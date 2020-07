Kamuolinių teismas: nukentėjusieji ir liudytojai – vis dar baimės gniaužtuose?

Šūviai Nyderlanduose

Prieš šiandien įvykusį šios nemažą atgarsį sukėlusios bylos, kurią Kauno apygardos teismui pagaliau pavyko atversti, posėdį buvo gautas eilinis nukentėjusiojo statusą turinčio M.P. prašymas nagrinėti bylą be jo. „Gyvenu užsienyje ir negaliu atvykti“, – teigė M.P.

„O mūsų įstatymai nukentėjusiojo paieškos nenumato“, –pripažino savo bejėgiškumą bylą nagrinėjantis teisėjas Algirdas Jaliniauskas. Po ko G.Janonis tiesiog užsivedė: „Kai policijai reikėjo jo parodymų, jis buvo rastas. Ir nors teigė, kad nenori būti pripažintas nukentėjusiuoju, bet buvo pripažintas. Tik dabar nerandamas. Nors su juo susijusiame epizode sprendžiamas mūsų likimas, nes už jį gresia daugiausiai!“

Minėti septyni asmenys, kuriems nurodyta atkeršyti M.P., gavo užduotį, nuvykus į Nyderlandus, sulaužyti jam rankas, peršauti kojas, sužaloti stuburo slankstelius bei nupjauti ausį.

Remiantis tik praėjusiame posėdyje pagarsintu šios bylos kaltinamuoju aktu, nors ji teisme – jau daugiau kaip pusę metų, į M.P. gyvybę buvo pasikėsinta 2011-ųjų vasarą Nyderlandų karalystės mieste Hagoje. O tokį nurodymą septyniems teisiamiesiems davė grupuotės vadeiva G.Janonis. Dėl to, kad M.P. sumušė jo giminaitį bei nesiskaitė su jo bei kitų grupuotės lyderių pozicijomis. Minėti septyni asmenys, kuriems nurodyta atkeršyti M.P., gavo užduotį, nuvykus į Nyderlandus, sulaužyti jam rankas, peršauti kojas, sužaloti stuburo slankstelius bei nupjauti ausį. Be to, liepta sužaloti ir kartu su M.P. esantį R.M.

Gavę 4 tūkst. eurų kelionės išlaidomis, užduoties vykdytojai, pasiėmę grupuotei priklausančius šaunamuosius ginklus, išvyko į Nyderlandus dviem automobiliais. Tačiau ten užduoties iki galo neįvykdė, nes belaukiant pasaloje į gatvę išėjo tik M.P. Į šį šauta keturis kartus, sunkiai sutrikdant sveikatą. Tai padarė nuosprendžio už grotų laukiantis Artūras Osmankinas bei Regimantas Jonušas, kuriam šiuo metu skirta švelnesnė kardomoji priemonė už suėmimą. Nusikaltimo metu panaudoti šaunamieji ginklai buvo įmesti į netoliese esantį vandens kanalą.

Giedrius Janonis

Pasala prie daugiabučio

Kitas šios bylos nukentėjusysis – A.P. – taip pat prašo teismo apklausti jį nuotoliniu būdu. Ir teisėjas šį jo prašymą patenkino, nors su tuo nenorėjo sutikti nei aktyviausiai besireiškiantys teisiamieji, nei jų advokatai.

Remiantis kaltinamuoju aktu, A.P. buvo sumuštas ir apiplėštas, vykdant G.Janonio bei kito kamuolinių lyderio – Tomo Gaidankos – nurodymą, 2011-ųjų lapkritį. Šią užduotį vykdė keturi iš teisiamųjų, gavę tam automobilį, ant kurio buvo uždėti svetimi valstybiniai numeriai.

Jame prie A.P. daugiabučio, laukiant patogaus momento – užsidėjus kaukes ir pasiėmus radijo ryšio stotelę, budėta ilgai. A.P. vis pasirodydavo ne vienas, o su drauge. Bent taip esantiems automobilyje bendrininkams pranešdavo vienas iš būsimų A.P. užpuolikų ketveriukės, budėjęs kitoje gatvės pusėje su dar viena radijo ryšio stotele.

Galiausiai nutaikius patogų momentą ir užpuolus A.P., paaiškėjo, kad iki galo negalima įvykdyti užduoties, nes auka buvo be grandinėlės ir laikrodžio, kuriuos buvo nurodyta iš jo atimti. Dėl to, sumušus A.P., iš šio pasisavintas sportinis krepšys ir rankinė. Iškraustyta ir A.P. piniginė, kurioje rasti 3100 litų pasidalinti vietoje.

Nauji grasinimai

Kaip jau rašyta, kaltinamasis šios bylos aktas grindžiamas ir su teisėsauga sutikusių bendradarbiauti kamuolinių parodymais.

