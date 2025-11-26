 Kėdainių rajone automobilis kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo du žmonės, trys sužeisti

2025-11-26 18:58
Ainis Gurevičius (BNS)

 Kėdainių rajone, Šingalių kaime, trečiadienio vakarą „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku „Mercedes Benz Atego“, žuvo du lengvuoju automobiliu vykę žmonės.

Kėdainių rajone automobilis kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo du žmonės, trys sužeisti / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Avarija įvyko apie 18 valandą. Policijos departamentas pranešė, kad automobilyje prispausti dar keturi žmonės, bet vėliau paaiškėjo, kad prispausti buvo trys. Iš viso lengvajame automobilyje buvo penki žmonės.

Prispaustuosius išvadavo ugniagesiai gelbėtojai. Visi trys sužeistieji – vairuotojas ir du keleiviai – išvežti į ligoninę.

Vilkiką vairavo blaivus 1967 metais gimęs vyras. Sužaloto 1962 metais gimusio „Mazda 5“ vairuotojo blaivumo nustatyti vietoje nebuvo galimybės. Ar jis buvo blaivus, paaiškės ištyrus kraują.

Žuvusiųjų tapatybės dar nustatinėjamos.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
Avarija Kėdainių rajone
žuvo du žmonės
Mazda susidūrė su vilkiku

  • HTML žymės neleidžiamos.

Baisu žiūrėti
Pohui kaip važiuoja už miesto, svarbu blaivūs.
1
0
