Kauno rajone sulaikytas autobusiukas, krovinių skyriuje prigrūstas neteisėtų migrantų

Pirminiais duomenimis, migrantai iš Somalio, Eritrėjos ir Sudano atkeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, pateko į Latviją, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Manoma, kad vedlio pagalba užsieniečiai mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.
Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, ties Ilgakiemio kaimu Kauno rajone pastebėjo baltos spalvos krovininį automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“. Įtarus, kad juo gali būti gabenami neteisėti migrantai, nuspręsta automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais sustabdyti ir patikrinti.
Transporto priemonę vairavo 24-erių Kalvarijos savivaldybės gyventojas, ant jo grindų sėdėjo dešimt afrikiečių – pirminiais duomenimis, 18–20 metų vyrai ir 19–26 metų moterys.
Vienas iš migrantų prisistatė esąs Sudano, dvi – Eritrėjos, kiti septyni – Somalio piliečiais. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, juo labiau – teisę atvykti į ES suteikiančių dokumentų.
Migrantus per Lietuvą gabenęs vairuotojas pasieniečius tikino, neva už tai, kad afrikiečius nugabens iki Lenkijos pasienio, jis būtų gavęs 200 eurų atlygį.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Neteisėtus migrantus gabenęs vyras buvo uždarytas į areštinę, o po apklausos paleistas skyrus kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Šiemet per aštuonis mėnesius Lietuvos pasieniečiai sulaikė 744 neteisėtus migrantus, gabentus per mūsų šalį arba savarankiškai per ją vykusius, pernai jų buvo 479. Daugiausia – 294 – sulaikyti Somalio piliečiai, 81 afganistanietis, 46 Eritrėjos ir 39 Alžyro gyventojai.
