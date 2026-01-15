Lietuva sieks pritraukti užsienyje dirbančių ir neaktyvių sveikatos priežiūros specialistų

Kaip ketvirtadienį pranešė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT), regionuose trūkstant gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, pacientai susiduria su ribotu paslaugų prieinamumu ir eilėmis.
Tuo pat metu dalis Lietuvos medikų dirba užsienyje ar pasitraukia iš praktikos, o užsienio piliečiai vis aktyviau domisi galimybėmis pradėti profesinę veiklą Lietuvoje.
Kaip teigiama pranešime, sausio pradžioje Lietuvoje pradėtas projektas, orientuotas į tris pagrindines grupes: iš Lietuvos išvykusius specialistus, svarstančius grįžimą, neaktyvius asmens sveikatos priežiūros specialistus, pasirengusius atnaujinti profesinę veiklą, užsienio asmens sveikatos priežiūros specialistus, norinčius dirbti Lietuvoje.
Kiekvienai iš šių grupių bus siūlomi sprendimai, padedantys įveikti dažniausias kliūtis – nuo kvalifikacijos pripažinimo ir licencijavimo iki informacijos apie darbo vietas, lietuvių kalbos mokymąsi bei integraciją Lietuvoje.
„Siekiame, kad gydytojas ar slaugytojas, norintis dirbti Lietuvoje, susidurtų ne su biurokratinių kliūčių labirintu, o su aiškiu, skaidriu ir palaikančiu procesu“, – pranešime cituojamas VASPVT direktorius Tadas Žentelis.
VASPVT teigimu, įgyvendinant projektą bus analizuojama tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių patirtis, o rezultatas – bus sukurtas vieningas asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir įdarbinimo modelis, veiksiantis kaip „vieno langelio“ principu paremta sistema.
Tikimasi, kad projektas taps reikšmingu postūmiu mažinant specialistų trūkumą, gerinant jų pasiskirstymą regionuose ir keliant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visoje šalyje.
