LAT išnagrinėjo Arūno Purvainio skundą dėl Teisėjų garbės teismo nuobaudos, sprendimas – gruodį

Teisėjų kolegija savo sprendimą skelbs gruodžio 17 dieną.
Kaip skelbė BNS, A. Purvainis prašė LAT panaikinti Teisėjų garbės teismo sprendimą skirti jam nuobaudą.
Spalį buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas, o dabar – šio teismo teisėjas A. Purvainis drausminėn atsakomybėn patrauktas už nepagarbų bendravimą su pavaldiniais.
„Manau, tai susiję su konkurencija dėl teismo pirmininko pareigų“, – į LAT teisėjų kolegijos klausimą, su kuo, jo manymu, gali būti susiję skundai dėl jo elgesio, atsakė A. Purvainis.
Nuobauda – pastaba – A. Purvainiui pareikšta dėl teisėjų etikos principų pažeidimo darbinėje aplinkoje bendraujant su kitais teisėjais ir darbuotojais, neetiškai elgiantis susirinkimų metu, kritikuojant kolegų priimtus procesinius sprendimus, draudžiant teisėjams viešai komentuoti savo priimtus sprendimus.
Garbės teismas spalį taip pat nustatė, kad drausmės byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti A. Purvainį kliudžius teisėjams aktyviai dalyvauti teismo ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, todėl ši bylos dalis nutraukta.
Teisėjų etikos kodekso principai buvo pažeisti A. Purvainiui einant teismo pirmininko, kuriam taikomi ypač aukšti elgesio ir atsakomybės standartai, pareigas. Tai Garbės teismas įvertino kaip atsakomybę sunkinančią aplinkybę.
Drausmės bylą A. Purvainiui dėl nepagarbaus bendravimo su teisėjais ir teismo darbuotojais gegužę iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija, vertinusi kelis galimai netinkamo A. Purvainio elgesio epizodus nuo 2022-ųjų gegužės.
Komisija nustatė, kad A. Purvainis nepagarbiai atsiliepdavo apie kai kuriuos teisėjus, juos žemino tokiais išsireiškimais kaip „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.
Komisijos išvadoms dėl teisėjo neetiško elgesio darbinėje aplinkoje pritaręs Garbės teismas konstatavo, kad A. Purvainis buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo, menkino kolegų darbą.
„Toks teisėjo A. Purvainio elgesys kenkia geram teisėjo vardui ir teismo autoritetui“, – nurodė Teisėjų garbės teismas.
Teisėjų garbės teismui rugsėjį nagrinėjant bylą A. Purvainis pripažino, kad jo bendravimas buvo „ne be trūkumų“, bet kėlė abejones, ar tai sudaro pagrindą drausminei atsakomybei. Teisėjas prašė jam iškeltą drausmės bylą nutraukti.
A. Purvainio kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi šių metų balandžio 10-ąją, dabar jis dirba to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju. Teismui laikinai vadovauja pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė.
