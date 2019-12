Kalėdinio stebuklo tikėjęsis H. Daktaras liko be gimtadienio dovanos

Iškalbinga aritmetika

Kaip jau rašyta, H.Daktaras taip pat panoro pasinaudoti šį pavasarį, spaudžiant Europos Žmogaus Teisių Teismui, Seimo priimta įstatymų pataisa, suteikiančia galimybe nuteistiesiems iki gyvos galvos po 20 metų įkalinimo prašyti peržiūrėti jiems skirtą bausmę. Nors jis buvo sulaikytas Bulgarijoje, kur slapstėsi, tik 2009-ųjų rugsėjį ir nuteistas Klaipėdos apygardos teismo laisvės atėmimu iki gyvos galvos už nusikalstamo susivienijimo, kuriam vadovavo, padarytus nusikaltimus tik 2013-ųjų birželį, galimybė pasinaudoti šia pataisa jam atsirado dėl to, kad šalies teisėsauga ilgokai nesugebėjo atskleisti minėtų nusikaltimų, už kuriuos jam prieš pusseptintų metų buvo skirta griežčiausia pagal Lietuvos įstatymus bausmė. Į šią teko įskaičiuoti ir laisvės atėmimo metus, kuriuos H.Daktaras praleido už grotų, vykdant ir du ankstesnius – 1997-ųjų bei 2006-ųjų Vilniaus apygardos teismo nuosprendžius dėl turto prievartavimo bei poveikio nukentėjusiajam, kuriais jis buvo pasiųstas už grotų pusaštuntų metų, nors teatliko tik tris ketvirtadalius šios bausmės, ir dvejiems metams bei devyniems mėnesiams, nes minėti nusikaltimai buvo įvykdyti vėliau už tuos, dėl kurių jam skirtas įkalinimas iki gyvos galvos.

Kreipdamasi į Kauno apygardos teismą su teikimu taikyti prieš devynis mėnesius Seimo priimtą įstatymų pataisą ir H.Daktarui, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija suskaičiavo, kad jis jau kalinamas 20 metų ir šešis mėnesius.

Ir mezga, ir dirba, ir atlygina ieškinius

Nagrinėjant šį teikimą, H.Daktarą, dalyvavusį teismo posėdyje nuotoliniu būdu, atstovavo net du advokatai. Nebuvo tik nė vieno nukentėjusiaisiais nuo jo pripažintų asmenų, nors, anot teisėjų kolegijos pirmininko Gyčio Večersko, šiems apie posėdį buvo pranešta.

H.Daktaro advokatai, siekdami įrodyti, kad teismas turėtų pakeisti požiūrį į jų ginamąjį ir pradėti vertinti jo asmenybę pozityviai, pakeičiant jam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę į penkerių metų terminuotą, pateikė nemažai esą jų teiginius įrodančių dokumentų. Tarp jų – ir archivyskupijos bei krizių centro padėkas H.Daktarui už jo numegztus šalikus ir rūbelius kūdikiams, ir padėkas už dalyvavimą atviručių, Užgavėnių kaukių, eilėraščių bei gražiausiai papuoštos kameros konkursuose. Be to, teismas informuotas, kad H.Daktaras užėmė pirmąją vietą nuteistųjų „protų mūšyje“ ir šiemet dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine. O nuo lapkričio vidurio įsidarbino medienos ir baldų gamybos ceche darbininku-laikininku, nors dėl sveikatos būklės, anot medikų, gali kelti svorius tik ne didesnius kaip 10 kilogramų svorius. Ir ne per seniausiai atlygino apie 50 tūkst. eurų iš jam priteistų ieškinių – pilnai padengė ekstradicijos iš Bulgarijos išlaidas bei pervedė 30 tūkst. eurų vienai nukentėjusiajai. Tiesa, įsidarbinta bei atlyginta dalis priteistų ieškinių jau po teikimo teismui dėl bausmės jam peržiūrėjimo parengimo.

Henrikas Daktaras/Vilmanto Raupelio nuotr.