Vienas iš jų, anot teisiamųjų, turintis Bebro pravardę, taip pat prašo jį apklausti naudojant vaizdo konferencijos įrangą.

„Dėl patiriamos įtampos ir streso dalyvauti teismo posėdyje būtų problematiška – balandžio pabaigoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimų man ir mano artimiesiems. Esu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindinėje byloje, iš kurios atskirta dalis nagrinėjama Kauno apygardos teisme. Ir visi šios kaltinamieji, kuriuos pažįstu daugiau kaip 30 metų, figūruoja ir anoje byloje“, – teigė savo prašyme minėtas liudytojas.

G.Janonis ir vėl replikavo, kad neįsivaizduoja, kaip teismo salėje galima daryti poveikį.

Teisėjas nusprendė, kad priims sprendimą dėl šio liudytojo prašymo tik tada, kai prokuroras pateiks duomenis apie jo minimą ikiteisminį tyrimą dėl grasinimų.

Priverstinės akistatos

Šiandien įvykusiame pirmajame šios bylos posėdyje po kaltinamojo akto pagarsinimo pavyko apklausti tik du liudytojus. Kiti penki, kurie taip pat buvo kviesti, neatvyko.

Vienas iš apklaustų liudytojų buvo Petrašiūnų gyventojas, vėlyvą 2010-ųjų rugsėjo 21-osios vakarą matęs, kaip nuo Kauno marių į troleibusų stotelę atvažiavo baltas autobusiukas, iš kurio iššokęs jaunuolis ištraukė laukan kitą vaikiną ir, numetęs jį ant šaligatvio, pasišalino iš įvykio vietos.

Apklaustas ir minėtą autobusiuką remontavęs asmuo, beje, turintis įtariamojo statusą minėtoje didžiojoje byloje. Jis akivaizdžiai teisinosi teisiamiesiems davęs teisėsaugininkams parodymus tik todėl, kad jau buvo įduotas asmens, pravarde Arbuziukas. Teisėjui pasiteiravus, ką jis pažįsta iš šios bylos kaltinamųjų, šis liudytojas atsakė, kad teismo narve – visi jo buvę klientai.

Tačiau minėtą autobusiuką su keturių–penkių centimetrų skyle šone tada jam pristatė A.Osmankinas, turintis Osamos pravardę. O pasiėmė po remonto šio tėvas.

Beje, šiandieniniame šios bylos posėdyje be teisiamųjų, jų advokatų ir portalo kauno.diena.lt žurnalistės, dalyvavo ir A.Osmankino seneliu prisistatęs asmuo, teigęs, kad labai pasiilgo jau daugiau kaip dvejus metus suimto anūko, kurio aplankyti jam neleidžiama.

Nė vienas kaltės nepripažįsta

Kaip jau rašyta, į šią Kauno apygardos teismui perduotą daugiau kaip 60 tomų bylą, išskirtą iš pagrindinės apie 20 metų veikusios Kamuolinių grupuotės bylos, sugulė tik dalis jiems inkriminuojamų nusikaltimų, t.y. – šeši jų nusikalstamos veikos epizodai.

Trys įvykdyti 2010–2011 m. Dar tiek pat – 2017–2018 m. Pastarieji daugiausiai susiję su kratų, lydėjusių kamuolinių sulaikymus, rezultatais.

Kartu su jau du kartus (pirmą – dar 1992-aisiais – esant nepilnamečiu) teistu 44-erių G.Janoniu teismo nuosprendžio už grotų laukia ir T.Gaidanka, Deividas Čereška, Andrius Juodis, Genadijus Ževžikovas, A.Osmankinas bei Genadijus ir Rolandas Borisovai.

Likę devyni šios bylos teisiamieji: Tauras Grinius, Andrius Guoga, Justinas Jašinskas, R.Jonušas, Mindaugas Lukauskas, Eligijus Maželis, Edgaras Meizeraitis, Marius Navickas ir Nerijus Venslavičius šiuo metu yra laisvėje.

Kaltinimai jiems pareikšti įvairūs: neteisėtas laisvės atėmimas, veikiant organizuotoje grupėje ir panaudojant fizinį smurtą, pasikėsinimas sunkiai sutrikdyti sveikatą visuotinai pavojingu būdu bei sunkus sveikatos sutrikdymas minėtomis aplinkybėmis, plėšimas, panaudojant šaunamąjį ginklą ar pagrobiant didelės vertės turtą, nesunkus sveikatos sutrikdymas kankinant ar kitaip itin žiauriai, neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais ir jų kontrabanda į užsienį turint tikslą ten įvykdyti nusikaltimą, dokumentų klastojimas bei jų pagrobimas ar panaudojimas nusikalstamais tikslais.

Nė vienas iš jų savo kaltės nepripažįsta.