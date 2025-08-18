Naktį Aleksote – nuo narkotikų apsvaigusio vyro šou

Rugpjūčio 16 d. apie 00.10 val. Reagavimo valdybos pareigūnai Kaune, Europos pr., rado galimai nuo psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusį ir sunkiai aplinkoje besiorientuojantį vyrą (gim. 2001 m.). Namuose rasti ir galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų likučiai.
Atliktos kratos metu rasta ir įvairių pakuočių – apie 1 kg galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų, graminės svarstyklės, pakavimo priemonės – tušti užspaudžiami maišeliai, smulkinimo malūnėliai bei apie 900 eurų. Sulaikytas vyras yra Tauragės rajono gyventojas, tačiau paskutiniu metu gyveno Kaune.
Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.