Nuomonės išsiskyrė

H.Daktaro advokatai buvo linkę akcentuoti ir tai, kad jis atlyginęs jau apie trečdalį priteistų ieškinių. Ir spaudė teismą, teigdami, kad, jeigu šis manytų, kad dar ne laikas skirti H.Daktarui terminuotą laisvės atėmimo bausmę, tai jie prašytų, kaip įmanoma konkrečiau nurodyti, ką jis dar turi padaryti.

Tačiau, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos atstovas prašė teismo atsižvelgti ir į tai, kad H.Daktarui nustatyta vidutinė pakartotinė rizika nusikalsti – 88 balai. O nuo pernykštės gegužės, kai šis kalinys atvyko į Pravieniškes iš Lukiškių, jis nors ir devynis kartus skatintas, tačiau ir tris kartus baustas – už tai, kad buvo neblaivus, pažeidė naudojimosi elektros prietaisais taisykles bei turėjo draudžiamų daiktų.

Pats H.Daktaras prašė teismo atsižvelgti, kad jau yra senas, ligotas ir niekam pavojaus nebekeliantis žmogus. Ir, kad buvo perkeltas į Pravieniškes už gerą elgesį po to, kai ilgus metus kalėjo vienutėje.

Prokuroras, savo ruožtu, akcentavo, kad teismas turi atsižvelgti ir į tai, ar H.Daktaras jau atlygino reikšmingą jam priteisto ieškinio dalį ir, ar įsipareigoja atlyginti jį visą. „Manyčiau, kad tie dokumentai, kuriais gynyba papildė teikimą, neatsveria visų neigiamų H.Daktarą charakterizuojančių aplinkybių, todėl prašau teikimo netenkinti“, – prašė teismo prokuroras.

Pagal jau minėtą Seimo pataisą, leidžiančią nuteistiesiems iki gyvos galvos po 20 metų įkalinimo prašyti peržiūrėti jiems skirtą bausmę, teismas gali, bet neprivalo pakeisti jiems šią į terminuotą laisvės atėmimą nuo penkerių iki dešimties metų.

Neįtikinus vieno teismo, skųsis kitam

Teikimą dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės H.Daktarui pakeitimo į terminuotą nagrinėjusi teisėjų Gyčio Večersko, Svetlanos Jurgaitienės ir Valdo Vitunsko kolegija šiandien konstatavo, kad jo elgesys bausmės atlikimo metu nėra nepriekaištingas, o daroma pažanga nėra akivaizdi ir įtikinanti. Todėl nuspręsta teikimo netenkinti.

Anot Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėjos Mildos Bučnytės, prieš paskelbiant tokią nutartį Lietuvos Respublikos vardu, teikimą nagrinėjusi teisėjų kolegija įvertino ir H.Daktaro padarytų nusikaltimų aplinkybes, ir jo pavojingumą bei elgesį bausmės atlikimo metu, ir žalos atlyginimą nukentėjusiems bei norą adaptuotis ir pastangas laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų.

Išklausyti teismo sprendimo šiandien atvyko tik H.Daktaro žmona ir žiniasklaida.

Išgirdusi teismo sprendimą Ramutė Daktarienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad tikėjosi jo visai kitokio. O savo vilčių žlugimą komentavo taip: "Nežinau, kaip dar galima geriau elgtis?!"

R.Daktarienė pareiškė, kad šią nutartį be jokios abejonės skųs.

M.Bučnytės teigimu, Kauno apygardos teisme buvo gauti 29 tokie teikimai. Jau išnagrinėti 25. Iš jų patenkinti tik trys.

Kaip jau rašyta, ne vienas nuteistasis, sulaukęs neigiamo apygardos teismų sprendimo, yra skundęsis Apeliaciniam teismui. Šiam išnagrinėjus minėtus skundus, nuteistųjų laisvės atėmimu iki gyvos galvos skaičius, kuriems ši bausmė buvo pakeista į terminuotą, perkopė per dešimt.