Įtariamieji žmogžudyste izoliuoti nuo visuomenės ilgam: paaiškėjo naujų skandalingų detalių

Po šiandieninių Kauno apylinkės teismo nutarčių įtariamieji sukrečiančia žmogžudyste , įvykdyta naktį į ketvirtadienį Vilijampolėje, šiemet į laisvę jau neturėtų išeiti. Be to, paaiškėjo, kad vienas iš jų yra teistas ir Vokietijoje, iš kurios grįžo vos prieš penkias dienas iki šių įvykių. Ir ten taip pat buvo teistas už labai panašų nusikaltimą.

Iškalbingas šleifas

22-ejų metų Andrejus L., nurodęs savo gyvenamąją vietą Vilijampolėje, buvo teistas Vokietijoje, kurioje pastaruoju metu gyveno, tris kartus. Pastarąjį kartą – už nusikaltimą, susijusį su sunkiu kūno sužalojimu, subjaurojimu arba visiško nedarbingumo sukėlimu.

Be to, per kratą jo gyvenamoje vietoje Lietuvoje buvo rastas už spintelės užmestas peilis su galimais kraujo pėdsakais ant rankenos ir ašmenų.

Tenkindama prokuroro prašymą suimti Andrejų L. maksimaliam trijų mėnesių terminui, teisėja Violeta Miceikienė atsižvelgė ir į tai, kad jis bandė slėpti savo striukę, kurią vilkėjo įvykio metu.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kaip jau rašyta, atvežti šiandien surakinti antrankiais į teismą ir pamatę žiniasklaidos fotoobjektyvus, įtariamieji žmogžudyste elgėsi skirtingai: 23-ejų metų Deividas P. iš Šančių, kuris dar tik pradeda savo odisėją po teismus, atkakliai dengė veidą, o Andrejus L., jau pabuvojęs ir Marijampolės pataisos namuose, – ne.

Vienas Andrejaus L. dešinės rankos pirštas buvo sutvarstytas. O šios rankos krumpliai sužaloti. Tik neaišku, ar per egzekuciją, surengtą aukai, ar sulaikymo metu, ar jau išsiblaivius policijos areštinėje.

Andrejaus L./Justinos Lasauskaitės nuotr.

Reagavo nevienodai

Skirtingai įtariamieji žmogžudyste reagavo ir į prokuroro prašymą suimti juos maksimaliam terminui.

Andrejus L. prašė jo netenkinti, nes esą tam nėra teisinių pagrindų. Jo nuomone, jam turėtų būti skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Galėtų būti skirta ir ne viena.

Deividas P. minėtam prokuroro prašymui neprieštaravo. Priešingai savo advokatui, kuris prašė prokuroro prašymą atmesti ir taip pat skirti švelnesnę kardomąją priemonę. O, jeigu vis dėlto būtų skirtas suėmimas, tai kur kas trumpesniam terminui.

Tačiau teisėja Larisa Tamulionienė, sprendusi Deivido P. likimą artimiausius tris mėnesius, prokuroro prašymą tenkino. Deividas P., kaip ir Andrejus L., suimtas iki Trijų Karalių.

Prašydamas suimti juos maksimaliam trijų mėnesių terminui, prokuroras Virginijus Sokolovas tai motyvavo tikimybe, kad, bandydami išvengti gresiančios bausmės, nes nėra susaistyti tvirtais socialiniais ryšiais, įtariamieji, kurie gali būti padarę ir daugiau dar neištirtų nusikaltimų, gali slėptis. Ir bandyti paveikti liudytojus, o ikiteisminis tyrimas yra tik pradinėje stadijoje ir ne visi jam reikšmingi daiktai yra rasti. Jau nekalbant apie tai, kad, paleidus įtariamuosius į laisvę, jie toliau gali daryti nusikaltimus.

Abiem įtariamiesiems žmogžudyste gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Ar jie pripažįsta savo kaltę, nekomentuojama. Tačiau, sprendžiant iš jiems pareikštų įtarimų, panašu, kad ne. Arba verčia kaltę vienas kitam.

Pirmas teistumas – vos keturiolikos

Kaip jau rašyta, Andrejus L. mina teismų slenksčius jau nuo keturiolikos ir yra teistas jau penkis kartus – už vagystes, plėšimą, sukčiavimą bei neteisėtą disponavimą narkotikais.

Šį kartą Andrejus L. įtariamas naktį į ketvirtadienį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas bendrininkų grupėje su Deividu P., prie Varnių gatvės parduotuvės „Broliai juodvarniai“ per tarpusavio konfliktą su dešimčia metų už juos vyresniu asmeniu tyčia sudavė šiam ne mažiau kaip du smūgius rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, o po to – jau prie K.Griniaus gatvės daugiabučio, kuriame auka gyveno, ne tik vėl šį daužė rankomis bei spardė, bet ir dūrė jam peiliu į įvairias kūno vietas, dėl ko nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų mirė.

