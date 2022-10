Kas sutramdys skandalingąjį „skaistuolį“?

Nepaisant to, kad dvi bylos, kuriose jis kaltinamas tuo pačiu, šiuo metu yra įstrigusios Kauno apylinkės teisme, o jų pirmtakė nukeliavo net iki Aukščiausiojo Teismo, kuris konstatavo tą patį, ką ir žemesnių instancijų teismai, – kad šio 47-erių metų kauniečio šokiai, išsirengus nuogai, prieš minėto amžiaus mergaites yra nusikaltimas.

Istorija kartojasi

Ir naujausioji – jau ketvirtoji byla, pradėta A.Ulvido atžvilgiu dėl to paties, atsirado, gavus vienos mergaitės mamos pareiškimą. Ir, remiantis tuo, ką teisėsaugininkams jau pavyko išsiaiškinti, jis ir vėl ėmė intensyviai rengti tokius pasirodymus po to, kai teismui buvo perduota ankstesnė jo byla.

Naujojo ikiteisminio tyrimo duomenimis, A.Ulvidas įtariamas keliolikos jaunesnių nei šešiolikos metų mergaičių tvirkinimu, vežantis jas į mišką ar kitas nuošalesnes vietas, nuo 2021-ųjų vasaros iki 2021-ųjų pavasario.

2021-ųjų kovą, kaip jau rašyta, Kauno apylinkės teismui buvo perduota jau trečioji jo byla dėl to paties su apie 700 lapų kaltinamuoju aktų, nustačius, kad tokių tvirkinamųjų buvo virš 200. Tačiau nukentėjusiomis pripažintos 25 mergaitės nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, nes likusiųjų tėvai nepanoro šio statuso, vengdami jų laukiančio teismų maratono.

Beje, šios bylos Kauno apylinkės teismui iki šiol atversti nepavyko. Sustabdyta šiuo metu ir kita A.Ulvido byla, kurioje jis kaltinamas tuo pačiu, perduota Kauno apylinkės teismui 2020-ųjų rudenį. Joje jau priartėta iki baigiamųjų kalbų.

Minėtos bylos, portalo kauno.diena.lt duomenimis, sustabdytos, skiriant A.Ulvidui psichiatrinę ekspertizę, kurią jis praktiškai pats išsiprašė teismo.

UŽDARYTI >





























0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Algimanto Ulvido teismas | 16 nuotr.



















Priešnuodžių paieška stringa

Specialistų atsakymo, ar A.Ulvidas neturi sveikatos problemų, dar nėra. Tačiau sprendžiant iš to, kad po šios ekspertizės šis skandalingas kaunietis buvo išleistas į namus, šis atsakymas nuspėjamas. Nepaisant to, kad, portalo kauno.diena.lt duomenimis, ir naujausiame ikiteisminiame tyrime, pradėtame jo atžvilgiu, A.Ulvidas teigia, kad, jo įsitikinimu, jis nieko blogo nedaro, be to, negali nešokti.

Už jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės apribojimą arba areštą, arba net laisvės atėmimą iki penkerių metų.

2018-ųjų balandį baigęs nagrinėti pirmąją A.Ulvido bylą Kauno apylinkės teismas jam skyrė dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimą, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant nebendrauti su moteriškos lyties atstovėmis nuo dešimties iki šešiolikos metų, tęsti darbą ir išdirbti 100 valandų nemokamų darbų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais bei nusenusiais asmenimis. Nors kaltinimą šioje byloje palaikiusi prokurorė tada prašė skirti A.Ulvidui, prie kurio prilipo Skaistuolio pravardė viename iš televizijos projektų viešai giriantis savo nekaltumu, beveik maksimalią už jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimą, puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę.

Algimantas Ulvidas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Užtarėjų netrūko

Kauno apygardos teismas, kuriam šį nuosprendį apskundė ir A.Ulvidas, ir prokurorė, 2018-ųjų balandį jį sušvelnino iki vienų metų laisvės apribojimo, įpareigojant A.Ulvidą, paskui kurį jau vilkosi naujo ikiteisminio tyrimo dėl to paties, baigto tik 2021-ųjų kovą, šleifas, naktimis būti namuose.

Kiti du apribojimai – draudimas bendrauti bet kokia forma su jau minėto amžiaus moteriškos lyties atstovėmis ir nemokamas darbas įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais bei nusenusiais asmenimis, liko tokie patys. Tik pastarasis sumažintas perpus – iki 50 valandų nemokamo darbo.

Ikiteisminis tyrimas 2021-ųjų kovą baigtoje A.Ulvido byloje buvo pradėtas Kauno apylinkės teismui išėjus rašyti nuosprendžio pirmojoje jo byloje. Nors, kaip nustatyta, jis ir toliau ėmėsi skandalingojo savo įpročio dar prieš perduodant šią bylą teismui. O naujai pradėtam ikiteisminiam tyrimui stringant dėl didelių apimčių ir įstatymų suvaržymų apklausiant galimas nukentėjusiąsias, kurios – nepilnametės, A.Ulvidas apskundė ir jau minėtą bausmę jam sušvelninusį Kauno apygardos teismo nuosprendį Aukščiausiajam Teismui. Ir šis, savo ruožtu, jį dar išteisino dėl disponavimo pornografija, kurioje vaizduojamas vaikas.