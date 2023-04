Iškalbingas akiplėšų bylos finalas: bausmę galima atlikti ir darant naujus nusikaltimus

Atvirkštinė reakcija

Kaip jau rašyta, Karolis Jancevičius ir Gvidas Songaila, kuriems tuo metu buvo 23-eji, išgarsėjo po išpuolio prieš vieną Marijampolės pavežėją. Policijos departamento suvestinėse teigta, kad 2021-ųjų gruodžio 8-osios vakarą, grasindami peiliu, jie privertė šią jauną moterį vežti juos į Kauną. Ir išlipę iš jos automobilio Lapių apylinkėse – Šatijų kaime, pabėgo nesusimokėję už paslaugą.

Akiplėšos surasti operatyviai, nes atvažiavo tada nemokamai iš Marijampolės beveik iki pat tuometinių savo namų minėto kaimo sodininkų bendrijoje, dėl ko ir buvo pakrikštyti naujais pretendentais į bukiausius nusikaltėlius. Be to, nepaisant pradėto ikiteisminio tyrimo dėl grasinimo nužudyti minėtą pavežėją, vienas iš jų – K. Jancevičius po savaitės taip pat pasielgė ir su vienu „Bolt“ pavežėju Kaune, kurį taip pat, būdamas neblaivus, susistabdė gatvėje, o po to paliko be atlygio. Tačiau, anot šio nukentėjusiojo, iš jo piniginės dar buvo pagrobta ir 90 eurų.

Tiesa, įtariamieji teigė, kad pavežėjai linkę sutirštinti spalvas, keršydami už apgaulę. Nebuvo jokio peilio ir niekas nepagrobė jokių pinigų.

Tačiau iškalbingiausia turbūt aplinkybė, kad jie tada nemokamai grįžo iš Marijampolės po apklausų vietinėje policijoje, po kurių dar taip pat nemokamai papietavo, užsigerdami penkiais alkoholiniais kokteiliais, vietinėje picerijoje.

Būtent minėtą apklausą policijoje, kaip ir ankstesnį savo teistumą, K. Jancevičius buvo linkęs naudoti kaip skydą. Esą, kaip jis galėjo eiti į apklausą policijoje su peiliu? Ir esą Kauno apylinkės teismas, kuris už vairavimą išgėrus prieš minėtus nuotykius Marijampolėje jam buvo skyręs įkalinimą naktimis namuose, kaltas dėl to, kad jis turėjo tą vakarą taip skubėti į šiuos.

Scenarijai kartojosi?

Minėta bausmė – 30-ies parų areštas, atidedant jo vykdymą keturiems mėnesiams ir skiriant intensyvią priežiūrą apykojės pagalba bei įpareigojant nuo 22 iki 6 val. būti namuose, tuo pačiu uždraudžiant tris metus vairuoti transporto priemonę ir išieškant BMW, su kuriuo jis įkliuvo neblaivus, vertę – 3 tūkst. eurų, buvo atpildas K. Jancevičiui už jau antrą tokį patį nusikaltimą. Pirmą kartą neblaivus prie vairo jis įkliuvo 2019-aisiais, tačiau buvo tada atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Netrūko K. Jancevičiui įžūlumo ir išsisukinėjant nuo kaltinimų nuskriaudus minėtus pavežėjus. Esą mergina, kuri juos parvežė iš Marijampolės į Šatijus, išgirdusi apie jų kelionės tikslą, pati išjungė skaitliuką, taip atšaukdama kelionę, kad gautų atlygį už ją grynais ir nereikėtų mokėti mokesčių „Bolt“. Tačiau, šiai apgaulei nepavykus, nes pati buvo pergudrauta, ji susigalvojo versiją apie peilį – kaip pasiteisinimą. O šią pavežėją jie pergudravo paprastai – pasakė, kad eina pasiimti daiktų ir važiuos atgal su ja į Marijampolę, tačiau negrįžo.

Ši mergina vienintelė iš nukentėjusiųjų prašė priteisti iš teisiamųjų moralinį atlygį – 500 eurų.

Anot K. Jancevičiaus, su marijampolietės kolega iš Kauno keliai jį suvedė po kelių bokalų alaus. Ir taip pat skubant vykdyti minėtą teismo įpareigojimą būti naktimis namuose, nors jau buvo apie 3 val. nakties. Bet esą pakeliui į Šatijus jis dar paprašęs nuvežti jį pas močiutę, gyvenančią Sargėnuose, iš kurios pasiėmė bulvių maišą. Todėl, atvykęs į Šatijus, jis, nešinas šiuo maišu, pabėgti nuo pavėžėjo, pagrobęs iš jo piniginės 90 eurų, tikrai negalėjo. Tai – taip pat šio pavežėjo kerštas, supratus apgaulę, nes pasakęs, kad nuneš maišą su bulvėmis ir grįš bei vėl važiuos į Kauną, jis pradingo nakties tamsoje.

