Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje

Spalio 20 d. apie 08.15 val. Kaune, Pramonės pr., pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas automobilis „Land Rover“ (pagamintas 2004 m.). Padaryta turtinė žala siekė apie 3000 eurų.
Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val. Vilniuje, Savanorių pr., surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją (gim. 1998 m.). Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.
Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą. Vagišiui gresia laisvės atėmimas iki trejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorai.
