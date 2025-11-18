Išpuolis prieš kurjerį baigėsi teisme: vienas jaučiasi reketuojamas, kitas prašo atlygio už šoką

Išpuolis per neeilinę pilnatį
Kaip jau rašyta, šis incidentas įvyko Šilainiuose, kuriuose gyvena A. Gelumbauskas, birželio 13-osios, kuri penktadienis, vakare ir dangaus skliaute kabant braškinei pilnačiai.
Policijos suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje tada pranešė, kad apie 20.40 val. prie vieno Kauno Pylimo gatvės namo atvykus 22-ejų metų kurjeriui, iš namo išėjo neblaivus (2, 93 prom.) 44-erių metų asmuo, laikydamas rankoje daiktą, panašų į pistoletą, kuriuo nusitaikė į atvykusįjį. Pranešime akcentuota, kad įvykio metu žmonės nenukentėjo. Jis baigtas tuo, kad iš minėto namo paimti trys legaliai laikomi ginklai: pistoletas ir lygiavamzdis bei graižtvinis šautuvai, pastarasis – su optiniu taikikliu, bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta.
Po šio incidento įtariamasis sulaikytas nebuvo. Teigta, kad dėl jam konstatuoto minėto sunkaus girtumo, kuris, anot medikų, lemia ne tik organizmo apnuodijimą, bet ir orientacijos praradimą. Jam tik įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją.
Tada slėpta ne tik nukentėjusiojo pilietybė, bet ir nutylėta, kad įtariamasis – jau minėtas buvęs Kauno rajono savivaldybės valdininkas, kurio biografijoje jau yra teistumas.
Kažkas meluoja
Baigus naują A. Gelumbausko, šiuo metu registruoto Užimtumo tarnyboje, atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, konstatuota, kad jis pareikšto kaltinimo, jog tą birželio 13-iosios vakarą, būdamas galimai apsvaigęs nuo alkoholio, prie savo namų, laikydamas kairėje rankoje pistoletą „Sig Sauer P230“, viešoje vietoje vijosi maisto užsakymą atvežusį „Bolt Food“ kurjerį – Palestinos pilietį ir grasino jam šaunamuoju ginklu, taip keldamas pavojų nukentėjusiojo gyvybei bei sveikatai, nepripažįsta.
Ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams A. Gelumbauskas teigė, kad išėjo tada iš namų tik su telefonu rankoje ir jokio ginklo kurjeriui nedemonstravo. Tačiau, kadangi pastarasis elgėsi agresyviai – pernelyg smarkiai klibino jo kiemo vartus, pasakė jam porą grubių žodžių ir grįžo atgal. O po to esą išėjo į ne per toliausiai namų esantį barą ir ten vartojo alkoholį, kol jį sulaikė policija. Anot A. Gelumbausko, incidento, jį vėl pasodinusio į teisiamųjų suolą metu, jis buvo blaivus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, iš tikrųjų įtariamasis išpuoliu prieš picą atvežusį kurjerį buvo sulaikytas minėtame bare – prie nugerto vos trečdalio alaus bokalo. Ir, pasak šio baro darbuotojų, jis atėjo čia, jau būdamas neblaivus.
Nukentėjusiuoju pripažinto kurjerio parodymai ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams sutapo su įtariamojo tik dėl pastarojo plūdimosi, išėjus tada iš namų su chalatu, iš kurio netrukus jis išsitraukė pistoletą. Anot nukentėjusiojo, jam atvežus picą ir niekam neatidarant vartų, jis padėjo picą ant žemės, kad galėtų labiau paklibinti vartus. Kurjerio nuomone, būtent picos padėjimas ant žemės ir tapo jos užsakovo, kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, įniršio priežastimi. Pamatęs jo rankose pistoletą, Palestinos pilietis teigė puolęs bėgti. Tačiau minėtas agresyviai nusiteikęs asmuo, nepaisant savo aprangos, dar jį kelis metrus vijosi.
Užsiminė apie galimą reketą
Už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta, Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
A. Gelumbauskas šio teismo proceso laukė laisvėje – jam skirtas rašytinis pasižadėjimas niekur neišvykti. O paimti ginklai, kuriuos jis laikė legaliai, šautuvus – kaip medžiotojas, o pistoletą – savigynai, iki šiol saugomi policijoje.