Kaip ir Andrejus L., nevedęs ir niekur nedirbantis Deividas P. yra teistas vieną kartą – už vagystes, tačiau ne realiu laisvės atėmimu, o tik jos apribojimu, įpareigojant ne tik naktimis būti namuose, bet ir neatlygintinai išdirbti 40 valandų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais ar nusenusiais žmonėmis.

Panašu, kad būtent Deividas P., o ne Andrejus L., remiantis įvykių kulminacijos liudytoju, šokinėjo ant nužudytojo galvos.

Deividas P./Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nužudytas šalia namų

Tai, ką pasakojo portalui kauno.diena.lt minėtas liudytojas, skambėjo šiurpiai.

Jis teigė, išgirdęs įtartiną šurmulį kieme bei konfliktuojančių vyrų balsus ir dirstelėjęs per langą, pamatęs, kad vienas žmogus guli ant žemės, o kitas šokinėja abiem kojomis jam ant galvos.

Liudytojui išbėgus į kiemą su vilkšuniu, smurtautojas pabėgo, šaukdamas vardu ir panašu, kad netoliese buvusį savo bendrininką. Šis šauktas panašesniu į Andrejaus vardo trumpiniu.

Anot liudytojo, kraujo klane likęs gulėti nukentėjusysis dar buvo gyvas, bet jau sunkiai kvėpavo. Atvykus greitosios medikams, paaiškėjo, kad jam greičiausiai sužaloti plaučiai – konstatuoti mažiausiai keturi dūriai ties jais krūtinėje ir nugaroje.

Liudytojas teigė atpažinęs, kad nukentėjusysis, kurio greitosios medikams taip ir nepavyko atgaivinti, nors tai daryta ir įvykio vietoje, ir vežant jį į Kauno klinikas, kur jau konstatuota mirtis, yra jo kaimynas, gyvenęs už kelių laiptinių.

Šokiruojanti versija

Kaip ir kiti šio daugiabučio gyventojai, liudytojas apibūdino velionį kaip draugišką, ramų ir į konfliktus nelinkusį žmogų.

Kaimynai pasakojo, kad šis jaunas vyras atsikraustė į jų penkiaaukštį, kuriame anksčiau gyveno jo močiutė, ne per seniausiai. O vėliau su juo apsigyveno ir moteris, kurią jis šią vasarą vedė ir kuri artimiausiu metu turėjo gimdyti. Anot kaimynų, galbūt jau ir pagimdė, nes pastarosiomis dienomis jos nebesimatė.

„Galbūt taip baigėsi vaikelio gimimo šventimas?“ – svarstė pašnekovai, turėdami galvoje, kad jau minėtuose liūdnai pagarsėjusiuose „Broliuose juodvarniuose“, ties kuriais viskas ir prasidėjo, naktį prekiaujama tik pilstomu alkoholiu.

Galbūt taip baigėsi vaikelio gimimo šventimas?

Minėtos pernakt veikiančios parduotuvės-baro darbuotojai portalui kauno.diena.lt teigė, kad visi tragiškai pasibaigusio konflikto dalyviai pas juos apsilankė jau būdami pavartoję alkoholio. Ir tikino, kad jokio konflikto tarp šių jų klientų, akcentuodami, kad jie nepriklausė pastoviausiųjų kategorijai, pačiame bare nebuvo.

Gluminantys akcentai

Turint galvoje įtariamųjų biografijas, negalima atmesti, kad galbūt pamatę, kiek būsimoji jų auka turi pinigų, jie bandė šią apiplėšti.

Kraujo žymes ketvirtadienį buvo galima pastebėti ir ties laiptine, kurioje gyveno nužudytasis. „Galbūt jis bandė joje pasislėpti, tačiau nespėjo surinkti durų kodo?“ – spėliojo kaimynai.

Minėtas liudytojas, vienintelis išdrįsęs išbėgti į kiemą skirti besimušančiųjų, portalui kauno.diena.lt pasakojo ir apie velionio rankose buvusį jo mobiliojo telefono dėklą. Pats telefonas mėtėsi ne per toliausiai. Taigi, galbūt jis dar bandė pats išsikviesti pagalbą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Įtariamieji nužudžius šį 33-ejų metų kaunietį, dirbusį bendrovėje, gaminančioje pakeliamus garažo vartus bei jais prekiaujančioje, ir prieš porą dienų iki tragedijos pasiėmusį atostogas, susijusias su vaiko gimimu, buvo nustatyti pagal vaizdo kamerų, įrengtų ties vos už šimto metrų esančiais „Broliais juodvarniais“ įrašus. Buvo įamžinta, kad maždaug prieš pusvalandį iki tragiškos kulminacijos iš šios parduotuvės-baro išvirsta būrelis vyrų, kurie kieme susistumdo.

Sulaikymo metu įtariamieji žmogžudyste buvo neblaivūs. Anot policijos atstovės, 23 metų įtariamajam konstatuotas sunkus – 2,52 prom. girtumas. Metais jaunesniam – lengvas (0,6 prom.).