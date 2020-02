Kamuoliniai – teisėsaugininkai: jau – 0:2

Šokiruojantys kaltinimai

Paskutinę praėjusios savaitės darbo dieną tokių pačių žinių šio prašymo autoriai sulaukė ir iš Apeliacinio teismo, kuriam kartu su savo advokatais apskundė jų suėmimo pratęsimą pernai spalį dar trims mėnesiams.

Kaip jau rašyta, šią nemažą atgarsį sukėlusią bylą nesėkmingai bandyta atversti jau du kartus. Antrąjį kartą tai sutrukdė aštuonių iš septyniolikos teisiamųjų, laukiančių nuosprendžio už grotų, prašymai nušalinti nuo šios bylos kaltinimą joje palaikantį Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Zdislavą Tuliševskį, kolegų pripažintą geriausiu 2018-ųjų šalies prokuroru.

Pirmasis to pareikalavo 44-erių G.Janonis, pravarde Kamuolys, nuo kurios ir kilęs grupuotės pavadinimas, motyvuodamas tokį savo prašymą esą prokuroro šališkumu, nes šis nepaleidžia jo iš suėmimo už užstatą, kaip kitų 20-30 įtariamųjų, susijusių su šia bei pagrindine byla, nuo kurios ji atskirta.

Be to, anot G.Janonio, byla yra klastojama, naudojantis sutikusiaisiais bendradarbiauti su teisėsauga, kurie, esą prisimena, kad ir jis dalyvavo darant vieną ar kitą nusikaltimą tik tada, kai to reikia prokurorui.

Baigus kalbėti grupuotės lyderiui, iš savo vietų pradėjo kilti ir kiti akivaizdžiai jo paraginti suimtieji, vos telpantys į vieną teismo narvą. Visų argumentai, kodėl reikia nušalinti nuo šios bylos Z.Tuliševskį, buvo panašūs. O Tomas Gaidanka dar pridūrė, kad dabar tie, kurie bendradarbiauja su teisėsauga, net dalyvauja juos tardant, nors patys kartu darė nusikaltimus.

Teisėjas įrodymų nerado

Savo ginamiesiems antrino ir jų advokatai. Vienas jų – G.Janonį ginantis Linas Belevičius, beje, buvęs Z.Tuliševskio kolega, anksčiau dirbęs tame pačiame jau minėtame Generalinės prokuratūros departamente, kaltino buvusį kolegą esą perdavusį šią bylą Kauno apygardos teismui tik todėl, kad jau baigėsi 18 mėnesių terminas, kurį galima laikyti asmenis suimtus ikiteisminio tyrimo metu.

Pats Z.Tuliševskis atsikirtinėjo, kad jį bandoma nušalinti tik dėl to, jog jis atlieka savo pareigas. Ir kaltinimai bylos klastojimu jam nėra nauja teisiamųjų gynybinė taktika – tokius priekaištus jis girdi kaskart perdavęs bylą teismui. Argumentuodamas tuo, kad ne jis suėmė bei pratęsinėjo šios griežčiausios kardomosios priemonės terminus, o teismai, nors ir jo prašymu, ir byla perduota teismui, jog šis spręstų, kalti šie asmenys ar ne, Z.Tuliševskis prašė prašymus dėl jo nušalinimo atmesti kaip nepagrįstus.

Bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas šiandien šiuos prašymus atmetė. Šis sprendimas motyvuotas tuo, kad nenustatyta nei konkrečių duomenų, pagrindžiančių deklaratyvius kaltinamųjų teiginius, nei prokuroro šališkumo ikiteisminio tyrimo metu ar nusistatymo prieš įtariamuosius.

Tarp nukentėjusiųjų – ir savi

Kaip jau rašyta, į šią Kauno apygardos teismui perduotą daugiau kaip 60 tomų bylą, išskirtą iš pagrindinės apie 20 metų veikusios kamuolinių grupuotės bylos, sugulė tik dalis jiems inkriminuojamų nusikaltimų, t.y. – šeši jų nusikalstamos veikos epizodai. Trys įvykdyti 2010-2011 m. Dar tiek pat – 2017-2018 m. Pastarieji daugiausiai susiję su kratų, lydėjusių kamuolinių sulaikymus, rezultatais.

Ankstesni epizodai – išpuoliai prieš saviškius dėl lyderio nustatytų taisyklių nepaisymo bei drausmės nesilaikymo ar net ketinimo perbėgti į kitas Kauno grupuotes. Šiais susidorojimais siekta nušauti du zuikius – nubausti nepaklusniuosius bei pakelti savo autoritetą tarp nusikalstamo pasaulio atstovų. Remiantis pareikštais kaltinimais, nepaklusnieji būdavo grobiami didelėmis pajėgomis – šiuose išpuoliuose dalyvavo dauguma iš septyniolikos šios bylos kaltinamųjų. Pagrobtieji buvo vežami į mišką ir ten kankinami, po ko jie leisgyviai būdavo paliekami likimo valioje.

Nė vienas kaltės nepripažįsta

Kartu su jau du kartus (pirmą – dar 1992-aisiais – esant nepilnamečiu) teistu G.Janoniu teismo nuosprendžio už grotų laukia ir T.Gaidanka, Deividas Čereška, Andrius Juodis, Genadijus Ževžikovas, Artūras Osmankinas bei Genadijus ir Rolandas Borisovai.

Likę devyni šios bylos teisiamieji: Tauras Grinius, Andrius Guoga, Justinas Jašinskas, Regimantas Jonušas, Mindaugas Lukauskas, Eligijus Maželis, Edgaras Meizeraitis, Marius Navickas ir Nerijus Venslavičius šiuo metu yra laisvėje.

Šios bylos teisiamieji kaltinami ne vienu nusikaltimu: neteisėtu laisvės atėmimu, veikiant organizuotoje grupėje ir panaudojant fizinį smurtą, pasikėsinimu sunkiai sutrikdyti sveikatą visuotinai pavojingu būdu bei sunkiu sveikatos sutrikdymu minėtomis aplinkybėmis, plėšimu, panaudojant šaunamąjį ginklą ar pagrobiant didelės vertės turtą, nesunkiu sveikatos sutrikdymu kankinant ar kitaip itin žiauriai, neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais ir jų kontrabanda į užsienį turint tikslą ten įvykdyti nusikaltimą, dokumentų klastojimu bei jų pagrobimu ar panaudojimu nusikalstamais tikslais.

Nė vienas iš jų savo kaltės ikiteisminio tyrimo metu nepripažino.

Kitas šios bylos posėdis numatytas kovo viduryje.