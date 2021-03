Gausios Kauno ugniagesių gelbėtojų pajėgos skubėjo į privatų vaikų darželį

Pasak šiandien budinčios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus atstovo, gavus pranešimą, kad viename iš miesto darželių suveikė priešgaisrinė signalizacija, įvykio vieton pasiųstos net trys autocisternos bei štabo automobilis. Dar trijų autocisternų ekipažai buvo įspėti, kad gali prireikti ir jų pagalbos.

Atvykus 30 šį darželį lankančių vaikų su dešimt jo darbuotojų jau buvo iš patalpų evakavęsi. Nustatyta, kad į darželio patalpose įrengtą dūmų detektorių sureagavo įjungtos krosnelės maistui gaminti garai.

Darželio direktorė Inga Sadauskienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad jokio išgąsčio pradėjęs veikti dūmų detektorius jiems nesukėlė. O ugniagesiams gelbėtojams ji apie tai pranešė, nes tai privaloma. Be to, visi tuo metu darželyje buvę vaikai laukan išvesti ne dėl pradėjusio veikti dūmų detektoriaus, o dėl to, kad tai buvo numatyta jų dienotvarkėje.

Paprašius patikslinti, kas visgi atsitiko, darželio vadovė teigė, kad dūmų detektorius sureagavo į toje pačioje patalpoje buvusią įjungtą mikroorkaitę, kurią jie įsigijo vos prieš mėnesį edukacinėms veikloms.