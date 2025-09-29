Kauno rajone „Audi“ sustabdžiusiems pareigūnams – neeilinis vaizdas

Vairuotojas Šlienavos kaime policininkams įkliuvo rugsėjo 28 d. apie 15.10 val.
Sekmadienį Kauno rajone automobilį „Audi“ sustabdę policijos pareigūnai ant galinės sėdynės išvydo neeilinį vaizdą – daugybę plastmasinių alaus butelių.
Vairuotojas Šlienavos kaime policininkams įkliuvo rugsėjo 28 d. apie 15.10 val.
Kaip paaiškėjo, automobilį „Audi“ 1979 metais vyras vairavo neblaivus.
Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,75 prom.
