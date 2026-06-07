Kelyje A1 kryptimi link Kauno – dvi avarijos: vairuotojai strigo spūstyse

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją ties „Mega“ buvo gautas birželio 7 d. 18.38 val.
Čia susidūrė trys automobiliai – BMW, „VW Passat“ ir „Dodge“. Per avariją žmonės nenukentėjo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją.
Taip pat kelyje A1 sekmadienio vakarą fiksuota ir kita avarija – Žemaičių plente, ties IX fortu, susidūrė BMW, „Volvo“ ir dar du automobiliai, kurių markės – nenurodytos. Laimė, žmonės nenukentėjo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją.
Minėtose vietose dėl avarijų gali strigti eismas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai