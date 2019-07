Ieškomas žudikas, laidojantis savo aukas šiukšlių konteineriuose

43-ejų D.Nevulio pasigesta pernai rugsėjį, kai šis neatvyko į vieną minėtos baudžiamosios bylos posėdį Kauno apygardos teisme, nors stojęs prieš jį pripažino savo kaltę, bet buvo linkęs labiau ją versti kartu teisiamam devyneriais metais jaunesniam Tomui Dzindziliauskui, kurio biografijoje – jau keturi teistumai.

Bylos duomenimis, abu šie viengungiai 2017-ųjų kovą girtavo viename Obuolių gatvės daugiabutyje. D.Nevulį ten atsivedė kaimynė Jolanta, kurios sugyventinį tądien dėl smurto prieš ją sulaikė policija. T.Dzindziliauskas teigė užsukęs ten po žvejybos.

Kaip abu pasakojo teisme, 46-erių A.J., kurio nužudymu jie kaltinami, prisijungė prie jų kompanijos paskutinis, kai jie jau buvo gerokai įkaušę. Esą neblaivus buvo ir šis svečias, netrukus ėmęs priekaištauti kartu su D.Nevuliu atėjusiai vienintelei kompanijos damai, kad ji negražiai elgėsi su savo velioniu vyru, prastai šį prižiūrėdama.

Ginant pastarosios garbę, A.J. ir buvo negyvai užtalžytas. Teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad jo mirties priežastis – patirtas galvos sužalojimas. Be to, velioniui buvo sulaužyta nosis bei šonkauliai ir išmuštas dantis. Kaltinamajame akte teigiama, kad A.J. buvo suduoti ne mažiau 25 smūgiai kumščiais bei kojomis į galvą ir ne mažiau šešiolika – į kitas kūno vietas. O po to, išvilkus laukan, auka buvo įgrūsta žemyn galva į daugiabučio kieme stovėjusį šiukšlių konteinerį. Ir šis, prisidengus tamsa, buvo nustumtas nuo Liškiavos gatvės kalno. O po to, perkėlus per maždaug vieno metro aukščio gatvės atitvarą, paguldytas krūmuose, kuriuose buvo aptiktas tik po beveik kelių parų.

A.J. palaikai buvo rasti 2017-ųjų kovo 28-osios pavakarę, kai į vietinę parduotuvę atbėgęs buvęs velionio kaimynas pranešė pastebėjęs iš konteinerio, įkišto į krūmus, kyšančias žmogaus kojas.

A.J. sugyventinė ir dviejų jo mažamečių vaikų motina, prašiusi iš D.Nevulio ir T.Dzindziliausko 60 tūkst. eurų moralinio atlygio – lygiomis dalimis sau ir vaikams, teisme teigė netikinti, kad nužudytasis pats galėjo išprovokuoti tokią tragišką baigtį. Esą išgėręs jis būdavo labai ramus.

Dainius Nevulis (kairėje) ir Tomas Dzindziliauskas (dešinėje) Kauno apygardos teisme.

Teisiamieji, kuriems gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų, su minėtais ieškiniais sutiko.

D.Nevuliui nepasirodžius dar keliuose šios bylos posėdžiuose, buvo paskelbta jo paieška. Žinančius jo buvimo vietą ar turinčius kitos naudingos informacijos, Kauno policija prašo paskambinti šiais telefonais: (8-37) 303 412, 303 450 arba skubios pagalbos telefonu 112.

T.Dzindziliauskas, kuriam prokuroras pasiūlė dvylikos su puse metų laisvės atėmimo bausmę, jau šį mėnesį turėtų išgirsti nuosprendį.

Tomas Dzindziliauskas