2026-01-26 18:24 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį popiet prasidėjus lijundrai gatvėse padaugėjo eismo įvykių.

Lijundra testuoja Kauno vairuotojų meistriškumą / skaitytojo nuotr.

Daugiausia – neįskaitinių ir tokių, kur vairuotojai sutarė dėl kaltės ir patys užsipildė eismo įvykio deklaraciją, portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno policijos budėtoja.

Portalo kauno.diena.lt redakciją pavakarę pasiekė eismo įvykio ties Aukštaičių g. 12 namu nuotraukos. Jose matyti apgadintas “Opel Astra” automobilis. Kauno policijos budėtoja teigė, kad pranešimo apie šią nelaimę negauta, tad labiausiai tikėtina, kad vairuotojai sutarė dėl kaltės.

Miesto gatvėse dėl pasikeitusių oro sąlygų eismo sąlygos sudėtingos. Būkite atidūs.

 