Antradienį Kauno apylinkės teisme įvyko pakartotinė A. Gelumbausko ir birželio 13-osios vakare jam į namus pagal užsakymą picą atvežusio „Bolt Food“ kurjerio, kuris buvo apklausiamas padedant vertėjai iš anglų kalbos, akistata.
Išvydęs prieš teismo posėdį žiniasklaidos fotoobjektyvus A. Gelumbauskas savo veido nedangstė, tačiau nepaleido iš rankų mobiliojo telefono, kurį be paliovos maigė. O pagarsinus kaltinamąjį aktą, jis ir toliau kategoriškai neigė grasinęs tada picą atvežusiam kurjeriui pistoletu.
Teisiamasis buvo linkęs teigti, kad jaučiasi reketuojamas nukentėjusiojo statusą turinčio Palestinos piliečio, kuris esą reikalauja iš jo 3 tūkst. eurų už nieką, nes išėjęs tada kieman ir pamatęs ant žemės padėtą atvežtą picą, jis tik žodžiu išreiškė savo nepasitenkinimą, tikindamas, kad apsiėjo tada ir be keiksmažodžių.
Bylos baigtį lems liudytojai?
Nukentėjusysis minėtą savo ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos grindė tuo, kad išvydęs tada į save nukreiptą pistoletą, taip išsigando ir patyrė tokį šoką, kad nusprendė laikinai nedirbti „Bolt Food“ kurjeriu. Tiesa, tik tris dienas.
Be to, jis buvo linkęs patikslinti, kad picą užsisakęs teisiamasis tada buvo agresyviai nusiteikęs dar jo nematęs, o tik atsiliepęs telefonu, kai jis paskambino ir pasakė, kad atvežė užsakymą, bet negali patekti į kiemą.
Ir netrukus išėjęs kieman namo šeimininkas iš karto puolė ant jo rėkti, tačiau, nesuprasdamas lietuviškai, Palestinos pilietis teigė atkreipęs dėmesį tik į rusiškus keiksmažodžius ir pakeltą toną.
Į kitą šios bylos posėdį, kuris numatytas po trijų savaičių, bus kviečiami šios bylos liudytojai, nors tiesioginių įvykio liudytojų nėra. Tačiau liudytojų statusas šioje byloje suteiktas baro, kuriame buvo sulaikytas A. Gelumbauskas, darbuotojui, teisiamojo kaimynei, kuri pareigūnams teigė girdėjusi tada triukšmą, bei policijos pareigūnams, vykusiems į įvykio vietą.
Iškalbingas šleifas
Kaip jau užsiminta, A. Gelumbausko biografijoje jau yra vienas teistumas.
2017-aisiais už prekybą poveikiu Lazdijų rajono apylinkės teismas jam skyrė beveik 3 390 eurų baudą bei konfiskavo neteisėtai įgytas pajamas, t.y, paimtą daugiau nei 430 eurų kyšį. Ir Kauno apygardos teismas, kuriam A. Gelumbauskas dar skundė šį nuosprendį, jo skundą atmetė.
Minėtas nuosprendis buvo grindžiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnų atliktu ikiteisminiu tyrimu, kurio metu nustatyta, kad A. Gelumbauskas, būdamas Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyresniuoju specialistu bei Nuolatinės statybos komisijos sekretoriumi, už 1 500 litų (daugiau nei 430 eurų) kyšį piliečiui D. J. pažadėjo paveikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją A. M., kad šis Kauno rajone esantį statinį pripažintų tinkamu naudoti.
Kaip taip pat jau rašyta, 2011-ųjų sausį A. Gelumbauskas buvo sulaikytas šioje byloje kartu su Kauno miško urėdu.
Nors STT pareigūnai tada buvo užfiksavę ir daugiau neteisėtų faktų, susijusių su galimu A. Gelumbausko piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu siekiant pripažinti statinius tinkamais naudoti, dėl kitų jam inkriminuotų nusikaltimų teismas jį išteisino, konstatuodamas, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