Dalis nusikaltimų įamžinta

Panašu, kad minėti išsisukinėjimai buvo viena iš priežasčių, kodėl tada neskubėta kreiptis į teismą dėl K. Jancevičiaus ir G. Songailos suėmimo, skiriant jiems švelnesnes kardomąsias priemones – periodinę registraciją policijoje ir rašytinį pasižadėjimą niekur neišvykti.

Tačiau po mėnesio jie jau buvo atvežti į Kauno apylinkės teismą, kurio prašyta juos suimti. Pareigūnų kantrybė trūko paaiškėjus, kad šie jauni vyrai ir toliau linkę parazituoti – du kartus apvogė maisto prekių parduotuvę Lapėse. G. Songaila tai padarė 2022-ųjų sausio 11-osios vidurdienį, K. Jancevičius – sausio 15-osios pavakarę. Abu, panaudodami tą patį triuką, kai priėję prie kasos su pirkiniais, kuriuos rengėsi pavogti, paprašė kasininkės, kad ši dar paduotų kavos pakelį. O, kai kasininkė užsisuko tai padaryti, nėrė su visais pirkiniais, už kuriuos nesusimokėjo, per duris.

Beje, abiem atvejais tarp ilgapirščių grobio buvo ir alaus arba degtinės. Jie teisinosi norėję valgyti bei dar išgerti po „vakarykščio“, bet neturėjo pinigų, todėl ir nusprendė apvogti šią parduotuvę. Ir to jie jau neneigė, nes jų nusikaltimus buvo įamžinę vaizdo kameros.

Prieš kreipiantis tada į teismą dėl šių akiplėšų suėmimo peržiūrėtos ir kitos dėl panašių išpuolių jų atžvilgiu pradėtos bylos. Paaiškėjo, kad per pusantro mėnesio – nuo 2021-ųjų lapkričio iki 2022-ųjų sausio, t.y. per arešto vykdymo K. Jancevičiui atidėjimą, jie net aštuonis kartus nemokamai papietavo su alkoholiu keliuose Šilainių restoranuose, kavinėse ar picerijose už daugiau kaip pusantro tūkstančio eurų. O į šių aferų pabaigą įsigudrino nuskriausti ir jau minėtus pavėžėjus. Be to, panašu, kad šių akiplėšų apetitas augo tiesiog akyse, nes prieš tai už panašius nusižengimus jie buvo baudžiami tik administracine tvarka. Tačiau po to, atsižvelgiant į padarytą žalą, jau pradėjo daryti ir baudžiamuosius nusižengimus. Ir, panašu, kad žinodami, koks žalos dydis jau yra laikomas nusikaltimu su visomis tokiu atveju gresiančiomis pasekmėmis, stengėsi, kad jų nemokamos vaišės šios sumos neviršytų.

Augo ne tik apetitas

Nuo K. Jancevičiaus ir G. Songailos, kuris iki tol buvo neteistas, nukentėję maitinimo įstaigų darbuotojai apie juos pasakojo panašiai – kad šie klientai pas juos pietavo bei vartojo alkoholį mažiausiai kelias valandas, vis išeidami laukan parūkyti. Tačiau palikdami ant stalo savo daiktų – rankinę, mobilųjį telefoną ar striukes. Ir taip užmigdę įstaigos darbuotojų budrumą. Kol jiems per ilgai negrįžtant, buvo pastebėta, kad galiausiai į lauką išeita su striukėmis bei pasiėmus telefoną. O vienu atveju ant stalo likusi apgavikų rankinė buvo ir be pinigų, ir be dokumentų.

Prisipažino K. Jancevičius su G. Songaila ir dėl šių baudžiamųjų nusižengimų, nes ir šie buvo įamžinti vaizdo kamerų. Einant į pabaigą jų suėmimo terminui dėl išpuolių prieš pavėžėjus bei Lapių parduotuvėje, Kauno apylinkės teismas už minėtus nemokamus pietus skyrė K. Jancevičiui 60 parų areštą, o G. Songailai – pusantrų metų laisvės apribojimą su intensyvia priežiūra apykojės pagalba bei įpareigojant naktimis būti namuose, nekeisti gyvenamosios vietos be pareigūnų žinios ir įsidarbinti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Be to, abu įpareigoti per 12 mėnesių atlyginti maitinimo įstaigoms padarytą žalą.

Už grasinimą nužudyti Marijampolės pavėžėją K. Jancevičiui su G. Songaila jau grėsė laisvės atėmimas iki dvejų metų. O už atviras vagystes Lapių parduotuvėje bei tokį patį išpuolį prieš Kauno pavėžėją – net įkalinimas iki šešerių metų.

