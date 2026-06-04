 Kaune mįslingai dingęs Simas atsirado

Kaune mįslingai dingęs Simas atsirado

2026-06-04 15:37 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį Kauno apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad birželio 2 d. iš namų Kaune išėjęs ir negrįžęs 2002 metais gimęs Simas Urbonas atsirado.

Simas Urbonas

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„Vyras – rastas“, – informavo teisėsauga.

Pranešimas apie tai, kad S. Urbonas dingo, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariate buvo gautas birželio 3 d.

Kaip teigta, vyras iš namų išėjo birželio 2 d., apie 17 val.

Feisbuke plito pagalbos prašymas, susijęs su S. Urbono dingimu. „Telefonas – išjungtas iki dabar. Paskutinė lokacija nustatyta Žaliakalnyje, bet tiksli vieta nėra žinoma. Informuota policija, su pareigūnų pagalba apklausta keletas draugų, bet niekas nežino nieko.

Visų labai prašau pagalbos, gal kažkur kažkas pastebėjo, ar žino buvimo vietą – informuokite, nes mamos nerimas begalinis“, – rašyta socialiniame tinkle.

Šiame straipsnyje:
Simonas Urbonas
dingo
ieško policija
kaunas

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Komentarai

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Komentarai

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Erika
Man yra labai gėda už visus jus komentaruose, kurie tik spėlioja, bet dar ir teisdami. Pažįstu Simą ir labai gaila, kad tai nutiko. Vaikinas ramus, protingas, su merginom nors ir nesiduoda, bet tikrai man kaip žmogus atrodė nuoširdus. Vietoj to, jog teistumėt, galėtumėt padėti ieškot. Ką sugebat tai tik bambą išvertę šnekėt. Džiaukitės, kad jūsų nereikia niekad ieškot. Visi debilai su tokiom nesąmonėm komentarų skiltyse
7
0
Alfrotas
Apsilaižė vaflių nuo plaukų matyt, o čia cirkas daromas, O ne dingo, viena diena nespėjo praeiti.... Tai ko neparašė ar "vaikelis" kelnių neišsipurvino?
6
-3
Nesuprantu \\./
kaip 24 metų vyrui "nenusigręžti" be kvailos paajieškos?
5
-3
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