausiai A. Ulvidui buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, tačiau jis tada nepasirašė ir šio teisėsaugininkų sprendimo.

Nevyniojo A. Ulvidas žodžių į vatą ir per baigiamąsias savo pirmosios bylos, kuri buvo viena pirmųjų Lietuvoje ne tik pagal lig tol negirdėtą nusikaltimų pobūdį, bet ir pagal jų mastą, kalbas. Prokurorei tada pasiūlius jam, teigusiam žiniasklaidai, kad po studijų Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete yra ne tik dirbęs tikybos mokytoju, bet ir tapęs psichologijos magistru, beveik maksimalią už jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimą – puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę. Tai išgirdęs, A. Ulvidas pareiškė, kad, jeigu ši bausmė bus skirta, jis pasikars. Ir Kauno apylinkės teismas tada jam skyrė tik lygtinį dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vykdymą dvejiems metams.

Įstatymų bruzgynai

Kauno apygardos teismas vėliau minėtą Kauno apylinkės teismo nuosprendį A. Ulvidui dar sušvelnino – iki vienerių metų laisvės apribojimo. Šis

sprendimas, kurį skandalingasis „skaistuolis“ taip pat apskundė, buvo priimtas jau po to, kai jį teko paleisti į laisvę po devynių mėnesių suėmimo, skirto 2018-ųjų birželį – paaiškėjus, kad A. Ulvidas ir toliau šoka nuogas mergaitėms, nors ši jo byla jau buvo perduota teismui. Be to, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

Tačiau 2019-ųjų kovą A. Ulvidą vėl teko paleisti, nes perduoti pradėtos naujos jo bylos, kurioje buvo per šimtas galimų nukentėjusiųjų, teismui, per devynis mėnesius buvo neįmanoma. Beveik visos šioje byloje nustatytos A. Ulvido šokių žiūrovės buvo nepilnametės, kurias apklausti leidžiama tik vieną kartą. Rekomenduojama – pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kurio galimybės – taip pat ribotos. O laikyti asmenį, kuris įtariamas apysunkiu nusikaltimu, kokiu Lietuvoje laikomas jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas, suimtą ilgiau nei devynis mėnesius mūsų įstatymai neleidžia.

Perduodant 2021-ųjų kovą šią A. Ulvido bylą teismui joje tebuvo 25 nukentėjusiosios. Tai lėmė ne tik jau minėta iškalbinga dalies mergaičių, kurias tvirkino skandalingasis „skaistuolis“, tėvų pozicija, bet ir paaiškėjus, kad dalis jų tada jau buvo šešiolikmetės. Tačiau šią bylą sudarė 22 tomai, o jos kaltinamasis aktas apėmė 661 lapą.

Grįžta prie apykojės

Būtent minėtoje byloje su 25 nukentėjusiomis prokuroras ir paprašė vėl skirti A. Ulvidui intensyvią priežiūrą apykojės pagalba, nes jis pažeidė šioje byloje jam skirtą draudimą bendrauti su jaunesnėmis negu šešiolikos metų mergaitėmis. Tai paaiškėjo po ne per seniausiai nuskambėjusio incidento vienoje iš Kauno degalinių, kuomet A. Ulvidas buvo sumuštas, pirminiais duomenimis, vienos iš nukentėjusiųjų kitoje jo byloje tėvo. O šis nesusivaldė, pamatęs A. Ulvido automobilyje penkiolikmetę dukters draugę.

Minėtas prašymas, kurį Kauno apylinkės teismas gavo prieš pusantro mėnesio, lig šiol neišnagrinėtas, nes A. Ulvidas dėl turimo nedarbingumo po incidento degalinėje jau neatvyko į du šios bylos posėdžius, dėl ko buvo priimta nutartis į kitą posėdį, kuris suplanuotas balandžio 5-ąją, jį atvesdinti su policijos pagalba.

Kaip jau rašyta, minėtas incidentas degalinėje, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl A. Ulvido sužalojimo, įvyko vasario 20-ąją. Po to, kai tądien buvo pasakytos baigiamosios kalbos jo byloje, kurioje šiandien paskelbtas nuosprendis. Per jas prokuroras pasiūlė teismui skirti šiam nenuilstančiam šokėjui apsinuoginus dvejų metų ir dešimties mėnesių įkalinimą, suimant jį teismo salėje.

Nuosprendį žinojo iš anksto?

Teisėjas Raimundas Mikšta šiandien Lietuvos Respublikos vardu paskelbė, kad išteisina A. Ulvidą dėl visų keturių jam inkriminuotų nusikaltimų pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimą.

Raimundas Mikšta/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kadangi šis teismo procesas buvo neviešas, pats teisėjas tokio savo sprendimo motyvo nekomentavo. Tačiau žiniasklaidai jį pakomentavo teismo atstovė. Ši teigė, kad sprendimą lėmė visų trijų nukentėjusiųjų parodymai teismui, kad jos sakė A. Ulvidui esančios vyresnės negu šešiolikos metų. Nors iš tikrųjų buvo jaunesnės. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, – metais-dviem.

Prokuroras ketina šį nuosprendį skųsti.

Pats A. Ulvidas į jo paskelbimą neatvyko. Portalui kauno.diena.lt jis teigė, kad nepasirodys šiandien teisme, nes turi nedarbingumą iki balandžio 7-osios. Dėl to prašymą atidėti nuosprendžio paskelbimą teismui parašė ir jo advokatas.

Tačiau, kaip paaiškėjo atėjus nuosprendžio paskelbimo laikui, į tai atsižvelgta nebuvo. „Kaltinamojo dalyvavimas – neprivalomas“, – taip savo sprendimą ignoruoti A. Ulvido advokato prašymą komentavo teisėjas R. Mikšta.

Kam man reikia to spektaklio?!

Portalui kauno.diena.lt pavyko susisiekti šiandien ryte su A. Ulvidu jam esant specifinės paskirties klinikos Aleksoto padalinio dienos centre. Jis teigė, kad tikisi, jog teismas jį išteisins, motyvuodamas tuo pačiu – visos nukentėjusiomis pripažintos mergaitės melavo jam savo amžių. Ir prisipažino dėl to teisme.

Tačiau labiausiai A. Ulvidas šiandien ryte buvo linkęs akcentuoti, kad savaitgalį vėl sulaukė labai daug mergaičių skambučių su prašymu joms pašokti. Tačiau sugebėjo visoms atsakyti. Ir tai yra medikamentų, kuriuos gauna minėtame dienos centre, bei jam pagalbą teikiančių šio centro specialistų darbo rezultatas.

Be to, A. Ulvidas patikino, kad į balandžio 5-osios posėdį kitoje savo byloje, į kurį turi būti atvesdintas policijos, atvyks pats. Nors pareigūnai dar su juo dėl to nesusisiekė. „Kam man reikia to spektaklio?!“ – taip savo sprendimą galų gale pasirodyti teisme argumentavo skandalingasis „skaistuolis“.

Šiandien A. Ulvidas savo žvalgų į Kauno apylinkės teismą, kaip buvo prieš penkerius metus šiam skelbiant jam pirmą nuosprendį dėl mergaičių tvirkinimo, neatsiuntė. O tada prie teismo salės, kurioje jis taip pat neapsirodė, durų stovėjo keli mažamečiai. Jie prisipažino, kad yra atsiųsti paklausyti, ką nuspręs teismas, savo pažįstamo A. Ulvido, kuris esą netikėtai sunegalavo.