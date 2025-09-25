Mirtina nelaimė Aleksote: klojant vamzdį ant darbininko užvirto griovio šlaitas

Apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešta 14.16 val. Skambino nelaimėlio darbų vadovas. Jis teigė, kad ant pavaldinio užkritęs žemės kiekis nebuvo didelis ir jį pavyko greitai ištraukti, tačiau jau be sąmonės.
Pirminiais duomenimis, tuo metu, kai ant jo užgriuvo žemės, žuvusysis buvo pasilenkęs. O griovio, kuriame įvyko tragedija, gylis – apie pusantro metro.
1975 m. gimęs žuvusysis dirbo vienoje Alytuje registruotoje įmonėje.
Pirminiais duomenimis, tragedija įvyko klojant vamzdį.
Manoma, kad nelaimę prišaukė grunto neįvertinimas. Pirminiais duomenimis, atliekant darbus nebuvo naudojami šlaito sutvirtinimai.
Tragedijos aplinkybes tiria policija ir darbo inspekcija.
