Išprievartavimas pakaunėje: mergina apsimetinėjusio 19-mečio suimti neleista

Kaip jau rašyta, nukentėjusioji pateko į 19-mečio tinklus, norėdama susipažinti su mergina bei neįtardama, kad ja apsimetinėja vaikinas. Ir atvyko tą sekmadienio vakarą į šios „merginos“ pasiūlytą susitikimo vietą Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaime gyvam susipažinimui. Tačiau ten jos nesulaukė, bet pasirodė vaikinas, kuris atvykėlę užkalbino. O išsikalbėjus, ką viešnia čia veikia, teigė, kad jos laukiamą merginą pažįsta.

Atvykėlė buvo seksualiai išprievartauta, nusivedus ją į nuošalesnę vietą – esą pakeliui pas merginą iš socialinių tinklų.

Anot nukentėjusiosios, prieš ja seksualiai pasinaudojant, jai grasinta. Ir ne tik žodžiais.

Po to nukentėjusioji buvo palikta nusikaltimo vietoje ir netrukus pranešė telefonu 112, kas jai atsitiko. Panašu, kad skubėdamas pasišalinti iš įvykio vietos, įtariamasis nepaėmė jos telefono.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Seksualine prievarta įtariamas 19-metis buvo sulaikytas už kelių valandų po nusikaltimo – apie 2 val. nakties savo namuose Ilgakiemyje. Panašu, kad policijos pareigūnai taip greitai jį surado pagal „merginos“, kuria jis apsimetinėjo, susirašinėjimą su nukentėjusiąja.

Įtariamasis lig šiol policijai niekuo nebuvo užkliuvęs. Šio niekur nedirbančio ir nesimokančio asmens biografijoje nėra ne tik teistumų, bet ir jokių administracinių nusižengimų.

Duomenų, kad nusikaltimo metu jis būtų buvęs neblaivus, taip pat nėra.

Įtariamąjį seksualiniu 22-ejų metų kaunietės išprievartavimu, kuris, remiantis policijos suvestinėmis, buvo įvykdytas sekmadienį apie 21 val., teismo prašyta suimti maksimaliam pirminiam trijų mėnesių terminui.

Nagrinėjant ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro V. Kazlausko prašymą įtariamasis dalyvavo posėdyje nuotoliniu būdu – iš policijos areštinės.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jis savo kaltės nepripažįsta.

Pranešimu apie seksualinį išprievartavimą Kauno rajone, kuriuo įtariamas 19-metis, pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius sekmadienio įvykius Lietuvoje.

Baudžiamasis kodeksas už seksualinį prievartavimą, t.y. lytinės aistros tenkinimą su pilnamečiu asmeniu prieš jo valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu, panaudojant fizinį smurtą ar grasinant jį panaudoti, ar kitaip atimant galimybę priešintis, ar pasinaudojus bejėgiška nukentėjusiojo būkle, numato areštą nuo penkiolikos iki 90 parų arba laisvės atėmimą iki septynerių metų.

Šį ikiteisminį tyrimą atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.

Kreipdamasis į teismą su prašymu įtariamąjį suimti, prokuroras nurodė du iš trijų tam būtinus pagrindus: 19-metis gali pasislėpti bei trukdyti ikiteisminiam tyrimui, nes nėra saistomas jokiais socialiniais ryšiais – nėra vedęs, o už nusikaltimą, kuriuo jis įtariamas, gresia reali laisvės atėmimo bausmė.

Tačiau teisėja skyrė įtariamajam tik intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, nurodant dėvėti apykoję ir būti nustatytoje namų zonoje bei neišvykti iš Lietuvos. Iš namų įtariamajam leista išeiti tik nuo 8 iki 11 val. ir tik į gydymo ar teisėsaugos įstaigas.

Anot teisėjos, nors 19-metis įtariamas sunkiu nusikaltimu, už jį yra numatyta ne tik relai laisvės atėmimo bausmė, bet ir areštas. Be to, jis yra neteistas ir nebaustas administracine tvarka, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir slaugo šeimos narį, su kuriuo gyvena, t.y. yra saistomas socialiniais ryšiais. Be to, nėra objektyvių duomenų, kad jis gali daryti įtaką tyrimui, nes nukentėjusioji jau apklausta ir atpažino įtariamąjį, o šis geranoriškai pateikė pareigūnams savo mobiliojo ryšio telefoną, t.y. bendradarbiauja su jais.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, belaukdami šio teismo sprendimo, teisėsaugininkai neatmetė ir galimybės skirti 19-mečiui psichiatrinę ekspertizę – dėl tam tikrų įtarimų keliančio jo elgesio tiek darant nusikaltimą, tiek po jo.