Pamatę prieš pirmąjį šios bylos posėdį žiniasklaidos fotoobjektyvus, ir K. Jancevičius, ir G. Songaila nelabai norėjo būti fotografuojami. O tai verčia daryti prielaidą, kad galimai dar ne visi nukentėjusieji nuo jų kreipėsi į policiją.

Bausmę jau beveik atlikę

Nagrinėjant šią bylą, o tai užtruko beveik metus, K. Jancevičius ir G. Songaila pasuko skirtingais keliais.

Anot šio teismo proceso dalyvių, G. Songaila pakeitė gyvenimo būdą, pradėjo dirbti, atlygino Lapių parduotuvei padarytą žalą ir sumokėjo pavežėjai iš Marijampolės už kelionę iki Kauno. Tačiau ir toliau teisme neigė, kad grasino jai, esą – tai jos pramanyta istorija. Beje, rasti peilio, kurio, anot pavežėjos, jai buvo grasinta, nepavyko. Todėl prokuroras siūlė teismui skirti G. Songailai 45 parų areštą, įskaičiuojant į šį suėmime jo jau išbūtą laiką, t. y. vieną mėnesį.

K. Jancevičius nuo šio teismo proceso buvo pasislėpęs, dėl ko sužlugo ne vienas suplanuotas posėdis ir buvo paskelbta jo paieška bei suėmimas už akių. Tačiau galiausiai atskirus jo bylą į atskirą, K. Jancevičius šių metų sausio viduryje buvo sulaikytas policijos. Ir bylos vėl sujungtos į vieną.

Paaiškinti teismui, kodėl ignoravo jo posėdžius, K. Jancevičius, kurį po sulaikymo vėl prašyta suimti, nesugebėjo. Tačiau vieną iš galimų versijų teismui pasufleravo G. Songaila, kuris K. Jancevičiui nepasirodžius viename posėdyje, teigė, kad šis guli ligoninėje dėl sulaužyto žandikaulio. Ir tai taip pat perša prielaidą, kad kažkas neapsikentęs galėjo surengti jam linčo teismą. Suimant K. Jancevičių už akių, paaiškėjo, kad jo paiešką buvo paskelbęs ne vienas šalies policijos komisariatas.

K. Jancevičiui prokuroras siūlė vienerių metų įkalinimą, taip pat įskaičiuojant į šį jo suėmime iki nuosprendžio išbūtą laiką. Tiesa, pasibaigus K. Jancevičiaus suėmimo terminui sulaikius jį besislapstantį, jis buvo paleistas, nors nuosprendis šioje byloje dar nebuvo paskelbtas. Anot Kauno apylinkės teismo atstovės, prokuroras, siūlęs K. Jancevičiui realaus laisvės atėmimo bausmę, pratęsti jo suėmimo nuosprendžio rašyti išeinančios teisėjos neprašė. Prokuroras, savo ruožtu, teigė, kad to ir neturėjo daryti, nes byla jau buvo išnagrinėta ir šis teisiamasis jau buvo teismo žinioje.

Galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad K. Jancevičius šiuo metu, anot Kauno apylinkės teismo atstovės, atlieka arešto bausmę vienoje iš lyg grybai po lietaus užderėjusių savo bylų. Į dar vieno nuosprendžio jam paskelbimą, kurį ne per seniausiai jam ir G. Songailai skelbė teisėja Liuba Kymantienė, K. Jancevičius net nebuvo atvežtas. Neatvyko išklausyti nuosprendžio ir G. Songaila. O L. Kymantienė išteisino juos abu dėl grasinimo nužudyti iš Marijampolės į Kauną juos nemokamai atvežusią pavežėją, nes ši nusikalstama veika, teisėjos nuomone, nebuvo padaryta, dėl ko paliktas nenagrinėtas ir šios nukentėjusiosios ieškinys.

Tačiau dėl vagysčių K. Jancevičius ir G. Songaila pripažinti kaltais. Bet K. Jancevičiui už jas skirtas ne laisvės atėmimas, o 90 parų areštas, į kurį įskaičiavus 60 parų suėmimo, teliko 30 parų.

G. Songailai taip pat skirtas ne areštas, o už šį švelnesnė bausmė – laisvės apribojimas dviem metams, į kurį taip pat įskaitytos jo jau atliktos bausmės pagal ankstesnius nuosprendžius, nepatikslinant, kiek dar bausmės laiko jam likę. Skirdamas laisvės apribojimo bausmę, teismas nusprendė uždėti G. Songailai apykoję ir įpareigoti jį nuo 23 iki 6 val. būti namuose, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, dirbti ir per 12 mėnesių atlyginti padarytą žalą.