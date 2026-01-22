Muštynės Kaune: vyras atsidūrė ligoninėje

Skelbiama, kad sausio 21 d., apie 15.13 val., Kernavės gatvėje, viešoje vietoje, nenustatyti asmenys sumušė vyrą.
1984 metais gimęs asmuo paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Portalas kauno.diena.lt trečiadienį rašė, kad apie incidentą Kaune, J. Naujalio gatvėje, redakcijai pranešė kauniečiai. „Naujalio gatvėje, prie užeigos „Pas Jadvygą“, – judesys. Trys policijos ekipažai. Lyg muštynės“, – spėjo gyventojai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prie su Daktarų pavarde siejamos kavinės prilėkė keli prabangūs BMW markės automobiliai. Iš jų iššoko maždaug septyni kaukėti asmenys, apsiginklavę metaliniais strypais. Jie prie kavinės, už kampo, užpuolė ir žiauriai daužė žmogų metaliniais strypais. Kavinės darbuotojos, išbėgusios į lauką, šaukė: „Palikite žmogų, nemuškite!“.
Tačiau vyrai į nieką nereagavo, auką talžė toliau, net šokinėjo ant galvos. Iš galvos tryško kraujo putos. Netrukus įgrūdę daužytą žmogų į vieno iš automobilių bagažinę žaibiškai išvažiavo.
