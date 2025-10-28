Girtas vairuotojas skubėjo nusiplauti automobilį

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 21 d., apie 10.25 val. Automobilis „Renault Master“, vairuojamas 55-erių vyro, kelyje Kaunas–Jurbakas–Šilutė, kur maksimalus greitis siekia 70 km/val., skriejo 134 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 22 d., apie 11.20 val., Kauno rajone, Garliavos miestelyje, Juozo Lukšos gatvėje, automobilis „Škoda Superb“, vairuojamas neblaivaus 50-mečio vyro, kliudė namo tvorą. Vairuotojas, kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis (3,73 prom.), teigė važiavęs nusiplauti automobilį.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 4 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti penki neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,57 iki 1,24 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – spalio 20 d., apie 08.55 val., Kauno rajone, Piliuonos kaime, dviratį vairavo 34-erių neblaivus vyras. Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 1,86 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 18 neblaivių vairuotojų, septynis vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 220 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Naujausi komentarai